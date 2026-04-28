Người phụ nữ SN 2000 đem bán 12 chỉ vàng rồi mua lại 2 cây đem về cất két: Công an lập tức triệu tập lên làm việc

Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với T.T.N về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm a, khoản 3 điều 173 BLHS.

Trước đó, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của Công an xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh, nội dung vụ việc anh N.V.H. (sinh năm 2000, trú tại xã Xuân Cẩm, tỉnh Bắc Ninh) trình báo về việc ngày 15/4/2026, anh H. phát hiện két sắt để trong phòng ngủ của gia đình bị kẻ gian trộm cắp tài sản bên trong, gồm: 12 chỉ vàng, số tiền mặt 150 triệu đồng.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với T.T.N. Ảnh: CQCA

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an xã Xuân Cẩm rà soát, xác minh và triệu tập chị T.T.N., sinh năm 2000, trú tại tổ dân phố Chợ Giữa, phường Đông A, tỉnh Bắc Ninh (là chị dâu của anh H.) để làm việc.

Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, N. đã khai nhận và xin đầu thú về việc đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, gồm: 12 chỉ vàng và số tiền mặt 150 triệu đồng để trong két sắt ở phòng ngủ của anh H. vào buổi sáng ngày 1/4/2026.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, N. đã mang số vàng trộm cắp được đi bán và sử dụng số tiền bán vàng có được cùng số tiền trộm cắp được để mua 2 cây vàng. Số tiền còn lại, N. sử dụng để chi tiêu cá nhân và còn số tiền 10 triệu đồng. Hai cây vàng mua được và số tiền 10 triệu đồng, N. cất giấu tại két sắt nhà của mình tại tổ dân phố Chợ Giữa, phường Đông A, tỉnh Ninh Bình.

Số vàng và tiền - tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản của mình; khóa cửa cẩn thận khi ra khỏi nhà, lắp đặt các thiết bị an ninh như camera giám sát; không để tài sản có giá trị ở những nơi dễ bị lợi dụng; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Gia đình, khu dân cư, các tổ chức đoàn thể cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm.

Lực lượng Công an sẽ tiếp tục kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là tội phạm “Trộm cắp tài sản”, nhằm giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Mỗi người dân hãy nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phòng chống tội phạm – đó chính là góp phần bảo vệ tài sản của bản thân và cộng đồng.