Người Thỏ của Xôi Lạc TV lộ mặt sau 10 năm ẩn danh, nói về cát xê: "Tôi được trả 300 nghìn đồng cho một trận bình luận'”

Thông tin triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV, khởi tố 30 bị can đang nhận về nhiều sự quan tâm.

Theo trang Thông tin Chính phủ, sáng 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) họp báo thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV, khởi tố hơn 30 bị can.

Các BLV, nhân viên thuộc hệ thống Xôi Lạc TV bị bắt tạm giam và khởi tố. Ảnh chụp màn hình.

Xôi Lạc TV là trang web chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, được phát triển bởi một nhóm ẩn danh. Theo thông tin từ báo Điện tử Chính Phủ, hệ thống này có biểu hiện phát tán, tiếp sóng trái phép một số nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các chủ thể quyền; đồng thời lồng ghép quảng cáo, đường dẫn, cơ chế điều hướng tới các nền tảng liên quan hoạt động cờ bạc, đánh bạc.

Nhiều bình luận viên quen thuộc xuất hiện trong các video thuộc hệ thống Xôi Lạc TV cũng bị bắt giữ. Những người này thường sử dụng các biệt danh như “Người Dơi”, “Batman”, “Người Rơm”, “Người Thỏ”…

Trong số đó, một nhân vật gây chú ý khi xuất hiện trên sóng VTV24 trưa 5/3, được đăng tải trên kênh YouTube với tiêu đề "BLV Anh Thỏ của Xôi Lạc TV : 'Tôi được trả 300 nghìn đồng cho một trận bình luận'" , nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm.

Người Thỏ lộ diện trên sóng VTV. Ảnh chụp màn hình

BLV Anh Thỏ, hay còn được nhiều người biết đến với nickname Người Thỏ, sở hữu tài khoản Facebook cùng tên với khoảng 34.000 người theo dõi. Trên trang cá nhân, người này chỉ cập nhật nơi sinh sống tại Åsgård, Troms (Na Uy). Bài đăng gần nhất trên tài khoản được đăng tải vào ngày 1/2.

Đây cũng là lần đầu tiên danh tính và khuôn mặt của bình luận viên này được công khai. Trong đoạn phỏng vấn trên VTV24 Người Thỏ cho biết bản thân rất yêu thích công việc bình luận bóng đá, tuy nhiên do chưa đủ trình độ để làm việc tại các đơn vị có bản quyền nên đã đăng ký cộng tác với Xôi Lạc TV .

“Các trận đấu mà bọn mình làm và đưa lên website đều không có bản quyền. Mức lương của mình là 300 nghìn đồng/trận. Trung bình khoảng 20–25 trận”, Người Thỏ chia sẻ.

Ảnh chụp màn hình.

Theo thông tin được công bố, Người Thỏ đã ứng tuyển và làm việc tại hệ thống Xôi Lạc TV khoảng 10 năm. Dù biết rõ các giải đấu mình bình luận không có bản quyền từ đơn vị tổ chức, người này vẫn tiếp tục tham gia hoạt động.

Ngoài Người Thỏ, Xôi Lạc TV còn có nhiều người khác hoạt động ở vị trí BLV như Bát Man, Cáp Tần, Người Sói, Người Già,... đều nổi tiếng, với hàng chục nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Tất cả đều nằm trong danh sách bị khởi tố và bắt giữ.

Cũng tại họp báo, đại diện Công an tỉnh Hưng Yên thông tin khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều các bạn trẻ tham gia hệ thống. Qua đấu tranh, công an xác định các đối tượng cầm đầu tuyển dụng nhân viên trẻ, có trình độ đại học, thậm chí thạc sĩ, rất giỏi về công nghệ... Khi làm việc, các nhân viên "ai biết việc người đó", không được thông tin về lương thưởng của nhau.

Đến nay, kết quả điều tra bước đầu thu được: Đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của hệ thống. Số lượng các đối tượng tham gia nhiều, được tổ chức chặt chẽ, phân chia làm các bộ phận và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.