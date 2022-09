iPhone 14 có thể phát hiện người dùng gặp tai nạn ô tô và tự gọi điện thoại khẩn cấp

TPO - Iphone 14 ra đời bốn mẫu điện thoại với kích thước 6,7 inch (17 cm) và 6,1 inch (15,5cm), có hệ thống camera kép mới, phát hiện sự cố, dịch vụ an toàn đầu tiên trong dòng điện thoại thông minh với SOS khẩn cấp qua vệ tinh và tuổi thọ pin tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại trên iPhone.

Hình ảnh siêu mượt, sắc nét của iPhone 14

Camera chống rung vượt trội

iPhone 14 và iPhone 14 Plus có những nâng cấp ấn tượng về camera và khả năng an toàn mới mang tính đột phá.iPhone 14 và iPhone 14 Plus chụp ảnh và quay video tuyệt đẹp với hệ thống camera mạnh mẽ bao gồm camera trước TrueDepth, camera Ultra Wide cho những góc nhìn độc đáo, góc rộng và Photonic Engine - hệ thống hình ảnh nâng cao.

Cả hai mẫu đều bao gồm chip A15 Bionic với GPU 5 lõi, mang lại hiệu suất và hiệu quả đáng kinh ngạc cho các khối lượng công việc đòi hỏi cao và được thiết kế với quyền riêng tư và bảo mật được tích hợp sẵn.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus giới thiệu các khả năng an toàn quan trọng như Phát hiện vụ va chạm và gọi điện khẩn cấp SOS qua vệ tinh, công nghệ đầu tiên trong iPhone. Và với thời lượng pin đáng kinh ngạc, các tính năng độ bền hàng đầu trong và 5G siêu nhanh, dòng iPhone này tiên tiến hơn bao giờ hết.

Greg Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao về Tiếp thị Toàn cầu của Apple cho biết: “Cả hai điện thoại đều có camera chính mạnh mẽ với một bước nhảy vọt về hiệu suất trong điều kiện ánh sáng yếu, khả năng kết nối tiên tiến với 5G và eSIM cũng như hiệu suất đáng kinh ngạc của A15 Bionic, giúp mang lại tuổi thọ pin tốt hơn nữa. Tất cả những điều này, được tích hợp chặt chẽ với iOS 16”.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus cũng có mặt trước bằng Ceramic Shield siêu bền - dành riêng cho iPhone và cứng hơn bất kỳ loại kính điện thoại thông minh nào khác - và được bảo vệ khỏi các sự cố tràn và tai nạn thông thường với khả năng chống nước và bụi.

Thông qua tích hợp sâu giữa phần cứng và phần mềm, chức năng chụp ảnh Photonic Engine cải thiện hiệu suất ánh sáng từ trung bình đến yếu cho ảnh trên tất cả các camera: lên đến 2x trên camera Ultra Wide, 2x trên camera TrueDepth và ấn tượng 2,5x trên camera chính.

Photonic Engine cho phép sự gia tăng đáng kể về chất lượng này bằng cách áp dụng các lợi ích tính toán của Deep Fusion trước đó trong quá trình chụp ảnh để mang lại độ chi tiết vượt trội và duy trì kết cấu tinh tế, cung cấp màu sắc tốt hơn và duy trì nhiều thông tin hơn trong ảnh.

Camera Ultra Wide cung cấp góc nhìn độc đáo cho ảnh và video, đồng thời nhận được những lợi ích từ Photonic Engine - một hệ thống hình ảnh nâng cao.

Nâng cấp hệ thống camera kép và các tính năng'





Năm màu sắc của chiếc điện thoại iPhone 14 mới ra mắt

Máy ảnh chính mới với khẩu độ ƒ / 1,5 lớn hơn và điểm ảnh 1,9 µm, cho phép cải tiến hình ảnh và video trong mọi tình huống ánh sáng để có chi tiết tốt hơn và đóng băng chuyển động, ít nhiễu hơn, thời gian phơi sáng nhanh hơn và ổn định hình ảnh quang học thay đổi cảm biến.



Camera trước TrueDepth với khẩu độ ƒ / 1.9 cho phép chụp ảnh và quay video trong điều kiện ánh sáng yếu tốt hơn. Sử dụng lấy nét tự động lần đầu tiên, có thể lấy nét nhanh hơn nữa trong điều kiện ánh sáng yếu và chụp ảnh nhóm từ xa hơn.

Chế độ chống rung mới quay video cực kỳ mượt mà có thể điều chỉnh theo độ rung, chuyển động và rung đáng kể, ngay cả khi video đang được quay lúc đang chuyển động.

Camera Ultra Wide , cung cấp góc nhìn độc đáo để có những bức ảnh rộng hơn và cải tiến cho các bức ảnh thiếu sáng với Photonic Engine.

Đèn flash True Tone được cải tiến sáng hơn 10% và có độ đồng nhất tốt hơn để có ánh sáng nhất quán hơn. Chế độ điện ảnh , hiện có sẵn ở 4K ở tốc độ 30 khung hình / giây và 4K ở tốc độ 24 khung hình / giây.

Phát hiện sự cố và SOS khẩn cấp qua vệ tinh

Toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 14 giới thiệu các khả năng an toàn đột phá có thể hỗ trợ khẩn cấp. Với cảm biến gia tốc lõi kép mới có khả năng phát hiện các phép đo lực G lên đến 256G và con quay hồi chuyển dải động cao mới, tính năng Phát hiện va chạm trên iPhone giờ đây có thể phát hiện một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng và tự động quay số các dịch vụ khẩn cấp khi người dùng bất tỉnh hoặc không thể tiếp cận iPhone của họ.

