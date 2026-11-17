Ngắm style của Linh Ka thông qua những bức hình trên Instagram sẽ khiến bạn muốn "thay máu" cả tủ đồ.

Linh Ka (Chu Diệu Linh, sinh năm 2002) là gương mặt quen thuộc với giới trẻ, gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung cùng phong cách cá tính. Cô nàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như hot girl, người mẫu ảnh, KOL và ca sĩ, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội. Riêng Instagram cá nhân của Linh Ka đã có hơn 2,2 triệu lượt theo dõi. Bên cạnh nhan sắc nổi bật, cô nàng còn được yêu thích nhờ gu thời trang cực cuốn hút. Dạo quanh trang cá nhân của Linh Ka, dễ dàng bắt gặp hàng loạt outfit đẹp mắt, được mix match khéo léo, khi nữ tính, ngọt ngào, lúc lại trẻ trung, cá tính. Mỗi bài đăng trên Instagram của Linh Ka đều thu hút hàng chục nghìn lượt thả tim, khiến hội chị em không khỏi thích thú và muốn học hỏi cách ăn mặc của cô nàng.

Linh Ka diện style nào cũng xinh xắn, thời thượng và có gu riêng. Trong một outfit nghỉ dưỡng, cô nàng lựa chọn thiết kế váy áo của thương hiệu NYS.STU với kiểu dáng lệch vai kết hợp chân váy lệch tà đầy nữ tính. Gam xanh dịu mắt càng giúp tổng thể thêm nổi bật, vừa trẻ trung vừa tôn dáng. Đặc biệt, cả set đồ có tính ứng dụng cao khi có thể diện nguyên bộ hoặc tách riêng từng món để kết hợp với những trang phục khác. Chị em mê phong cách đơn giản nhưng không đơn điệu hoàn toàn có thể tham khảo cách phối đồ này để làm mới tủ đồ.

Gợi ý mua sắm: NYS.STU

Muốn diện đồ đơn giản mà vẫn sành điệu trong những ngày thu se mát, chị em có thể tham khảo ngay công thức phối đồ của Linh Ka. Cô nàng lựa chọn nguyên set đến từ thương hiệu MOODSWINGS, kết hợp áo polo dài tay cùng quần jeans trẻ trung. Thiết kế áo gây chú ý với cách phối 2 màu tương phản nhẹ nhàng và hàng cúc lệch độc đáo, tạo điểm nhấn vừa đủ cho tổng thể. Khi kết hợp với chiếc quần jeans "quốc dân", outfit trở nên hài hòa, năng động mà vẫn rất thời thượng. Đây là công thức phối đồ dễ áp dụng, không cần mix match cầu kỳ nhưng vẫn đủ giúp chị em ghi điểm phong cách trong những ngày thu.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Tủ váy vóc của Linh Ka luôn có nhiều thiết kế xinh xắn, lại được cô nàng mix match khéo léo nên diện mạo lúc nào cũng trẻ trung, thời thượng. Với chiếc đầm ngắn 2 dây họa tiết kẻ caro phối các gam xanh, vàng và nâu, Linh Ka tinh tế kết hợp thêm băng đô đỏ cùng kính râm viền đỏ để tạo điểm nhấn. Cách lựa chọn phụ kiện đồng điệu về màu sắc giúp tổng thể outfit trở nên nổi bật, bắt mắt mà không hề rối mắt. Có thể nói, đây là một trong những bí quyết giúp Linh Ka biến những item đơn giản thành set đồ cuốn hút, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Gợi ý mua sắm: Đầm kẻ

Linh Ka mặc đẹp suốt 4 mùa, từ những outfit mùa hè trẻ trung đến các set đồ ngày lạnh đều được cô nàng biến tấu đầy cuốn hút. Trong một outfit mùa đông, Linh Ka ghi điểm với áo khoác da màu nâu cá tính, bên trong là chiếc đầm dài màu xanh nổi bật phối cùng quần jeans. Đôi boots nâu được lựa chọn khéo léo để hoàn thiện tổng thể. Cách phối màu linh hoạt giữa áo khoác và giày, váy và quần tạo nên sự kết hợp thú vị, vừa hài hòa vừa có nét phá cách. Đây cũng là gợi ý hay cho chị em muốn làm mới phong cách ngày lạnh mà không cần diện đồ quá cầu kỳ.

Nàng nào yêu thích phong cách trẻ trung, trendy thì nhất định nên tham khảo tủ đồ của Linh Ka. Trong một outfit xuống phố, cô nàng lựa chọn áo dài tay Butter của thương hiệu NUMBERSVN, phối cùng chân váy chữ A màu xám đầy trẻ trung. Gam vàng tươi tắn của áo kết hợp với sắc xám trung tính của chân váy tạo nên tổng thể hài hòa, vừa có điểm nhấn nổi bật vừa không quá rực mắt. Công thức phối màu đơn giản nhưng hiệu quả này giúp diện mạo thêm năng động, hiện đại, rất đáng để chị em lưu lại và áp dụng.