Lời khuyên cho những gia đình đang dùng bếp chữ L + bàn đảo

Kiểu thiết kế bếp chữ L kết hợp bàn đảo được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ sự tiện nghi, đẹp mắt và khả năng tận dụng không gian hiệu quả.

Trong những căn bếp hiện đại, kiểu bố trí bếp chữ L kết hợp bàn đảo ngày càng được nhiều gia đình yêu thích. Cách sắp xếp này không chỉ tận dụng khá tốt diện tích, đặc biệt với những căn bếp có không gian vừa phải, mà còn tạo nên một khu vực nấu nướng gọn gàng, đẹp mắt và tiện dụng. Hai hệ tủ bếp chạy vuông góc giúp phân chia khu vực chức năng rõ ràng, trong khi bàn đảo ở trung tâm có thể trở thành nơi sơ chế, chuẩn bị món ăn, bày biện thực phẩm hoặc đơn giản là một góc nhỏ để cả nhà quây quần. Tuy nhiên, để bếp chữ L và bàn đảo thực sự phát huy ưu điểm, gia đình không nên chỉ chú trọng đến kiểu dáng hay màu sắc. Khoảng cách giữa các khu vực, chiều cao bàn đảo, vị trí đặt thiết bị và cách sắp xếp đồ dùng đều cần được tính toán kỹ. Một vài lưu ý dưới đây sẽ giúp căn bếp vừa đẹp vừa thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày.

1. Đừng đặt bàn đảo quá sát hệ tủ bếp

Đây có lẽ là điều gia đình nên tính toán đầu tiên khi thiết kế bếp chữ L có bàn đảo. Bàn đảo cần có khoảng trống đủ rộng với hệ tủ bếp để người nấu có thể dễ dàng di chuyển, mở cánh tủ, kéo ngăn kéo và sử dụng các thiết bị mà không bị vướng. Nếu khoảng cách quá hẹp, căn bếp dù nhìn trên bản vẽ khá đẹp nhưng khi sử dụng thực tế lại dễ tạo cảm giác chật chội, đặc biệt khi có từ hai người cùng nấu nướng. Ngược lại, nếu để khoảng cách quá rộng, người dùng sẽ phải di chuyển nhiều hơn giữa khu vực nấu và bàn đảo. Vì vậy, trước khi chốt kích thước, gia đình nên hình dung những thao tác thường xuyên diễn ra trong bếp để có cách bố trí phù hợp nhất.

2. Bàn đảo nên có công năng rõ ràng

Một chiếc bàn đảo đẹp không nhất thiết phải thật lớn. Điều quan trọng hơn là gia đình xác định được mình muốn sử dụng khu vực này vào việc gì. Nếu thường xuyên nấu ăn, bàn đảo có thể được tận dụng làm nơi sơ chế hoặc đặt những dụng cụ thường dùng. Nếu gia đình thích ăn sáng nhanh tại bếp, có thể thiết kế phần bàn nhô ra để kê ghế và biến bàn đảo thành một quầy ăn nhỏ. Với những căn bếp rộng, bàn đảo còn có thể tích hợp thêm ngăn kéo, tủ chứa đồ hoặc khu vực lưu trữ các vật dụng nhà bếp. Khi công năng được xác định ngay từ đầu, thiết kế bàn đảo sẽ thực tế hơn thay vì trở thành một món nội thất chỉ để trang trí.

3. Sắp xếp khu vực nấu nướng theo trình tự sử dụng

Một căn bếp tiện lợi thường là nơi người nấu không phải đi lại quá nhiều. Với bếp chữ L, gia đình có thể cân nhắc cách sắp xếp khu vực bảo quản thực phẩm, sơ chế, nấu và vệ sinh sao cho hợp lý với thói quen sử dụng. Tủ lạnh nên đặt ở vị trí dễ tiếp cận, trong khi khu vực sơ chế cần có mặt bàn đủ rộng. Bếp nấu và chậu rửa cũng nên được bố trí sao cho người dùng có thể thao tác thuận tay, hạn chế việc phải liên tục di chuyển qua lại. Nếu bàn đảo được sử dụng để sơ chế, đây cũng là yếu tố cần tính đến khi bố trí chậu rửa, bếp nấu và các thiết bị khác. Một chút tính toán ngay từ đầu có thể giúp việc nấu ăn hàng ngày trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

4. Không nên biến bàn đảo thành nơi chất đồ

Bàn đảo có mặt phẳng rộng nên rất dễ trở thành “điểm tập kết” của đủ thứ đồ dùng trong nhà. Hôm nay là vài chiếc hộp đựng thực phẩm, ngày mai lại thêm túi đồ, chai lọ hay những món đồ chưa kịp cất đi. Chẳng mấy chốc, khu vực vốn được thiết kế để căn bếp trông gọn gàng lại trở nên lộn xộn. Gia đình nên cố gắng giữ mặt bàn đảo thông thoáng, chỉ để lại những món thực sự cần thiết. Nếu thiết kế có ngăn kéo hoặc tủ bên dưới, hãy tận dụng chúng để cất các dụng cụ nhỏ, khăn bếp, hộp đựng thực phẩm... Việc phân loại ngay từ đầu sẽ giúp căn bếp luôn có cảm giác sạch sẽ, rộng rãi.

5. Ưu tiên vật liệu dễ vệ sinh

Bàn đảo và mặt bàn bếp là những khu vực thường xuyên tiếp xúc với thực phẩm, dầu mỡ và nước, vì vậy vật liệu cũng rất đáng để gia đình quan tâm. Nên ưu tiên những bề mặt bền, ít bám bẩn và dễ lau chùi để việc vệ sinh sau mỗi lần nấu nướng không trở thành một công việc quá mất thời gian. Đặc biệt, nếu sử dụng bàn đảo làm nơi sơ chế thực phẩm, gia đình càng nên chú ý đến khả năng vệ sinh và bảo quản bề mặt. Những thiết kế có quá nhiều đường ron, khe nhỏ hoặc chi tiết cầu kỳ đôi khi đẹp mắt nhưng lại khó làm sạch hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

6. Tận dụng phần dưới bàn đảo để tăng không gian lưu trữ

Một ưu điểm rất đáng giá của bàn đảo là có thể cung cấp thêm diện tích cất giữ đồ dùng. Thay vì để phần dưới hoàn toàn trống, gia đình có thể bố trí ngăn kéo hoặc tủ kín tùy nhu cầu. Những vật dụng ít dùng có thể được cất ở khu vực sâu bên trong, còn đồ dùng thường xuyên sử dụng nên đặt ở vị trí dễ lấy. Cách phân chia này vừa giúp tận dụng tối đa diện tích, vừa hạn chế tình trạng phải lục tung tủ bếp mỗi khi cần tìm một món đồ nhỏ.

7. Đảm bảo lối đi luôn thông thoáng

Bếp chữ L kết hợp bàn đảo thường mang lại cảm giác hiện đại và đẹp mắt, nhưng nếu bố trí không khéo, bàn đảo có thể vô tình trở thành vật cản. Vì vậy, gia đình cần đặc biệt chú ý đến lối đi xung quanh, nhất là khi căn bếp có diện tích không quá rộng. Không nên đặt ghế, thùng rác, xe đẩy hoặc những món đồ cồng kềnh chắn vào lối di chuyển. Các cánh tủ, ngăn kéo và thiết bị khi mở ra cũng cần có đủ khoảng trống để không ảnh hưởng đến khu vực đối diện.