Tính năng mới này được xây dựng dựa trên các thành phần hiện có, như khí áp kế, hiện có thể phát hiện sự thay đổi áp suất trong cabin, GPS để bổ sung đầu vào cho các thay đổi tốc độ và micrô, có thể nhận ra tiếng ồn lớn do tai nạn ô tô nghiêm trọng gây ra. Các thuật toán chuyển động tiên tiến do Apple thiết kế được đào tạo với hơn một triệu giờ lái xe trong thế giới thực và dữ liệu ghi lại va chạm cung cấp độ chính xác thậm chí còn tốt hơn.

Khi được kết hợp với Apple Watch, tính năng Phát hiện sự cố sẽ phát huy liên tục thế mạnh riêng của cả hai thiết bị để nhờ người dùng trợ giúp một cách hiệu quả. Khi phát hiện một sự cố nghiêm trọng, giao diện cuộc gọi dịch vụ khẩn cấp sẽ xuất hiện trên Apple Watch, vì nó có nhiều khả năng ở gần người dùng hơn, trong khi cuộc gọi được thực hiện qua iPhone nếu nó nằm trong phạm vi kết nối tốt nhất có thể.

Màn hình iPhone hiển thị nội dung “Có vẻ như bạn đã gặp sự cố” và cho người dùng biết thiết bị sẽ kích hoạt SOS khẩn cấp nếu người dùng không phản hồi.

Crash Detection (Phát hiện tai nạn) sử dụng các thành phần chuyên biệt được ghép nối với các thuật toán do Apple thiết kế để phát hiện một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng và tự động quay số các dịch vụ khẩn cấp khi người dùng bất tỉnh hoặc không thể tiếp cận iPhone của họ.

Dòng iPhone 14 cũng giới thiệu SOS khẩn cấp qua vệ tinh, kết hợp các thành phần tùy chỉnh được tích hợp sâu với phần mềm để cho phép ăng-ten kết nối trực tiếp với vệ tinh, cho phép nhắn tin với các dịch vụ khẩn cấp khi ở ngoài vùng phủ sóng di động hoặc Wi-Fi. Các vệ tinh đang di chuyển các mục tiêu với băng thông thấp và có thể mất vài phút để thông điệp được truyền qua.

Vì mỗi giây đều có giá trị, với SOS khẩn cấp qua vệ tinh, iPhone sẽ tải trước một số câu hỏi quan trọng để đánh giá tình hình của người dùng và chỉ cho họ nơi để điện thoại của họ kết nối với vệ tinh.

Bảng câu hỏi ban đầu và các thông báo tiếp theo sau đó sẽ được chuyển tiếp đến các trung tâm do các chuyên gia được đào tạo của Apple cung cấp, những người này có thể gọi trợ giúp thay người dùng. Công nghệ đột phá này cũng cho phép người dùng chia sẻ thủ công vị trí của họ qua vệ tinh khi không có kết nối di động hoặc Wi-Fi, mang lại cảm giác an toàn khi đi bộ đường dài hoặc cắm trại ngoài trời. SOS khẩn cấp qua vệ tinh sẽ có sẵn cho người dùng ở Mỹ và Canada vào tháng 11, và dịch vụ sẽ miễn phí trong hai năm.

Chip A15 Bionic: Một cỗ máy mạnh mẽ với GPU 5 lõi

A15 Bionic mang lại hiệu suất đáng kinh ngạc cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus. Vẫn nhanh hơn tất cả các đối thủ ở bất kỳ mức giá nào, GPU 5 lõi cho phép đồ họa mượt mà hơn nữa cho các ứng dụng video và chơi game hiệu suất cao, đồng thời cung cấp các tính năng camera đáng kinh ngạc như Photonic Engine và chế độ Cinematic, tất cả đều mang lại thời lượng pin ấn tượng và bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật với Secure Enclave.

Khả năng kết nối mạnh mẽ

iPhone cung cấp cho người dùng tải xuống và tải lên siêu nhanh, phát trực tuyến tốt hơn và kết nối thời gian thực với 5G để giúp họ giữ liên lạc, chia sẻ và thưởng thức nội dung. Hỗ trợ cho 5G trên iPhone hiện đã mở rộng cho hơn 250 đối tác của nhà mạng tại hơn 70 thị trường trên thế giới, với sự hỗ trợ mở rộng cho các mạng độc lập.

eSIM cho phép người dùng dễ dàng kết nối hoặc chuyển nhanh các gói hiện có của họ bằng kỹ thuật số, là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho thẻ SIM vật lý và cho phép nhiều gói di động trên một thiết bị. iPhone 14 và iPhone 14 Plus loại bỏ khay SIM đối với các mẫu máy tại Mỹ, cho phép người dùng thiết lập thiết bị của mình nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Apple Fitness + dành cho tất cả người dùng iPhone

Cuối mùa thu này, lần đầu tiên Apple Fitness + sẽ có sẵn cho tất cả người dùng iPhone đăng ký và tận hưởng tại 21 quốc gia mà nó được cung cấp, ngay cả khi họ không có Apple Watch.

Người dùng iPhone sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ dịch vụ với hơn 3.000 bài tập và thiền theo phong cách studio, tất cả đều được dẫn dắt bởi một đội ngũ huấn luyện viên đa dạng. Người dùng Fitness + sẽ thấy hướng dẫn của huấn luyện viên trên màn hình và thời gian ngắt quãng và lượng calo ước tính đã đốt cháy sẽ được sử dụng để đạt được tiến bộ trên vòng Di chuyển của họ.

Người dùng chỉ cần có iPhone để đăng ký và sau đó có thể trải nghiệm Fitness + trên iPhone, iPad và Apple TV.

Theo Apple.com