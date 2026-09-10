Lời khuyên cho những gia đình vẫn để ấm siêu tốc cắm điện 24/24

Đun nước xong nhưng vẫn để ấm siêu tốc cắm điện cả ngày là thói quen khá phổ biến trong nhiều gia đình.

Ấm siêu tốc thường được sử dụng nhiều lần trong ngày ở không ít gia đình, thiết bị gần như lúc nào cũng nằm trên đế với phích cắm để nguyên trong ổ điện. Nước sôi, ấm tự ngắt, người dùng rót nước rồi đặt lại như cũ, đến lần sau chỉ việc bật lên. Cách sử dụng này rất tiện, nhưng nếu gia đình bạn cũng đang để ấm cắm điện từ sáng đến tối, thậm chí qua đêm 24/7 thì đây là thói quen nên thay đổi. Với ấm siêu tốc, sau khi đã đun xong và không có nhu cầu sử dụng tiếp, nên chủ động rút phích cắm thay vì để thiết bị kết nối với nguồn điện 24/24. Đây là thiết bị gia nhiệt chỉ cần điện trong một khoảng thời gian ngắn cho mỗi lần đun, vì vậy duy trì nguồn liên tục khi không sử dụng là không cần thiết.

Vì sao không nên để ấm siêu tốc cắm điện cả ngày?

Trước hết, cơ chế tự ngắt của ấm có nhiệm vụ dừng quá trình gia nhiệt khi nước sôi, nhưng điều đó không đồng nghĩa thiết bị đã được cách ly hoàn toàn khỏi nguồn điện. Chừng nào phích cắm vẫn nằm trong ổ, ấm hoặc phần đế vẫn đang kết nối với hệ thống điện. Điều này đặc biệt dễ bị bỏ qua ở những chiếc ấm có đế rời. Sau khi nước sôi, người dùng nhấc thân ấm lên để rót và có thể để chiếc đế trống vẫn cắm điện hàng giờ. Trong khi đó, nếu chưa cần đun nước trở lại, phần đế cũng không có lý do gì phải tiếp tục kết nối với nguồn.

Việc chủ động rút điện khi không sử dụng còn giúp loại bỏ một kết nối điện không cần thiết. Trong quá trình dùng lâu dài, phích cắm, dây nguồn, ổ điện, phần tiếp xúc giữa ấm và đế hoặc chính thiết bị đều có thể xuất hiện hư hỏng. Cơ chế tự ngắt là một tính năng an toàn quan trọng, nhưng không nên vì có tính năng này mà người dùng hoàn toàn chủ quan với thiết bị. Tuy nhiên, cũng không cần hiểu theo hướng cứ để ấm cắm điện là chắc chắn xảy ra sự cố hay tiêu tốn rất nhiều điện. Với những mẫu ấm thông thường không có chức năng giữ ấm, sau khi tự ngắt, điện năng tiêu thụ không phải vấn đề chính cần lo lắng. Lý do đơn giản hơn là khi ấm không cần hoạt động, việc tiếp tục để thiết bị kết nối với điện cả ngày không đem lại thêm lợi ích sử dụng.

Dùng xong, nên tạo thói quen rút phích cắm

Sau khi nước sôi và ấm đã tự ngắt, nếu không có nhu cầu đun tiếp, gia đình có thể rút phích cắm. Khi thao tác, hãy cầm trực tiếp vào phần đầu phích thay vì kéo dây điện, bởi việc thường xuyên giật dây có thể làm dây hoặc vị trí kết nối bị hư hỏng theo thời gian. Với ấm có đế rời, cũng cần nhớ rằng nhấc thân ấm khỏi đế không đồng nghĩa nguồn điện đã được ngắt. Nếu chiếc đế vẫn cắm trong ổ thì nó vẫn đang kết nối với nguồn điện. Dĩ nhiên, gia đình cũng không cần quá máy móc. Chẳng hạn vừa đun xong một ấm nước và ít phút sau chắc chắn cần đun tiếp thì không nhất thiết phải liên tục rút ra rồi cắm lại. Điều nên tránh là để ấm cắm điện kéo dài hàng giờ một cách không cần thiết, đặc biệt qua đêm hoặc khi cả nhà đã ra ngoài.

Ngoài chuyện rút điện, có 3 điều cũng nên nhớ khi dùng ấm:

1. Đổ lượng nước đúng giới hạn của ấm: Nếu thiết bị có vạch MIN và MAX, người dùng nên tuân theo giới hạn này. Không nên cố đổ nước vượt quá mức tối đa vì nước có thể trào ra khi sôi; ngược lại, cũng không nên đun lượng nước thấp hơn mức tối thiểu mà nhà sản xuất quy định.

2. Giữ phần đế và điểm tiếp điện khô ráo: Khi lấy nước, tốt nhất nên nhấc thân ấm khỏi đế rồi mới thao tác và tránh để nước chảy xuống khu vực tiếp điện. Nếu nước vô tình tràn xuống đế, đừng vội đặt ấm trở lại rồi bật lên ngay. Hãy ngắt nguồn và chỉ tiếp tục sử dụng sau khi đã xử lý theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo phần điện ở trạng thái an toàn.

3. Đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường: Trong quá trình sử dụng, thỉnh thoảng hãy để ý tới cả ấm lẫn nguồn điện. Nếu phích cắm hoặc ổ điện nóng bất thường, ổ cắm bị lỏng, dây nguồn hư hỏng, xuất hiện mùi khét hay ấm không còn tự ngắt đúng cách, gia đình nên ngừng sử dụng và kiểm tra nguyên nhân. Không nên tiếp tục dùng chỉ vì thiết bị vẫn còn khả năng đun nước.

Với một thiết bị được sử dụng thường xuyên như ấm siêu tốc, những thao tác trên thực tế không quá phức tạp. Quan trọng nhất, nếu gia đình vẫn đang có thói quen cắm ấm từ sáng đến tối hoặc để nguyên qua đêm, hãy chuyển sang ngắt nguồn khi đã dùng xong và chưa có nhu cầu sử dụng tiếp. Đây là thay đổi nhỏ nhưng giúp việc sử dụng thiết bị chủ động và an toàn hơn.