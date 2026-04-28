Người phụ nữ tử vong trong nhà riêng sau tiếng la hét: Danh tính nghi phạm sống cùng thôn

Thông tin về vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong, xảy ra tối 27/4 tại thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh đang nhận được sự quan tâm từ dư luận. Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị Thu H. (47 tuổi, trú xã Đại Thịnh).

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, vào thời điểm trên, người dân sống gần nhà nạn nhân nghe thấy tiếng la hét thất thanh nên chạy sang kiểm tra thì phát hiện chị H. nằm gục giữa nhà, trên người có nhiều vết thương, bên cạnh có vết máu và 1 con dao. Người phụ nữ sau đó không qua khỏi do bị thương quá nặng.

Được biết, chị H. đã ly hôn và hiện đang sống cùng mẹ đẻ. Người phụ nữ có con đang đi du học ở nước ngoài.

Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho biết thêm, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Sơn Tiến đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi phạm gây ra án mạng là H.H.T. (sinh năm 1974, cùng trú thôn Đại Thịnh). Công an đã khẩn trương truy bắt đối tượng T. trong đêm.