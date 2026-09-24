Nhà 140m² có cả người già lẫn trẻ nhỏ vẫn sạch suốt 7 năm: Người phụ nữ 42 tuổi chỉ ra 4 thói quen quan trọng hơn mua tủ

Một căn nhà rộng, nhiều thành viên cùng sinh hoạt nhưng suốt nhiều năm vẫn giữ được vẻ gọn gàng. Chủ nhà cho rằng bí quyết không nằm ở việc mua thêm tủ, hộp hay những món đồ lưu trữ đắt tiền, mà ở cách cả gia đình hình thành thói quen sống.

Ở tuổi 42, chủ nhân căn hộ rộng khoảng 140m² không cho rằng mình đặc biệt giỏi giang hay có bí quyết dọn nhà thần kỳ. Gia đình nhiều người cùng sinh hoạt, có người lớn tuổi và trẻ nhỏ, vì vậy dấu vết của cuộc sống hàng ngày vẫn hiện diện ở khắp nơi. Thế nhưng suốt nhiều năm, căn nhà vẫn giữ được cảm giác sạch sẽ, thoáng và rất ít đồ đạc bừa bộn.

Điều đáng chú ý là cô không đặt toàn bộ công sức vào những chiếc tủ lớn hay hệ thống lưu trữ phức tạp. Theo cô, dụng cụ lưu trữ chỉ là phần hỗ trợ. Muốn nhà thực sự gọn lâu dài, điều quan trọng hơn là mỗi thành viên đều phải biết mình cần làm gì.

Nhà sạch không thể là công việc của riêng một người

Trước đây, cô thường có thói quen tự làm gần như toàn bộ việc nhà. Cuối tuần, khi chồng đưa con ra ngoài và những thành viên khác có việc riêng, cô ở nhà lau dọn, sắp xếp bếp, vệ sinh sàn và đưa mọi thứ về vị trí cũ.

Cho đến một lần, người lớn tuổi trong gia đình nhắc cô rằng: đừng âm thầm làm hết mọi việc.

Lý do rất đơn giản. Nếu một người luôn lặng lẽ thu dọn phía sau những người khác, phần còn lại của gia đình sẽ rất khó hình dung một căn nhà sạch sẽ cần bao nhiêu thời gian và công sức. Chỉ khi trực tiếp nhìn thấy, cùng làm hoặc ít nhất hiểu quy trình, họ mới biết rằng việc lau bếp, dọn từng góc sàn hay sắp xếp đồ đạc không tự nhiên mà hoàn thành.

Sau đó, chồng cô bắt đầu chủ động hơn. Quan trọng nhất không phải là anh làm thay toàn bộ việc nhà, mà là dần hình thành thói quen tự cất đồ của mình về đúng vị trí sau khi sử dụng.

Đây cũng là điều giúp người thường xuyên dọn nhà nhẹ việc đáng kể.

Một người có thể lau nhà thêm 10 phút. Nhưng nếu ba người liên tục để cốc nước, quần áo, đồ chơi, sách vở và vật dụng cá nhân khắp nơi, thời gian "dọn hậu quả" có thể kéo dài hơn rất nhiều.

Không cần chia việc nhà đúng 50-50

Gia đình này cũng không áp dụng nguyên tắc mỗi người phải làm số lượng việc nhà giống hệt nhau.

Việc nhà được chia dựa trên sở thích và khả năng. Người thích nấu ăn phụ trách phần lớn chuyện bếp núc; người khác hỗ trợ con học tập; trẻ nhỏ được dạy tự cất đồ sau khi chơi. Chủ nhà vẫn là người đảm nhận phần lớn việc vệ sinh và sắp xếp, nhưng cô cho rằng điều khiến mình thoải mái hơn là công sức được những người khác nhìn thấy và tôn trọng.

Gia đình còn có một nguyên tắc khá thú vị: người không trực tiếp làm một việc thì hạn chế phàn nàn về cách người khác thực hiện.

Ngược lại, họ thường xuyên khen ngợi nhau. Nhà sạch thì nói nhà sạch. Món ăn ngon thì khen người nấu. Con học tốt thì ghi nhận người đã dành thời gian kèm con.

