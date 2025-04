Người phụ nữ Lâm Đồng nhận 17,5 triệu đồng từ 1 tài khoản lạ, nghi ngờ lừa đảo nên vội báo công an: Hóa ra người chuyển khoản nhầm ở cùng xã

Theo Báo Lâm Đồng, sáng ngày 9/4, Công an xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã hỗ trợ người dân nhận lại tiền do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng đứng tên người khác.

Theo đó, sáng 2/4, chị Huỳnh Thị Hồng Lan (trú tại Thôn 3, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) đến Công an xã Lộc Nam trình báo về việc có người (không rõ tên, địa chỉ) chuyển vào tài khoản của chị số tiền 17.560.000 đồng.

Chị Lan đã trình báo với Công an xã Lộc Nam sau khi nhận được số tiền không rõ tên, địa chỉ. Nguồn: Báo Lâm Đồng

Do không biết số tiền trên của ai, sợ bị lừa đảo nên chị Lan đến Công an xã Lộc Nam để được hướng dẫn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lộc Nam đã nhanh chóng triển khai xác minh vụ việc.

Qua đó, xác định số tiền chị Lan nhận được không phải là các thủ đoạn lừa đảo. Đây là khoản tiền do chị Trần Thị Hoàng Oanh (trú tại Thôn 9, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của chị Lan vào ngày 30/3.

Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng, Công an xã Lộc Nam đã mời chị Oanh và chị Lan đến trụ sở Công an xã để giải quyết. Sau khi xem xét lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng của cả 2 người, công an xã Lộc Nam đã chứng kiến chị Lan chuyển cho chị Oanh toàn bộ số tiền trên.

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin hướng dẫn người dân cách xử lý, nếu nhận được tiền do người khác chuyển khoản nhầm. Theo đó, khi gặp phải trường hợp nhận được một số tiền chuyển vào tài khoản mà không rõ người chuyển là ai, người dân cần báo ngày cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Tuyệt đối không sử dụng số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Nhiều người khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản, dù đã biết là tiền chuyển nhầm nhưng cố tình vẫn không hoàn trả mà đã dùng số tiền trên để sử dụng với mục đích cá nhân. Đây là hành vi trái pháp luật và sẽ bị xử lý hành chính. Theo điểm d, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội: nếu có hành vi sử dụng, mua bán, thế chấp, cầm cố trái phép hoặc chiếm giữ tài sản của người khác sẽ bị xử phạt hành chính từ 03 triệu đến 05 triệu đồng.

Theo Điều 176 Bộ Luật hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung vào năm 2017 liên quan đến tội chiếm giữ tài sản trái phép. Số tiền chiếm giữ trái phép nằm trong khoản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, người phạm tội sẽ bị phạt từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ trong tối đa 02 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 02 năm. Nếu chiếm giữ tài sản từ 200 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Như vậy, nếu sử dụng số tiền lớn hơn 10 triệu đồng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “chiếm giữ trái phép tài sản”.

(Theo Báo Lâm Đồng, Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng)