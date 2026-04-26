Theo thông tin từ VOV, rạng sáng nay (26/4), một vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra tại bản Pá Đởn, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, khiến 3 trẻ nhỏ tử vong.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 trẻ nhỏ tử vong tại Lai Châu. Ảnh: Xã Lê Lợi

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng tại gia đình ông Pàn Văn Lở. Ngọn lửa được xác định bùng phát từ khu vực bếp, sau đó lan nhanh lên toàn bộ căn nhà sàn và ảnh hưởng sang một phòng học của điểm trường tiểu học gần đó.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng ông Lở đi làm công nhân thủy điện và ở lại lán công trình, trong nhà chỉ có 3 con nhỏ. Khi phát hiện cháy, người dân trong bản đã khẩn trương đến ứng cứu.

Tuy nhiên, do các cháu chốt cửa từ bên trong khi ngủ, nhà sàn bắt lửa nhanh, cùng với hệ thống điện bị chập khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, nên việc tiếp cận cứu nạn không thành.

Chính quyền xã Lê Lợi cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình và hỗ trợ khắc phục hậu quả.

Theo báo Giáo dục và thời đại, sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện cả 3 cháu đã tử vong, gồm: Pàn Thị D. (SN 2012); Pàn Thị T. (SN 2014) và Pàn Văn V. (SN 2019). Cả 3 nạn nhân đều là con của ông Pàn Văn Lở và bà Lò Thị Nguyệt.

Ông Đinh Quang Hiếu, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân; phối hợp với lực lượng Công an và Viện Kiểm sát tiến hành khám nghiệm và đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.