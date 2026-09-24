Ban thờ Rằm Trung thu: 13 loại quả nên bày cúng, 3 loại quả nên né xa

Mâm quả Rằm Trung thu không cần quá cầu kỳ, quan trọng là tươi ngon, đẹp mắt và phù hợp với nếp của mỗi gia đình.

Ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026 dương lịch, tức ngày 15/8 âm lịch, là Rằm tháng 8 và cũng chính là Tết Trung thu. Bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo, nhiều gia đình vẫn giữ nếp chuẩn bị hoa tươi, trà, nước và một mâm quả để dâng lên ban thờ thần linh, gia tiên trước khi cả nhà cùng phá cỗ, trông trăng vào buổi tối. Nhắc đến mâm quả Trung thu, không có một danh sách bắt buộc nhà nào cũng phải bày giống nhau. Mỗi vùng miền vốn đã có cách chọn quả khác biệt: miền Bắc quen với bưởi, hồng, chuối, na; miền Trung có thể chọn thanh long, mãng cầu, bưởi; trong khi mâm quả miền Nam lại thường xuất hiện mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài... Vì vậy, thay vì cố tìm cho đủ một "bộ quả chuẩn", mọi người có thể lựa chọn theo mùa, theo vùng miền, điều kiện gia đình và quan trọng nhất là quả còn tươi đẹp để sau khi hạ lễ cả nhà có thể cùng thưởng thức.

13 loại quả phù hợp để bày ban thờ Rằm Trung thu

1. Bưởi - thức quả rất khó thiếu trong mâm cỗ Trung thu

Nếu chỉ chọn một loại quả thật đặc trưng cho Rằm tháng 8, bưởi gần như là cái tên nên nghĩ tới đầu tiên. Bưởi vốn xuất hiện từ lâu trong mâm cỗ Trung thu của nhiều gia đình, đặc biệt ở miền Bắc. Quả tròn, kích thước lớn nên khi đặt giữa mâm cũng tạo được thế cân đối, xung quanh chỉ cần điểm thêm hồng, na hay quýt là mâm quả đã khá đầy đặn. Theo quan niệm dân gian, hình dáng tròn đầy của bưởi còn gợi đến sự đoàn viên - rất hợp với ý nghĩa của Tết Trung thu. Khi mua để bày, không nhất thiết phải chọn quả thật to. Một quả tròn đều, vỏ lành lặn, cuống còn đẹp, không dập hay có vùng mềm bất thường sẽ dễ bày hơn. Nếu còn đặt trên ban thờ một thời gian rồi mới hạ xuống ăn, cũng không nên chọn quả đã chín quá mức.

2. Hồng - cứ đến Trung thu là vào đúng mùa đẹp

Nếu bưởi tạo phần nền thì vài quả hồng lại giúp mâm cỗ có ngay màu sắc của mùa thu. Hồng là một trong những thức quả đặc trưng của mùa Trung thu ở miền Bắc. Những quả hồng chuyển vàng cam hoặc đỏ cam khi đặt cạnh màu xanh của bưởi, chuối tạo ra mâm quả vừa có quả xanh vừa có quả chín, nhìn tự nhiên mà vẫn nổi bật. Riêng chuyện nên chọn hồng xanh hay hồng chín, không cần cực đoan theo một phía. Nếu định bày trong một khoảng thời gian, nên chọn quả đã lên màu đẹp nhưng vẫn còn cứng, không quá mềm, tránh quả chín nhũn vì rất dễ bị dập khi xếp cùng những loại quả khác. Hồng còn hơi xanh cũng có thể bày xen kẽ nếu gia đình thích mâm quả có nhiều sắc độ.

3. Na - đúng chất một mâm cỗ Trung thu miền Bắc

Na cũng là loại quả gắn khá chặt với mùa Trung thu, đặc biệt trong mâm cỗ truyền thống ở miền Bắc. Nhược điểm của na là khi chín mềm rất dễ nứt và dập, nên quả mua để bày không nhất thiết phải là quả đã chín ăn ngay. Mọi người nên chọn quả già, mắt nở tương đối đều nhưng vẫn còn chắc tay. Sau khi hạ lễ, để thêm đến khi na chín mềm rồi ăn sẽ hợp lý hơn.

4. Chuối - vừa là thức quả quen thuộc, vừa giúp đỡ cả mâm

Với nhiều gia đình miền Bắc, một nải chuối xanh đẹp gần như đã tạo được phần khung cho cả mâm quả. Chuối thường được đặt phía dưới, sau đó bưởi và những quả nhỏ hơn được xếp lên trên hoặc xung quanh. Nếu chọn chuối để bày, chuối xanh hoặc mới bắt đầu chuyển màu sẽ tiện hơn chuối đã chín vàng. Nải nên còn chắc, các quả tương đối đều, không dập và cuống không bị thâm nhũn. Tuy nhiên, đây cũng là loại quả thể hiện rất rõ sự khác biệt vùng miền. Chuối quen thuộc trên mâm quả miền Bắc nhưng ở một số gia đình miền Nam lại không phải lựa chọn truyền thống. Bởi vậy, không cần coi chuối là thứ bắt buộc phải có trên mọi ban thờ.

