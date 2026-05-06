Nguy cơ nhiễm trùng khi... đắp lông chim lên vết bỏng

Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên cơ sở 3 (Quảng Ninh), các bác sĩ từng tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ cao tuổi bị bỏng nhưng không đến viện sớm. Thay vào đó, gia đình đã tự ý đắp lông chim lên vết thương theo kinh nghiệm dân gian.

Khi nhập viện, vùng bỏng đã nhiễm bẩn nặng, nguy cơ nhiễm trùng cao, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị. Theo các bác sĩ, việc sử dụng các vật liệu không đảm bảo vệ sinh như lông động vật có thể làm tăng nguy cơ hoại tử mô, nhiễm khuẩn huyết, kéo dài thời gian hồi phục và để lại sẹo xấu.

Người bệnh sau đó được xử trí tích cực bằng thay băng, chăm sóc vết thương và điều trị kháng sinh liều cao. Sau quá trình điều trị, tình trạng ổn định và đã được xuất viện.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi bị bỏng, người dân không nên áp dụng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng hoặc bôi, đắp các chất không rõ nguồn gốc như lá cây, lông động vật, kem đánh răng… lên vết thương.

Thay vào đó, cần làm mát ngay vùng bỏng bằng nước sạch trong 15-20 phút, che phủ bằng gạc sạch để tránh nhiễm bẩn và đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt. Đặc biệt, người cao tuổi và trẻ em là nhóm có nguy cơ biến chứng nặng, cần được xử trí kịp thời để hạn chế hậu quả lâu dài.