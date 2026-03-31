Người Việt nằm trong nhóm du khách sành ăn hàng đầu châu Á

Khảo sát cho thấy 35% khách du lịch Việt Nam xem ẩm thực là một trong những lý do chính để đi du lịch, đưa người Việt vào nhóm "tín đồ" du lịch ẩm thực hàng đầu châu Á.

Ẩm thực đang dần trở thành một trong những động lực chính của du lịch, khi ngày càng nhiều du khách châu Á mong muốn khám phá những điểm đến có trải nghiệm món ăn ấn tượng. Xu hướng này cho thấy trải nghiệm ăn uống đang đóng vai trò thúc đẩy hành vi du lịch, từ việc lựa chọn điểm đến, hoạt động, đến nơi lưu trú, đặc biệt khi du khách ngày càng chú trọng việc khám phá văn hóa ẩm thực địa phương một cách trọn vẹn.

Kết quả khảo sát cũng ghi nhận sự dịch chuyển này, khi khám phá hương vị địa phương hiện thành một trong ba nguyên nhân hàng đầu khiến du khách châu Á muốn "xê dịch", tăng từ vị trí thứ sáu của năm ngoái.

Trong hành trình khám phá quốc tế, nhiều người Việt cũng mong muốn khám phá hương vị bản địa một cách chân thực nhất, từ việc thưởng thức món sushi chính gốc ở Nhật Bản, ăn vặt đường phố ở Thái Lan, đến trải nghiệm nhà hàng đạt chuẩn sao Michelin ở châu Âu. Đối với du khách Việt, ẩm thực không chỉ là nhu cầu ăn uống mà còn là cánh cửa hé lộ nhiều điều mớ mẻ về văn hóa, lịch sử và tạo ra sự kết nối – điều này đúng cả khi đi du lịch trong nước lẫn quốc tế.

Theo đó, top 5 quốc gia được khách Việt lựa chọn để thỏa mãn vị giác trong năm qua gồm Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia và Trung Quốc.

Việt Nam vươn mình trở thành điểm đến ẩm thực nổi bật trên toàn cầu

Sự "trao đổi văn hóa" này diễn ra cả hai chiều khi ẩm thực Việt Nam đa dạng từ Bắc chí Nam cũng thu hút nhiều du khách quốc tế tìm đến quốc gia hình chữ S để trải nghiệm từ món ăn đường phố thú vị, những công thức gia truyền mang đậm giá trị di sản, cho đến trải nghiệm "fine dining" hiện đại hiện đang trở thành xu hướng.

Đến nay, ẩm thực đã ăn sâu vào đời sống thường nhật và trở thành một phần không thể tách rời của bản sắc văn hóa Việt Nam. Từ những món ăn biểu tượng như "phở", "bánh mì" đến các đặc sản vùng miền như ẩm thực cung đình Huế hay hải sản tươi ngon của Đồng bằng sông Cửu Long, ẩm thực Việt Nam được yêu thích nhờ sự cân bằng hương vị, nguyên liệu tươi và tính đa dạng vùng miền.

Xét trên toàn khu vực, chỉ có du khách Đài Loan(Trung Quốc) xếp hạng cao hơn Việt Nam, với 47% khách du lịch tham gia khảo sát cho biết ăn uống là một trong những động lực chính cho chuyến đi, còn Hàn Quốc ở vị trí thứ ba với 34%. Các thị trường còn lại trong top 8 bao gồm Malaysia (33%), Nhật Bản (32%), Indonesia (31%), Thái Lan (20%) và Ấn Độ (8%).

Theo chuyên gia, Việt Nam nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực cho thấy tầm quan trọng của ăn uống trong văn hóa và cách người Việt khám phá thế giới. Với nhiều người, một chuyến đi chỉ thực sự trọn vẹn khi được trải nghiệm những hương vị bản địa đặc trưng, dù là khám phá đặc sản vùng miền trong nước hay thưởng thức các món ăn biểu tượng ở nước ngoài.