5. Lựu - chỉ vài quả đã tạo điểm nhấn

Lựu không cần bày nhiều. Một vài quả đỏ hồng đặt xen giữa những loại quả màu xanh đã đủ khiến mâm cỗ bớt đơn điệu. Đây cũng là loại quả thường được nhắc đến trong mâm quả Trung thu truyền thống; trong quan niệm dân gian, nhiều hạt bên trong quả lựu gợi liên tưởng đến sự đông vui, sinh sôi và sum vầy. Khi chọn, mọi người nên ưu tiên quả chắc tay, vỏ nguyên vẹn. Không cần tìm quả đỏ sẫm nhất bằng mọi giá bởi màu vỏ còn tùy giống.

6. Quýt - nhỏ nhưng rất hữu ích khi xếp mâm

Một mâm toàn bưởi, chuối, thanh long hay những loại quả lớn rất dễ tạo ra các khoảng trống. Lúc này, quýt lại đặc biệt hữu ích. Quả nhỏ, tròn, màu vàng cam nên có thể chen vào những khoảng giữa các quả lớn, vừa giúp mâm trông đầy hơn vừa tạo thêm màu sắc. Quýt cũng là một trong những thức quả thường thấy trên mâm Trung thu miền Bắc. Nên chọn quả còn căng, cuống không khô quắt và tránh những quả đã mềm vì chúng dễ bị ép khi xếp phía dưới.

7. Thanh long - lựa chọn dễ tìm và lên mâm rất nổi

Không phải gia đình nào cũng muốn bày một mâm quả hoàn toàn theo kiểu truyền thống. Nếu muốn thêm màu sắc, thanh long là lựa chọn khá dễ dùng. Lớp vỏ đỏ hồng và những tai xanh giúp một quả thanh long tự nó đã tạo được điểm nhấn. Đây cũng là loại quả xuất hiện trong mâm cỗ Trung thu ở nhiều nơi, đặc biệt được nhắc tới trong mâm quả miền Trung. Khi bày, nên chọn quả có tai còn tương đối tươi, vỏ không nhăn và không bị dập ở đáy. Chỉ một đến hai quả là đủ, không nhất thiết mua cả cân.

8. Táo - dễ mua, dễ xếp và giữ dáng khá tốt

Táo không phải thức quả gắn với Trung thu rõ như bưởi hay hồng, nhưng lại có một ưu điểm rất thực tế: quả gọn, màu đẹp, tương đối cứng và dễ xếp. Vì thế, với những gia đình muốn làm mâm quả hiện đại hơn, vài quả táo đỏ hoặc xanh có thể được dùng để lấp khoảng trống và cân màu. Chỉ cần chọn quả lành lặn, không có vết dập mềm. Không nhất thiết phải chọn những quả bóng đẹp bất thường mới thích hợp để dâng lễ.

9. Lê - màu sáng giúp mâm quả bớt nặng

Nếu mâm đã có khá nhiều màu đỏ của hồng, lựu, táo hay thanh long, một vài quả lê vàng hoặc lê xanh nhạt có thể giúp tổng thể dịu xuống. Lê cũng có ưu điểm là dáng quả rõ, tương đối cứng và dễ đứng khi xếp, phù hợp với những mâm quả cần bày vài giờ. Các mâm Trung thu hiện đại cũng có thể bổ sung lê bên cạnh những thức quả truyền thống.

10. Cam - lựa chọn đơn giản nếu nhà muốn mua về còn ăn được ngay

Cam không phải "nhân vật chính" của Trung thu nhưng lại rất dễ mua, màu đẹp và sau khi hạ lễ có thể sử dụng ngay trong gia đình. Nếu chọn cam, mọi người không cần cố mua những quả có vỏ đẹp tuyệt đối. Quan trọng hơn là quả chắc, không dập, không có vùng mềm hoặc dấu hiệu hư hỏng. Một vài quả màu vàng cam đặt xen với bưởi xanh cũng giúp mâm quả sáng hơn.

11. Đu đủ - đặc biệt quen thuộc với mâm quả miền Trung và miền Nam

Đi xuống miền Trung và miền Nam, cách chọn quả đã có sự khác biệt khá rõ. Đu đủ là một trong những cái tên thường xuất hiện trong mâm quả của các vùng này. Ngoài cách liên tưởng dân gian từ chữ "đủ", đây đơn giản cũng là loại quả quen thuộc, dễ kiếm và có kích thước lớn nên giúp mâm trông đầy đặn. Nếu dùng để bày, nên chọn quả già, vỏ đẹp nhưng chưa chín mềm hoàn toàn. Một quả đu đủ quá chín vừa khó xếp vừa dễ bị lõm, dập khi đặt cạnh những loại quả khác.

