Nguyễn Duyên Quỳnh xin lỗi vì hát nhép

Mới đây, Nguyễn Duyên Quỷnh có mặt tại một sự kiện trao giải với tư cách một trong những nghệ sĩ mở màn. Cô lựa chọn bản hit Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình để đem tới khán giả. Sau điệp khúc đầu tiên, Duyên Quỳnh vẫn đang phiêu theo điệu nhạc, đồng thời tay buông mic. Khi nhạc và lời đoạn tiếp theo đã cất lên, nữ ca sĩ đưa mic trở lại chậm hơn, khiến khẩu hình lệch hẳn so với bài hát.

Duyên Quỳnh để lộ hát nhép khi đang phiêu theo nhạc (Nguồn: @saptingg)

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc gây tranh cãi của Duyên Quỳnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt ý kiến trái chiều. Không ít khán giả tỏ ra thất vọng, cho rằng việc nữ ca sĩ hát nhép chính ca khúc của mình là điều khó có thể chấp nhận. Ở chiều ngược lại, một bộ phận công chúng lại nhìn nhận thực tế rằng tại nhiều sân khấu quy mô lớn, ca sĩ thường sử dụng hình thức hát đè hoặc không hát live hoàn toàn để bảo đảm độ trọn vẹn cho chương trình, song cách xử lý tình huống vẫn cần tinh tế và chuyên nghiệp hơn.

Tối 3/2, Duyên Quỳnh đã chính thức lên tiếng về tranh cãi hát nhép của mình. Nữ ca sĩ cho biết cô đã dành thời gian nhìn lại sự việc, đọc các ý kiến trái chiều và thừa nhận toàn bộ thiếu sót thuộc về mình. Duyên Quỳnh gửi lời xin lỗi vì chưa mang đến một phần trình diễn trọn vẹn, chỉn chu và chuyên nghiệp, đồng thời để khán giả phải bận lòng, khó chịu.

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, chặng đường làm nghề gần đây mang đến cho cô nhiều cảm xúc trái chiều, vừa là niềm hạnh phúc khi được đến gần hơn với công chúng, vừa là những va vấp cho thấy bản thân còn nhiều hạn chế. Từ sự cố lần này, Duyên Quỳnh khẳng định sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, chỉnh đốn bản thân và làm việc cẩn trọng hơn trong thời gian tới.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ mong muốn được khán giả cho thêm thời gian để sửa sai, tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật bằng sự nghiêm túc và tình yêu âm nhạc.

Bên dưới bài đăng, không ít khán giả cũng lên tiếng bênh vực và bày tỏ sự cảm thông với Duyên Quỳnh. Nhiều người cho rằng trong bối cảnh các chương trình lớn thường yêu cầu hát nhép để bảo đảm chất lượng tổng thể, sự cố của nữ ca sĩ chỉ là một lỗi nhỏ do áp lực tâm lý và căng thẳng, không đáng bị đẩy đi quá xa. Một số ý kiến khẳng định Duyên Quỳnh vốn có khả năng hát live tốt, làm nghề nghiêm túc và có thái độ cầu thị khi thẳng thắn nhận sai, xem đây là một va vấp cần thiết để cô trưởng thành hơn trên con đường nghệ thuật.

Nguyên văn tâm thư của Duyên Quỳnh: LỜI XIN LỖI Quỳnh đã có rất nhiều đêm thức trắng, một mình đọc những bình luận của mọi người, nhìn nhận lại những thiếu sót của bản thân, tự trách bản thân rất nhiều. Tất cả đều là sự thiếu sót đến từ phía Quỳnh và Quỳnh rất muốn được thành tâm xin lỗi. Xin lỗi vì đã chưa mang lại được trải nghiệm đẹp, hoàn chỉnh, chuyên nghiệp tới khán giả. Xin lỗi vì đã để mọi người phải bận lòng, khó chịu vì Quỳnh. Thời gian vừa qua với Quỳnh là một chặng đường thật mới, có nỗi buồn nhưng cũng có cả hạnh phúc, hạnh phúc vì đã được làm nghề, được tới gần hơn với nhiều người. Nhưng cũng từ đó, Quỳnh nhận ra bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Quỳnh thật tâm xin được rút kinh nghiệm sâu sắc và không ngại nắn nót lại chính mình, sửa đổi để tốt hơn, chỉn chu hơn. Quỳnh xin cảm ơn tất cả bình luận của mọi người. Quỳnh cũng xin phép ghim lại lời xin lỗi này ở đầu trang, như một lời nhắc nhở bản thân cho chặng đường phía trước. Chỉ xin mọi người rộng lòng cho Quỳnh thêm thời gian sửa đổi và vẫn được chăm chỉ làm nghề, được hết mình với tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất luôn cháy trong tim Quỳnh... Năm mới sắp tới, Tết đang đến gần, Quỳnh xin chúc mọi người những ngày mùa xuân ấm áp bên gia đình, bên những người mình yêu thương. Xin thật lòng xin lỗi và cảm ơn mọi người thật nhiều ạ. Trân trọng! Nguyễn Duyên Quỳnh

Ngay khi Duyên Quỳnh đăng tải dòng trạng thái mới, một chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông từng làm việc với nữ ca sĩ, đã có đôi lời chia sẻ về ồn ào hát nhép này. Theo người này, tại sân khấu sự kiện, ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình được làm mới với bản phối mới, có sự khác nhau đáng kể so với các phiên bản quen thuộc trước đó, dẫn đến việc nữ ca sĩ chưa kịp thích ứng với quãng nghỉ ngắn hơn trong phần trình diễn.

Bên cạnh đó, sự cố kỹ thuật liên quan đến tai nghe in-ear khiến Duyên Quỳnh không nghe rõ âm thanh trên sân khấu, góp phần gây ra khoảnh khắc lệch nhịp ngoài ý muốn. Dù vậy, nữ ca sĩ đã ý thức rõ phần thể hiện chưa trọn vẹn và hoàn toàn nhận trách nhiệm về sai sót.

Chủ thớt cũng nhấn mạnh Duyên Quỳnh là nghệ sĩ làm nghề nghiêm túc, thường ưu tiên hát live khi điều kiện cho phép, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc cộng đồng và thiện nguyện. Theo vị này, sự cố lần này là một bài học nghề nghiệp đáng tiếc và mong khán giả có cái nhìn cảm thông, cho nữ ca sĩ cơ hội hoàn thiện hơn trong những lần xuất hiện tiếp theo.