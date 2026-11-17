"Chị đẹp" Tăng Thanh Hà có cả rổ ý tưởng khi diện đồ đen - trắng.

Có người tìm thấy niềm vui trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, cũng có người dành sự yêu thích đặc biệt cho hai gam màu kinh điển của thời trang là đen và trắng. Tăng Thanh Hà thuộc trường phái thứ hai. Nhiều năm qua, nàng ngọc nữ vẫn luôn là một trong những hình mẫu mặc đẹp của hội chị em, đặc biệt là những ai theo đuổi phong cách tối giản mà sang trọng. Cái hay ở Hà Tăng là ngay cả khi tủ đồ chỉ xoay quanh hai gam màu đen - trắng tưởng chừng cơ bản, cô vẫn có vô số cách biến tấu, khi trẻ trung, phóng khoáng, lúc thanh lịch, kiêu sa. Không cần chạy theo những xu hướng thời trang mới nhất hay diện đồ cầu kỳ, Hà Tăng vẫn tạo dựng được dấu ấn phong cách rất riêng, đủ sức khiến người ta muốn ngắm nhìn và học hỏi.

Nếu cũng dành tình yêu cho thời trang đen trắng, chị em nhất định nên tham khảo 5 công thức phối đồ dưới đây của Hà Tăng. Toàn những món đồ quen thuộc, dễ tìm, dễ mặc nhưng khi kết hợp với nhau lại cho ra những tổng thể vô cùng có gu.

Áo polo đen phối cùng quần Bermuda đồng màu là công thức mặc đẹp vừa trẻ trung, vừa thanh lịch mà chị em rất nên học hỏi từ Hà Tăng. Thay vì kết hợp với giày thể thao, nàng ngọc nữ chọn giày cao gót mũi nhọn màu nude để tôn dáng và tăng vẻ nữ tính. Một chiếc túi xách nhỏ, kính râm và vài món trang sức ánh vàng là đủ để nâng tầm bộ đồ đen đơn giản.

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Vẫn trung thành với sắc đen nhưng lần này, Hà Tăng lại mang đến một hình ảnh cá tính và quyến rũ hơn hẳn. Nàng ngọc nữ phối blazer dáng dài với bralette và quần shorts đồng màu, vừa khoe khéo vòng eo, vừa tôn lên đôi chân thon dài. Đáng chú ý, áo khoác và quần shorts đều là thiết kế đến từ local brand Việt Lespoir. Chị em đang tìm kiếm ý tưởng lên đồ cho những buổi tiệc tối hay hẹn hò có thể tham khảo ngay công thức mặc đẹp vừa sexy, vừa sang chảnh này.

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Tiếp tục với gam đen, Hà Tăng chọn áo thun đen dáng rộng và chân váy dài cùng tông. Nữ diễn viên thả áo ngoài váy, đeo túi vai bản lớn rồi thêm mũ lưỡi trai và kính đen dáng hẹp. Hai món phụ kiện này làm bản phối có thêm tinh thần thể thao năng động, trong khi đường rủ của váy vẫn giữ nguyên nét nữ tính. Sợi dây chuyền mảnh nổi bật trên nền áo trơn, vừa đủ để phần cổ áo có điểm nhấn. Cho một ngày đi cà phê hoặc chạy việc, chị em cứ thử combo không bao giờ sai là áo thun trơn với chân váy suông, rồi thêm phụ kiện nếu muốn set đồ trông năng động hơn.

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Áo thun cổ tròn + quần ống rộng tông màu trắng là bộ đôi đẹp kinh điển được Hà Tăng áp dụng triệt để trong phong cách đời thường. Diện cây đồ này, nàng ngọc nữ ghi điểm với vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch mà vẫn rất thời thượng. Bí quyết để bộ đồ không trở nên đơn điệu nằm ở cách lựa chọn phụ kiện. Hà Tăng khéo léo tạo điểm nhấn bằng túi xách màu xanh olive, giày mũi nhọn và kính râm. Đây là công thức mặc đẹp có tính ứng dụng cao, chị em có thể diện đi làm, đi chơi hay cà phê cuối tuần đều hợp.

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Tối giản nhưng không kém phần thanh lịch, Hà Tăng chọn áo trắng cổ cao nhẹ, tay ngắn và gấu bo phồng. Nhìn từ góc nghiêng, phần thân áo có độ cong rõ, kết hợp với tà đen dài rủ thẳng bên dưới tạo nên một phom dáng rất riêng. Dù outfit vẫn giữ đúng hai màu quen thuộc, nhưng đường nét của chiếc áo đủ khiến tổng thể hút mắt hơn hẳn. Đây cũng là cách biến tấu nếu nàng muốn diện các tông màu cơ bản, hãy thử thêm thắt chút form dáng thú vị cho các item nhé!