Không chạy theo những xu hướng phức tạp hay cách phối đồ phô trương, nàng blogger lựa chọn tinh thần old money làm chủ đạo, sau đó khéo léo thêm vào một vài chi tiết mới mẻ để diện mạo không trở nên già dặn hay nhàm chán.

Bước sang tuổi 35+, nhiều phụ nữ bắt đầu quan tâm hơn đến việc xây dựng phong cách thời trang phù hợp với độ tuổi. Mặc sao để vừa thanh lịch, chỉn chu, vừa giữ được vẻ trẻ trung, tươi tắn mà không bị gò bó trong những bộ trang phục quá an toàn? Đây cũng là băn khoăn của không ít chị em khi lựa chọn quần áo mỗi ngày. Nếu đang tìm kiếm nguồn cảm hứng, phong cách của Thanh Thanh - blogger thời trang Trung Quốc ở độ tuổi 35+ - là gợi ý rất đáng tham khảo. Không chạy theo những xu hướng phức tạp hay cách phối đồ phô trương, cô lựa chọn tinh thần old money làm chủ đạo, sau đó khéo léo thêm vào một vài chi tiết mới mẻ để diện mạo không trở nên già dặn hay nhàm chán.

1. Ưu tiên trang phục cơ bản, màu sắc trang nhã

Điểm dễ nhận thấy trong phong cách của Thanh Thanh là sự xuất hiện thường xuyên của những món đồ trơn màu, thiết kế tối giản và ít họa tiết cầu kỳ. Cô thường lựa chọn các gam màu trung tính như trắng, đen, be, nâu, xám hoặc xanh navy. Đây đều là những màu sắc dễ kết hợp, không bị lỗi mốt và tạo cảm giác chỉn chu ngay cả khi trang phục không có quá nhiều chi tiết trang trí. Cách lựa chọn này cũng là một trong những bí quyết giúp phong cách của Thanh Thanh mang đậm tinh thần old money. Thay vì cố gắng gây ấn tượng bằng những món đồ quá nổi bật, cô tập trung vào sự hài hòa của tổng thể. Một chiếc áo sơ mi trắng, áo len mỏng, quần âu hay chân váy dài có thể trở thành nền tảng cho nhiều bộ trang phục khác nhau. Chị em ngoài 30 hoàn toàn có thể học theo công thức này để xây dựng tủ đồ tinh gọn, dễ mặc mà vẫn giữ được vẻ sang trọng.

2. Kín đáo nhưng vẫn khéo tôn vóc dáng

Trang phục của Thanh Thanh thường có phom dáng kín đáo, thanh lịch nhưng không vì thế mà thiếu đi sự nữ tính. Cô ưu tiên những thiết kế có khả năng định hình tỷ lệ cơ thể như quần cạp cao, áo vest chiết eo, chân váy dài hay áo khoác có đường cắt may gọn gàng. Những chi tiết này giúp vòng eo trông rõ nét hơn, đồng thời tạo hiệu ứng đôi chân dài và vóc dáng cân đối.

Một cách phối đồ khác được cô thường xuyên áp dụng là diện trang phục đồng bộ về màu sắc. Chẳng hạn, áo và quần cùng tông, hoặc kết hợp áo khoác với chân váy có màu sắc tương đồng. Công thức diện nguyên set đơn sắc không chỉ giúp tổng thể trông liền mạch mà còn tạo cảm giác cao ráo, thanh thoát hơn. Đây là lựa chọn phù hợp với những chị em muốn mặc đẹp mà không phải mất quá nhiều thời gian suy nghĩ về cách phối màu.

