Người Việt thích tính năng "viên thuốc thông báo" hơn màu mới trên iPhone

Trong sự kiện Far Out diễn ra vào lúc 0h ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam), Apple đã giới thiệu 4 phiên bản iPhone thế hệ mới, gồm: iPhone 14 - 6,1 inch, iPhone 14 Plus - 6,7 inch, iPhone 14 Pro - 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max - 6,7 inch.

Tuy vẫn sở hữu thiết kế cạnh viền vuông cũ cùng cụm camera chéo trên iPhone 14, iPhone 14 Plus và cụm 3 camera trên iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max nhưng 2 mẫu iPhone 14 Pro lại sở hữu phần notch mới cực đỉnh.

Với tên gọi Dynamic Island, thiết kế mới của notch là thứ được cộng đồng mạng hào hứng hơn cả màu tím trên iPhone 14.

Ngay sau khi sự kiện Far Out kết thúc, "Dynamic Island" trở thành từ khóa hot nhất trên mạng xã hội. Theo CEO Tim Cook, tính năng này ra đời nhằm đem đến không gian hiển thị rõ ràng, tiện lợi và không kém phần thú vị tới người dùng.

Dynamic Island chỉ xuất hiện trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Ở chế độ bình thường, phần này có dạng viên thuốc chứa camera trước và cảm biến giống như nhiều smartphone Android. Tuy nhiên, Apple khéo léo biến khu vực này thành một màn hình phụ, có thể thay đổi kích cỡ và hiển thị nhiều loại thông báo cực thú vị.

Dynamic Island bản chất cũng khá giố thiết kế màn hình đục lỗ đã được nhiều nhà sản xuất Android như Samsung, Xiaomi, Oppo... áp dụng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, Apple đã ứng dụng phần mềm để biến đây trở thành một công cụ hữu ích, nâng cao trải nghiệm của người dùng.

Với thiết kế mới này, người dùng có thể nhận cuộc gọi, chuyển giao diện nghe nhạc, dẫn đường GPS cho đến Face ID...

Tại Việt Nam, đa phần các đại lý dự kiến giá khởi điểm của iPhone 14 bắt đầu tùe 24 triệu đồng, iPhone 14 Plus có giá từ 27 triệu đồng. Với 2 phiên bản cao cấp, iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được bán với mức giá lần lượt từ 30 triệu và 33 triệu đồng.

Cũng theo các đại lý uỷ quyền của Apple tại Việt Nam, iPhone 14 series sẽ về nước sớm hơn vào khoảng đầu tháng 10.