Nguồn cung tăng, giá chung cư vẫn cao chót vót

Các dự án mới được công bố, được mở bán hay đã mở bán và được "đẩy hàng" mạnh hơn xuất hiện khắp các địa phương từ Bắc vào Nam, từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Giang, Hải Dương, cho tới Đà Nẵng, rồi tiến vào phía Nam với các dự án tại TP HCM, Bình Dương, Cần Thơ.

Tại Hải Phòng, một dự án lớn tại Thủy Nguyên được các môi giới nói rằng "đang bán rất ác liệt", hàng nghìn khách hàng đã đặt cọc xong các căn hộ giai đoạn 1 của dự án và chỉ chờ để mua tiếp. Một số dự án như MasCity tại Bắc Giang, Vaquarius tại Hưng Yên, Golden Crown tại Hải Phòng, Hạ Long Marina tại Quảng Ninh liên tục được môi giới chào mời, giới thiệu thông tin đến khách hàng. Khu vực phía Nam, các dự án Cara Riverview tại Cần Thơ, A&T Garden, Phú Đông SkyOne tại Bình Dương, New Vegas tại Kiên Giang được giới thiệu. The Beverly, Eaton Park là các dự án mới tại TPHCM.

Các dự án mới được giới thiệu đi kèm với việc nhiều môi giới sau thời gian khó khăn đã quay lại thị trường. Với việc luật kinh doanh bất động sản mới xiết chặt hơn các quy định, nhiều môi giới đã tự cập nhật đủ chứng chỉ, đồng thời hiểu rằng chỉ có thể bán hàng một cách chuyên nghiệp mới mong có khách mua.

Giá chung cư tại Hà Nội và TP HCM vẫn rất cao

Tại Đà Nẵng, nhiều căn hộ tại các dự án chung cư có diện tích từ 60 đến 80 m2 đang được rao bán với mức giá từ 2 đến 3 tỉ đồng. Nhiều dự án nằm tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Dương cũng đều nằm ở khoảng giá này. Khách hàng tại các tỉnh thành với tầm tài chính từ 2 đến 3 tỉ đồng là có thể thuận lợi để tìm kiếm được một căn hộ để mua.

Dự án Eaton Park (TP Thủ Đức, TPHCM) vừa được công bố với hơn 2.000 căn hộ để bán. Mức giá cho một 1m2 tại dự án này được chủ đầu tư công bố là 130 triệu đồng. Theo một môi giới, mức giá mua căn hộ sẽ còn phải bao gồm thuế phí, giá mua 1 căn hộ diện tích khoảng 50 m2 - 1 phòng ngủ sẽ rơi vào khoảng 145- 150 triệu đồng 1m2, tổng mức tiền khách hàng phải trả là khoảng 7 tỉ đồng.

Giá bán cao do thiếu hụt nguồn cung tại Hà Nội

Mức giá chung cư tại các dự án đã hoàn thiện khoảng 3 năm trở lại đây tại khu vực Thảo Điền và nhiều khu vực khác tại TP HCM đều nằm ở khoảng giá từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng/1m2. Mức giá chung cư tại TPHCM đã có dấu hiệu tăng hơn so với mức giá bán trung bình 75 triệu đồng/1m2 mà VARS công bố trong báo cáo tổng kết thị trường năm 2023.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM thì giá bán chung cư tại TPHCM còn có thể tiếp tục bị đẩy lên cao hơn nữa do nguồn cung dù đã được bổ sung nhưng vẫn còn thiếu so với nhu cầu trong năm nay và nhiều năm nữa. Thị trường bất động sản TP.HCM vẫn tiếp tục mất cân đối giữa cung và cầu, giá nhà sẽ vẫn cao trong năm nay.

Tại Hà Nội, dự án mới hầu như không có, có những dự án đã được triển khai lâu nhưng vẫn chưa được hoàn thiện. Một dự án lớn rất được chú ý nằm tại khu vực đại lộ Thăng Long có mức giá bán công bố ban đầu rơi vào khoảng từ 70-80 triệu đồng 1 m2. Hà Nội hiện có cả căn hộ với mức giá bán lên đến...gần 1 tỉ đồng/1m2.

"Cơn loạn giá" đã đi qua nhưng về cơ bản giá bán chung cư gần trung tâm vẫn neo cao, cũng do nguyên nhân là thiếu hụt nguồn cung. Tại Hà Nội, với mức tài chính khoảng 2 đến 3 tỉ đồng, khách hàng rất khó có thể mua được căn hộ chung cư với 2 phòng ngủ. Những dự án vừa túi tiền của số đông khách hàng tiếp tục không xuất hiện ra thị trường.