Nghe tưởng chỉ là những câu nói nhỏ, nhưng chính cảm giác được ghi nhận lại khiến mọi người dễ hợp tác hơn.

Muốn nhà gọn, trước hết phải bớt đồ

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của chủ nhà là không mua những thứ không thực sự cần và hạn chế tích trữ.

Mỗi món đồ trong nhà đều có vị trí tương đối rõ ràng. Mặt bàn, mặt tủ và những khu vực sinh hoạt thường xuyên được cố gắng giữ thông thoáng.

Đây là một nguyên tắc rất thực tế: càng nhiều đồ, số lượng đồ phải lau, cất, phân loại và sắp xếp càng lớn.

Một chiếc bàn có 15 món đồ trang trí sẽ mất nhiều thời gian vệ sinh hơn chiếc bàn chỉ có 2-3 món cần thiết. Một tủ quần áo nhồi kín cũng khó duy trì trật tự hơn một chiếc tủ chỉ chứa những món thường xuyên sử dụng.

Vì vậy, trước khi tìm mua thêm hộp đựng, nhiều gia đình có thể thử giảm bớt lượng đồ đang sở hữu trước.

Việc nhỏ 10 giây đừng để thành việc lớn cuối tuần

Nguyên tắc thứ hai là không tích tụ việc nhà.

Thấy một vết bẩn thì lau ngay. Rửa bát xong thì tiện tay lau bồn rửa. Dùng đồ xong thì đưa trở lại vị trí cũ.

Những công việc chỉ mất vài giây nếu làm ngay có thể trở thành hàng giờ dọn dẹp nếu để tích tụ cả tuần.

Đặc biệt, thói quen quan trọng nhất trong gia đình này là: dùng xong thứ gì thì cất lại thứ đó.

Một khi nguyên tắc này trở thành thói quen chung, người dọn nhà sẽ không phải bắt đầu bằng công đoạn đi vòng quanh nhà để nhặt và phân loại đồ đạc.

Đây có lẽ cũng là khác biệt lớn giữa "nhà được dọn sạch" và "nhà có khả năng tự duy trì sự gọn gàng".

Chia nhỏ việc nhà thay vì dành cả ngày cuối tuần để tổng vệ sinh

Chủ nhà còn duy trì lịch dọn dẹp khá ổn định.

Mỗi sáng, cô dành một khoảng thời gian ngắn để lau bụi và chăm cây. Buổi tối, việc bếp được xử lý ngay sau bữa ăn, phòng tắm được vệ sinh nhanh sau khi sử dụng và sàn nhà được lau trước khi đi ngủ.

Bên cạnh đó là lịch cố định cho từng nhóm công việc trong tuần: giặt khăn, vệ sinh máy hút bụi, lau công tắc và chân tường, thay ga giường, vệ sinh bếp hay làm sạch phòng tắm.

Nếu ngày nào quá bận, cô chia công việc thành những phần nhỏ thay vì dồn tất cả vào một ngày cuối tuần.

Nhờ vậy, việc dọn nhà không còn mang cảm giác như một "cuộc tổng vệ sinh" kéo dài hàng giờ.

Một căn nhà sạch thực ra được tạo nên từ hàng chục thói quen rất nhỏ

Nhìn căn hộ rộng 140m² luôn gọn gàng, nhiều người có thể nghĩ chủ nhà phải dành phần lớn thời gian để lau dọn.

Nhưng điều đáng học hỏi nhất lại là cách cô giảm khối lượng việc nhà ngay từ đầu: mua ít đồ không cần thiết, dùng xong cất lại, thấy bẩn xử lý ngay, chia việc theo khả năng và không biến một người thành "nhân viên dọn dẹp mặc định" của cả gia đình.

Sau cùng, một căn nhà dễ sống không nhất thiết phải sạch đến mức không có dấu vết sinh hoạt.

Quan trọng hơn là mỗi người bước vào nhà đều biết mình nên đặt đôi giày ở đâu, chiếc cốc vừa uống xong cần mang về đâu và món đồ vừa dùng phải được trả lại vị trí nào.

Khi những việc nhỏ ấy trở thành phản xạ, ngôi nhà tự nhiên sẽ gọn hơn rất nhiều — mà người dọn nhà cũng không còn phải chạy theo sự bừa bộn của cả gia đình mỗi ngày.