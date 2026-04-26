Tối 26-4, Công an xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên, cho biết lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy cháu bé 3 tuổi bị lạc trước đó.
Trước đó, vào hồi 19 giờ ngày 25-4, Công an xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên nhận được thông tin cháu Đ.T.T.V. (SN 2023) là con của chị Đặng Thị Lý (SN 1982, trú tại thôn Nặm Cà, xã Văn Lang) bị mất tích khoảng 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày.
Thông tin ban đầu, khoảng thời gian trên, chị Lý đang làm việc nhà nên không để ý cháu V., khi phát hiện không thấy con nên đã cùng gia đình đã tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nhận được thông tin, Công an xã Văn Lang đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng ở địa phương như quân sự xã, lực lượng An ninh trật tự tại cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ và chính quyền các thôn tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, huy động tối đa nhân lực, chia thành các tổ rà soát tại các khe suối, nương rẫy, các tuyến đường liên thôn. Dù điều kiện ban đêm, địa hình đồi núi phức tạp, nhiều suối và ao hồ, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Đến 9 giờ ngày 26-4, khi một tổ công tác của Công an xã và các lực lượng đang rà soát, tìm kiếm tại một địa điểm cách vị trí nhà chị Đặng Thị Lý khoảng hơn 2 km thì phát hiện dấu vết chân trẻ em và đồ chơi trẻ em ở khu vực khe suối. Lần theo dấu vết khoảng 300 m thì nghe thấy tiếng trẻ em khóc. Tổ công tác nhanh chóng đi đến vị trí có tiếng trẻ em khóc thì phát hiện cháu V. đang đứng trong bụi rậm, trên người có nhiều nốt đỏ do công trùng (muỗi) đốt, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định nhưng hoảng sợ.
Tổ công tác tiến hành kiểm tra sơ bộ sức khỏe, cho cháu ăn, uống nước, sữa sau đó đưa cháu về bàn giao cho gia đình.
Được biết, sau khi được chăm sóc hiện sức khỏe của cháu đã ổn định.