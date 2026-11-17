Muốn mặc ấm mà vẫn xinh, lưu ngay 7 set đồ mùa đông của Yoona!

Trời vừa trở lạnh, nỗi trăn trở của chị em mỗi sáng lại là mặc gì để vừa đủ ấm mà vẫn xinh yêu. Nếu đã hơi chán cảnh ra đường khoác chiếc áo phao dày cộp, nàng cứ lướt một vòng tủ đồ của Yoona. Nữ thần SNSD có cách phối nhiều lớp mà trông vẫn gọn gàng, hôm thanh lịch đúng chất quý cô, hôm lại tinh nghịch như nữ chính phim thanh xuân. Dưới đây là 7 công thức mix&match đồ thu đông của Yoona chị em có thể lưu về làm "sách mẫu".

Từ combo quen thuộc là blazer đen dáng rộng phối quần jeans xanh, Yoona khéo léo thêm nét điệu đà bằng cách layer áo corset họa tiết chấm bi. Không chỉ thế, phần cách điệu ở gấu quần cũng giúp tổng thể bớt cảm giác menswear. Chiếc túi xách họa tiết cherry được sử dụng có chủ ý để bổ sung chút tinh nghịch vào outfit, cũng thể hiện rõ gu thời trang thú vị của nữ idol. Nếu cũng đang có sẵn combo này trong tủ, nàng thử cách của Yoona là "add" thêm chút họa tiết và nhấn nhá bằng phụ kiện xem sao nhé.

Tiếp tục với blazer nhưng lần này Yoona hóa quý cô kiêu kỳ, sang chảnh. Cô nàng lựa mẫu tông trắng kem vạt chéo, ve rộng và vai đứng để mặc cùng quần âu đồng màu có ly dọc. Dáng suit chỉn chu, còn sắc kem làm tổng thể trông mềm mại và sáng hơn. Đôi khuyên tai lấp lánh vừa đủ bắt sáng, hợp với kiểu lên đồ thanh lịch cho hội công sở. Nếu muốn bê nguyên mood quý cô này đi làm ngày lạnh, chị em có thể phối thêm áo cổ lọ mỏng màu ngà để giữ ấm mà vẫn liền tông.

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Tinh nghịch và trẻ trung hơn, Yoona để mở chiếc áo da nâu sẫm, cho phần áo hoodie màu kem lộ ra. Nhờ khoảng sáng ở giữa, hai lớp áo rộng vẫn rõ form dáng và tỷ lệ. Nữ idol chọn quần shorts màu be để nối tiếp bảng màu ấm, còn tất đen và boots cao cổ giúp outfit thêm điểm cá tính, năng động. Hôm rét hơn, chị em cứ đổi shorts sang quần dài màu be, giữ lại hoodie và áo da là vẫn ra đúng tinh thần của bản phối.

Thong thả dạo phố, Yoona diện áo khoác ngắn màu camel với chân váy xòe dài màu nâu đậm. Hàng khuy sẫm và túi vuông của áo khoác tạo nét gọn gàng cho phần trên, còn chân váy dài giúp tổng thể trông mềm mại hơn. Lớp áo kem lộ ra giữa hai sắc nâu giúp từng item tách bạch, trong khi túi xách và giày mũi vuông màu đen thêm chút cổ điển. Bí kíp để layer nhiều lớp áo mà trông không bị cồng kềnh, chia khúc cơ thể đó là hãy thống nhất bảng màu cùng tông tương tự Yoona nhé!

Và đương nhiên item không thể thiếu trong tủ đồ thu đông là áo len. Với Yoona, cô chọn mẫu áo len kem với phần họa tiết nhẹ nhàng gợi không khí giáng sinh phối đơn giản cùng quần jeans đen. Highlight của cả outfit là chiếc mũ che tai viền lông đáng yêu, item này cũng lặp đúng hai màu nâu và kem của áo nên nhìn rất ăn ý khi mix&match. Nếu trong tủ đã có áo len họa tiết, chị em chỉ cần chọn mũ hoặc khăn trơn trùng với một màu trên áo là phối kiểu nào cũng đảm bảo đẹp.

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Tủ áo len của Yoona còn có em màu đỏ nổi bật họa tiết chấm bi cực hợp với không khí mùa lễ hội cuối năm. Cô nàng layer nhẹ áo màu kem cổ cao bên trong để tạo lớp lang cho outfit. Ngoài ra, chân váy caro tông trầm có đường kẻ mảnh nên đứng cạnh họa tiết chấm vẫn rất vừa mắt. Bên dưới, cô phối quần tất tối màu, tất len xám và boots nâu cổ thấp theo style mori girl đang rất được hội chị em ưu ái. Để cần bằng bảng màu tối, Yoona nhấn nhá thêm bằng chiếc túi nhỏ viền lông kem ăn ý với áo trong. Đây là công thức cực dễ áp dụng, đặc biệt phù hợp để chị em "copy - paste" cho dịp Giáng sinh năm nay đó!

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Gợi cảm mà vẫn muốn ấm, nàng lưu ngay công thức váy len ôm dáng phối áo khoác da của Yoona. Chiếc váy đen ngắn tôn body trông sắc sảo hơn hẳn khi đi cùng blazer da nâu ánh đỏ oversized. Vai áo đứng, thân áo rộng và gấu gần ngang váy làm nổi bật sự khác biệt giữa hai phom. Thêm quần tất đen mỏng và phụ kiện, nữ idol có ngay một bản phối đi hẹn đủ điệu mà vẫn có chút cool.