Dùng xong nồi chiên không dầu có nên rút phích cắm không?

Nồi chiên không dầu dùng xong nên tiếp tục cắm điện hay rút phích cắm là thói quen nhỏ nhưng khá nhiều gia đình vẫn làm theo cảm tính.

Nồi chiên không dầu giờ đã trở thành thiết bị quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình. Có nhà dùng gần như mỗi ngày, nấu xong chỉ tắt máy rồi để nguyên phích cắm trong ổ điện cho lần sau; cũng có người vừa lấy thức ăn ra đã lập tức rút điện vì cho rằng như vậy an toàn và giúp thiết bị bền hơn. Thực tế, không cần quá căng thẳng với chuyện rút điện ngay tức khắc, nhưng nếu đã sử dụng xong và không còn nhu cầu dùng trong thời gian tiếp theo, rút phích cắm là thói quen hợp lý, đồng thời gia đình cũng nên chú ý một vài thao tác khác để nồi hoạt động ổn định lâu dài.

Dùng xong nồi chiên không dầu có nên rút phích cắm?

Câu trả lời là: Có. Nếu đã sử dụng xong và không cần dùng tiếp, gia đình nên tắt thiết bị và rút phích cắm theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Việc này giúp ngắt hoàn toàn nguồn điện khỏi thiết bị khi không sử dụng. Một số mẫu nồi có bảng điều khiển điện tử vẫn duy trì trạng thái chờ khi còn kết nối với nguồn điện, dù mức tiêu thụ điện ở trạng thái này thường nhỏ. Tuy nhiên, không cần vừa hết thời gian nấu đã vội giật phích cắm ra ngay. Một số nồi có quạt tiếp tục chạy trong thời gian ngắn sau khi quá trình nấu kết thúc để hỗ trợ làm mát các bộ phận bên trong. Nếu quạt vẫn đang chạy, hãy để máy hoàn tất chu trình này rồi mới ngắt điện. Khi rút, nên cầm trực tiếp vào đầu phích cắm thay vì kéo dây điện. Thói quen giật hoặc kéo dây lâu ngày có thể làm hỏng dây, đầu nối hoặc khiến phích cắm tiếp xúc kém.

Muốn nồi dùng bền hơn, đừng chỉ quan tâm đến phích cắm

Rút điện sau khi sử dụng chỉ là một thao tác nhỏ. Muốn nồi chiên không dầu hoạt động ổn định và bền hơn, gia đình còn cần chú ý đến cách đặt nồi, lượng thực phẩm mỗi lần nấu, cách vệ sinh cũng như nguồn điện sử dụng. Dưới đây là 5 thói quen đơn giản mà bạn có thể duy trì trong quá trình sử dụng thiết bị này.

1. Để nồi có không gian tản nhiệt

Nồi chiên không dầu tạo ra nhiệt lượng lớn và cần luồng không khí lưu thông trong quá trình hoạt động. Vì vậy, bạn không nên đặt nồi ép sát tường, rèm, đồ dùng hoặc nhét vào một hốc tủ quá kín khi đang nấu. Khoảng cách cụ thể giữa thiết bị và các vật xung quanh có thể khác nhau tùy từng sản phẩm, vì vậy gia đình nên làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Quan trọng nhất là không che các khe hút và thoát khí của nồi.

2. Không cho quá nhiều thực phẩm vào giỏ

Muốn nấu được nhiều trong một lần, nhiều người có xu hướng chất đầy thực phẩm vào giỏ. Tuy nhiên, nồi chiên hoạt động nhờ luồng khí nóng lưu thông quanh thực phẩm, vì vậy cho quá nhiều đồ có thể cản trở luồng khí, khiến thức ăn chín hoặc vàng không đều. Nếu lượng thực phẩm lớn, chia thành nhiều mẻ thường hợp lý hơn việc cố nhồi đầy giỏ. Đồng thời, không nên vượt quá mức tối đa mà nhà sản xuất quy định.

3. Vệ sinh sau khi nồi đã nguội

Dầu mỡ và vụn thức ăn để tích tụ lâu ngày không chỉ khiến nồi có mùi mà còn việc vệ sinh sau này khó khăn hơn. Sau khi sử dụng, hãy để thiết bị nguội, rút điện rồi vệ sinh giỏ và khay theo hướng dẫn của từng sản phẩm. Phần thân máy có linh kiện điện không được ngâm hoặc xối nước. Với các bộ phận có lớp chống dính, nên tránh miếng cọ quá sắc hoặc dụng cụ kim loại có thể làm xước bề mặt.

4. Đừng dùng giấy bạc, giấy nến theo cách cản luồng khí

Giấy nến hoặc giấy bạc có thể sử dụng với một số nồi và một số món ăn nếu nhà sản xuất cho phép, nhưng không nên phủ kín tùy tiện các vị trí cần lưu thông khí. Đặc biệt, không đặt giấy nhẹ vào nồi rồi chạy máy khi chưa có thực phẩm giữ phía trên, bởi luồng khí có thể cuốn giấy lên gần bộ phận gia nhiệt. Nếu thường xuyên sử dụng phụ kiện, cách chắc chắn nhất vẫn là kiểm tra hướng dẫn dành riêng cho model nồi của gia đình.

5. Kiểm tra dây điện và phích cắm trong quá trình sử dụng

Nồi chiên không dầu là thiết bị gia nhiệt có công suất tương đối lớn, vì vậy nguồn điện cũng cần được chú ý. Nên cắm thiết bị vào ổ điện phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất và hạn chế dùng chung ổ nối dài với nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc. Nếu thấy dây điện hư hỏng, phích cắm lỏng, ổ cắm nóng bất thường, có mùi khét hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường khi nồi hoạt động, nên ngừng sử dụng và kiểm tra nguyên nhân thay vì tiếp tục cắm điện dùng tạm.