3. Tạo điểm nhấn bằng phụ kiện có chọn lọc

Dù yêu thích trang phục tối giản, Thanh Thanh không để phong cách của mình trở nên đơn điệu. Cô thường tạo điểm nhấn bằng một vài món phụ kiện có màu sắc hoặc họa tiết khác biệt. Đó có thể là đôi giày màu nổi, chiếc túi xách tương phản với trang phục hay một chiếc khăn lụa họa tiết được thắt nhẹ nhàng ở cổ hoặc quai túi. Điều đáng học hỏi là cách cô sử dụng phụ kiện vừa đủ. Khi trang phục đã có tông màu đồng bộ, chỉ cần một món đồ nổi bật cũng đủ khiến diện mạo có sức hút hơn. Ngược lại, nếu muốn diện khăn họa tiết hoặc túi xách có thiết kế bắt mắt, cô thường giữ phần quần áo đơn giản để tổng thể không bị rối mắt. Chị em có thể áp dụng nguyên tắc này khi phối đồ hằng ngày: chọn một điểm nhấn chính thay vì sử dụng quá nhiều phụ kiện cùng lúc.

4. Tóc búi thấp và trang sức tinh tế giúp hoàn thiện diện mạo

Không chỉ chú trọng trang phục, Thanh Thanh còn khá nhất quán trong cách làm đẹp. Cô thường ưu tiên kiểu tóc búi thấp gọn gàng, tạo cảm giác nền nã và thanh lịch. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp khi kết hợp với áo sơ mi, áo vest hay những bộ trang phục mang tinh thần cổ điển. Trong những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu, mái tóc được búi gọn còn giúp phần cổ và đường nét khuôn mặt trở nên thanh thoát hơn. Để tránh cảm giác quá nghiêm túc, cô thường nhấn nhá bằng những món trang sức nhỏ như khuyên tai, vòng cổ thanh mảnh. Những phụ kiện này không chiếm quá nhiều sự chú ý nhưng vẫn đủ tạo nét duyên dáng cho tổng thể. Đây cũng là cách làm đẹp phù hợp với phụ nữ trưởng thành: không cần trang điểm hay tạo kiểu quá cầu kỳ, chỉ cần lựa chọn những chi tiết hài hòa với trang phục.

5. Chú trọng chất liệu và độ vừa vặn của trang phục

Một yếu tố quan trọng làm nên vẻ sang trọng trong phong cách của Thanh Thanh chính là sự chỉn chu. Cô không chỉ quan tâm đến màu sắc hay kiểu dáng mà còn chú trọng chất liệu và độ vừa vặn của từng món đồ. Trang phục cần có phom dáng phù hợp với cơ thể, không quá rộng khiến vóc dáng luộm thuộm, cũng không quá bó gây cảm giác gò ép. Những chất liệu đứng phom, bề mặt đẹp và ít nhăn thường được ưu tiên để giữ vẻ ngoài thanh lịch. Bên cạnh đó, việc chăm chút quần áo trước khi mặc cũng rất quan trọng. Một bộ trang phục dù có thiết kế đẹp đến đâu cũng khó tạo cảm giác sang trọng nếu bị nhăn nhúm, xộc xệch hoặc không được là phẳng phiu. Chính những chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại góp phần tạo nên diện mạo tinh tế.

Dưới đây là 1 số item theo style old money mà bạn có thể tham khảo ngay:

Áo Sơ Mi Nữ Tay Dài GUMAC

Nơi mua: GUMAC

SANGLUO | Áo Lót Kết Hợp Quần Lụa

Nơi mua: SANGLUO

Chân Váy Lụa Vân Gỗ Miolady Dáng Đuôi Cá Cạp Ngang – 2 Lớp Nhẹ Tôn Dáng Thanh Lịch CV002

Nơi mua: Miolady

Quần Nữ MARC FASHION Ống Suông Lưng Cao Dây Kéo Sau

Nơi mua: MARC

Áo Blazer cộc tay bổ diễu HAGOO phong cách công sở trẻ trung

Nơi mua: HAGOO

Phong cách của Thanh Thanh không đòi hỏi tủ đồ đắt đỏ hay những món hàng hiệu nổi bật. Điều làm nên sức hút nằm ở cách cô lựa chọn trang phục cơ bản, chú trọng phom dáng và biết thêm điểm nhấn đúng lúc. Với những chị em ngoài 30 tuổi đang tìm kiếm hình ảnh thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, đây là công thức mặc đẹp dễ tham khảo và có thể ứng dụng lâu dài.