12. Xoài - không cần nhà nào cũng phải có nhưng rất hợp với mâm quả miền Nam

Xoài thường xuất hiện cùng mãng cầu, dừa, đu đủ và sung trong cách chơi chữ dân gian trên mâm quả miền Nam. Nhưng nếu bỏ qua lớp ý nghĩa đó, xoài vẫn là một lựa chọn thực tế: màu xanh hoặc vàng tạo thêm sắc độ, quả khá dễ xếp và sau khi hạ lễ cũng là loại trái cây quen thuộc để cả nhà sử dụng. Nên chọn xoài già, còn chắc. Quả đã chín mềm và thơm mạnh nên dành để ăn hơn là cố xếp dưới những loại quả nặng.

13. Mãng cầu - thêm một lựa chọn cho gia đình miền Trung, miền Nam

Nếu na quen thuộc hơn với mâm quả miền Bắc thì mãng cầu lại xuất hiện khá nhiều trong cách bày của miền Trung và miền Nam. Loại quả này có hình dáng khá đặc biệt nên chỉ cần một quả cũng đủ tạo điểm nhấn. Tuy nhiên, tương tự na, mãng cầu khi chín sẽ mềm nhanh. Nếu mua để dâng lễ, mọi người nên chọn quả đã già nhưng còn chắc, tránh quả nứt hoặc mềm nhũn.

Nhìn chung, 13 loại quả trên không phải danh sách bắt buộc phải mua đủ 13 loại. Một gia đình chỉ cần chọn 5-7 loại phù hợp cũng đã có thể tạo thành mâm quả đẹp. Bưởi, hồng, na rất đúng mùa Trung thu miền Bắc; trong khi đu đủ, xoài, mãng cầu lại gần gũi hơn với nhiều gia đình miền Trung và miền Nam. Chính sự khác biệt ấy mới tạo nên nét riêng của mâm cỗ từng vùng.

3 loại quả nên cân nhắc tránh khi bày ban thờ Rằm Trung thu

Ở chiều ngược lại, không có một danh sách "quả cấm" thống nhất trong phong tục Trung thu của người Việt. Vì vậy, 3 nhóm dưới đây nên hiểu là những lựa chọn không thuận tiện hoặc thường được kiêng theo một số quan niệm, chứ không phải cứ đặt lên ban thờ là phạm điều gì đó.

1. Sầu riêng - ngon để ăn nhưng mùi quá mạnh khi đặt trên ban thờ

Sầu riêng có một nhược điểm rất rõ mà không cần viện đến phong thủy: mùi quá đặc trưng và lan rất mạnh. Ban thờ thường nằm trong không gian tương đối trang nghiêm, thậm chí ở nhiều căn hộ còn đặt ngay phòng khách. Một quả sầu riêng chín có thể khiến mùi bao trùm cả khu vực. Vì vậy, nếu gia đình muốn mâm quả có mùi nhẹ nhàng, đây không phải lựa chọn thuận tiện.

2. Mít - cồng kềnh, có gai và khi chín cũng khá nặng mùi

Mít cũng không phải loại quả "xấu" hay có ý nghĩa không tốt. Vấn đề nằm ở đặc tính của chính quả mít. Một quả mít nguyên thường lớn, nặng, nhiều gai và khó bố trí trên mâm quả thông thường. Khi mít chín, mùi cũng khá mạnh. Còn nếu bổ ra lấy múi để bày thì lại không thuận tiện nếu phải đặt trên ban thờ trong một khoảng thời gian.

3. Những quả đã chín nhũn, dập hoặc bắt đầu hỏng - dù là loại quả mang ý nghĩa đẹp đến đâu

Đây mới là nhóm nên né rõ ràng nhất. Một quả bưởi mang ý nghĩa đoàn viên nhưng đã dập, một quả hồng đỏ đẹp nhưng mềm nhũn hay một nải chuối bắt đầu thâm hỏng đều không còn là lựa chọn tốt chỉ vì đúng loại quả Trung thu. Khi chuẩn bị mâm quả, nên ưu tiên quả tươi, nguyên vẹn, không dập nát, nứt hay có dấu hiệu hư hỏng. Nếu cần bày trong nhiều giờ, những loại quả dễ chín mềm như hồng, na, mãng cầu hay xoài cũng nên được chọn ở độ chín vừa phải.

Cuối cùng, cũng không cần vì danh sách “13 loại nên bày” mà cố chất thật nhiều trái cây lên ban thờ. Mâm quả Rằm tháng 8 không có một công thức cứng cho mọi gia đình. Nhà miền Bắc có thể chọn bưởi, hồng, na, chuối, quýt; gia đình miền Trung hoặc miền Nam lại dùng thanh long, mãng cầu, đu đủ, xoài... Quan trọng hơn số lượng là quả tươi, mâm được sắp xếp chắc chắn, sạch sẽ và sau khi hạ lễ không gây lãng phí. Với Trung thu, đôi khi một quả bưởi đẹp, vài quả hồng đúng mùa cùng bánh nướng, bánh dẻo đã đủ gợi lên cả không khí Rằm tháng 8. Những ý nghĩa tốt đẹp đi kèm có thể làm mâm cỗ thú vị hơn, nhưng nếp nhà, sự thành kính và khoảnh khắc cả gia đình cùng nhau phá cỗ vẫn là điều đáng giữ nhất.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo