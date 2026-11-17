Không gian sống của vợ chồng á hậu Ngô Thanh Thanh Tú gây ấn tượng với vẻ bề thế, sang trọng.

Nhắc đến những mỹ nhân Việt lựa chọn rời xa ánh hào quang showbiz, lui về cuộc sống kín tiếng để vun vén cho tổ ấm, khó có thể bỏ qua Á hậu Thanh Tú. Người đẹp sinh năm 1994 gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng cùng chiều cao nổi bật 1m81. Khi đang ở giai đoạn rực rỡ của nhan sắc và sự nghiệp, cuối năm 2018, Thanh Tú lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Thành Phương sau khoảng 1 năm hẹn hò. Doanh nhân Nguyễn Thành Phương hiện là chủ tịch của một tập đoàn lớn về đồ gia dụng. Trước khi kết hôn, nàng Hậu từng tiết lộ bản thân chưa yêu ai và ông xã hơn 16 tuổi chính là mối tình đầu của cô.

Làm dâu hào môn, Á hậu Thanh Tú dần rút khỏi các hoạt động showbiz, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, đồng thời tập trung vào công việc kinh doanh và con đường học vấn. Mới đây, người đẹp tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong lễ tốt nghiệp thạc sĩ tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT. Ở tuổi 32, nàng Hậu chính thức khép lại một chặng đường học tập đáng nhớ, khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống đủ đầy, viên mãn sau khi kết hôn với doanh nhân giàu có.

Á hậu Thanh Tú có cuộc sống viên mãn bên chồng đại gia hơn 16 tuổi, sống trong biệt thự trắng xa hoa ở Hà thành

Gia đình Á hậu Thanh Tú hiện sinh sống trong căn biệt thự bề thế tại Hà Nội, sở hữu không gian rộng rãi cùng hồ bơi và sân vườn thoáng đãng. Cơ ngơi gây ấn tượng với phong cách thiết kế sang trọng, lấy tông trắng làm chủ đạo, kết hợp hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên và tạo cảm giác thoáng đãng cho toàn bộ ngôi nhà. Vào mỗi dịp lễ Tết, căn biệt thự lại được gia đình trang hoàng tỉ mỉ, trở thành bối cảnh lý tưởng để các thành viên lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy. D ù không hé lộ toàn cảnh nơi ở, Á hậu Thanh Tú vẫn nhiều lần khiến công chúng trầm trồ khi chia sẻ trên MXH cá nhân một vài góc nhỏ trong tổ ấm. Từ cách bài trí chỉn chu đến những chi tiết nội thất sang trọng, chỉ qua vài khung hình đã phần nào hé lộ không gian sống đẳng cấp cùng cuộc sống viên mãn của gia đình nàng hậu.

Khu vực cầu thang lớn dẫn vào cửa chính là một trong những góc check-in quen thuộc của Á hậu Thanh Tú mỗi khi chụp ảnh tại nhà. Không gian gây ấn tượng với những hàng cột trụ lớn sơn trắng tinh khôi, bậc thềm rộng rãi cùng vô số cây cảnh, hoa tươi được bố trí xung quanh. Những chậu cây xanh có kích thước lớn, tán rộng kết hợp với các khóm hoa rực rỡ càng làm tăng vẻ sinh động cho khu vực này. Chỉ qua vài góc chụp cũng đủ cảm nhận sự bề thế, sang trọng của căn biệt thự.

Khu vực sân vườn cũng là một trong những điểm nhấn ấn tượng trong biệt thự của gia đình Á hậu Thanh Tú. Khoảng sân rộng rãi, được phủ xanh bởi nhiều loại cây cảnh, mang đến cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến, nơi đây lại được trang hoàng xinh xắn với hoa tươi, cây cảnh và những món đồ trang trí mang đậm nét truyền thống, tạo nên không khí sum vầy, ấm cúng cho cả gia đình.

Nếu khu vực bên ngoài đã gây ấn tượng bởi vẻ bề thế, rộng rãi thì không gian bên trong biệt thự của vợ chồng Á hậu Thanh Tú càng cho thấy sự đầu tư chỉn chu và gu thẩm mỹ sang trọng. Ngôi nhà tiếp tục lấy tông trắng làm chủ đạo, tạo nên tổng thể hài hòa, tinh tế nhưng không kém phần lộng lẫy. Nội thất được lựa chọn đồng bộ theo phong cách hiện đại, chú trọng cả công năng lẫn tính thẩm mỹ. Những chiếc đèn chùm kích thước lớn, tranh nghệ thuật cùng các mảng tường được trang trí cầu kỳ trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần tôn lên vẻ xa hoa của toàn bộ không gian.