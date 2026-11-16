Người phụ nữ gốc Á là “nữ hoàng gõ búa” của nhà đấu giá lừng danh thế giới: Một câu đùa chốt đơn bộ xương khủng long hơn 1.200 tỷ

Cô từng tập violin để thành nghệ sĩ độc tấu, rồi tình cờ bước lên bục đấu giá. Giờ đây Phyllis Kao là người đã gõ búa bán hai bộ xương khủng long đắt nhất lịch sử, và là một trong những gương mặt được nhà đấu giá Sotheby's tin giao những phiên đắt giá nhất.

Ngày 14/7/2026, phiên đấu giá của Sotheby's diễn ra trực tiếp và trực tuyến cùng lúc. Lô hàng là "Gus", bộ xương khủng long bạo chúa T. rex 67 triệu năm tuổi, cao khoảng 3,8 mét, dài 11,5 mét. Mức giá dự kiến là 20-30 triệu USD. Khi các bên còn ngần ngừ, người đứng trên bục buông một câu: "Cắn miếng to hơn đi. Dù sao nó cũng là T. rex mà." Theo hãng tin AP, sau khoảng 10 phút giành giật, một người mua giấu tên đặt giá qua điện thoại đã vượt qua sáu đối thủ và chốt Gus với giá 50,1 triệu USD. Đây là bộ xương khủng long đắt nhất từng được bán đấu giá.

Bộ xương T. rex "Gus" được bán với giá 50,1 triệu USD tại Sotheby's ngày 14/7/2026. Ảnh: Reuters

Người cầm búa hôm đó là Phyllis Kao. Đây không phải lần đầu cô lập kỷ lục kiểu này. Tháng 7/2024, cũng tại Sotheby's New York, cô gõ búa bán "Apex", bộ xương khủng long phiến sừng Stegosaurus, với giá 44,6 triệu USD. Mức dự kiến lúc đó chỉ là tối đa 6 triệu USD, và cuộc đấu giá kéo dài hơn 15 phút. Theo Wall Street Journal (NBC News dẫn lại), người mua là tỷ phú quỹ đầu cơ Ken Griffin của Citadel. Sotheby's không xác nhận danh tính người mua. Như vậy, cả hai bộ xương khủng long đắt nhất lịch sử đấu giá đều được bán dưới cây búa của cùng một người phụ nữ.

Phyllis Kao trên bục đấu giá trong phiên bán bộ xương T. rex Gus. Ảnh: YouTube Sotheby's

Bộ xương Stegosaurus "Apex" trưng bày tại Sotheby's New York trước phiên đấu giá tháng 7/2024. Ảnh: UPI

Nếu ở Christie's Hồng Kông có Trần Lương Linh, thì bên kia chiến tuyến, tại Sotheby's New York, Phyllis Kao là một trong những gương mặt nổi bật nhất trên bục. Hai nhà đấu giá lớn nhất thế giới đều đang có những phụ nữ gốc Á cầm búa ở các phiên đắt giá nhất.

Phyllis Kao, người đã gõ búa bán hai bộ xương khủng long đắt nhất lịch sử đấu giá. Ảnh: The New York Times

Từ cây đàn violin đến bục đấu giá

Theo trang giới thiệu của Sotheby's, Phyllis Kao sinh ra ở vùng Vịnh San Francisco (Mỹ), từng sống và học tập ở New York, Paris và Đài Bắc, tốt nghiệp cử nhân Lịch sử tại Đại học Columbia. Trang tin người Mỹ gốc Á Goldsea cho biết cô lớn lên ở Berkeley, có mẹ làm nghề lưu trữ hồ sơ, còn ông nội là kỹ sư hóa học kiêm người bán chất tạo màu, người dạy cô tầm quan trọng của cách trình bày.

Nghề đấu giá không nằm trong kế hoạch của cô. Cả tuổi thiếu niên, Kao theo đuổi violin với mục tiêu trở thành nghệ sĩ độc tấu. "Tôi là một người chơi violin rất chuyên tâm suốt tuổi teen", cô kể với tạp chí SSENSE. Năm 16, 17 tuổi, cô biểu diễn đều đặn khoảng hai tuần một lần, và chính quãng thời gian đó giúp cô quen với cảm giác run trước sân khấu từ sớm.

Phyllis Kao từng theo đuổi violin với mục tiêu trở thành nghệ sĩ độc tấu. Ảnh: Observer

Sau đại học, cô nhận một công việc tạm thời ở một nhà đấu giá nhỏ. Theo Goldsea, nhờ biết tiếng Quan Thoại, cô được giao nhận giá qua điện thoại cho những bức tranh Trung Quốc giá trị cao. Với SSENSE, cô mô tả vị trí khi ấy là thư ký phiên đấu giá, "về cơ bản là cánh tay phải của người cầm búa". Khoảng một năm sau, quản lý hỏi cô có muốn thử đứng lên bục không. Kao nói khi đó cô "đủ trẻ để không biết sợ". Đến giữa tuổi 20, cô đã trở thành trưởng nhóm đấu giá viên ở Chicago.

Năm 2016, Kao về Sotheby's. Ở đây, muốn cầm búa phải qua vòng thử giọng rất gắt, và theo cô, "nhiều người không qua được". Dù đã có kinh nghiệm, cô vẫn phải thử giọng lại trước ban điều hành. Hiện cô là phó chủ tịch bộ phận hàng xa xỉ (Luxury Division) kiêm đấu giá viên của Sotheby's tại New York, đứng bục cho các phiên nghệ thuật hiện đại và đương đại buổi tối, trang sức, đồng hồ, rượu vang và cổ vật lịch sử tự nhiên.

Kao về Sotheby's từ năm 2016 và phải qua vòng thử giọng trước ban điều hành. Ảnh: Sotheby's

Những gì diễn ra phía sau cây búa

Trên hồ sơ của Sotheby's, ngoài hai bộ xương khủng long, Kao còn gõ búa phiên bán ô cửa kính Danner Memorial Window của Tiffany Studios và bộ sưu tập của gia đình danh họa Roy Lichtenstein. Cô cũng đứng bục ở những phiên lập kỷ lục cho các nữ họa sĩ còn sống như Cecily Brown, Jenny Saville và Julie Mehretu. Năm 2019, cô vừa nhận ký gửi vừa gõ búa bán một pho tượng Phật đồng mạ vàng đời Đường với giá hơn 2 triệu USD. Thời thị trường nghệ thuật Trung Quốc bùng nổ, cô là một trong số ít người điều hành phiên đấu giá song ngữ Anh và Quan Thoại.

Ô cửa kính Danner Memorial Window của Tiffany Studios, một trong những lô hàng do Kao gõ búa. Ảnh: Getty Images

Cô nói về nghề của mình ngắn gọn: "Chúng tôi bán những món đồ của khao khát." Theo Kao, sức hút của công việc này nằm ở "sự kết hợp giữa trình diễn, con số và kết nối con người".

Phần trình diễn ấy được chuẩn bị rất kỹ. Kao kể cô làm việc sát với các chuyên gia để nắm từng lô hàng trong catalogue, tập thở và hình dung trước phiên đấu giá. Cô cũng thừa nhận đã chủ động rèn luyện giọng nói trước công chúng. "Thời gian đầu tôi không phải lúc nào cũng được tôn trọng, nhưng với thời gian và luyện tập, tôi có được sự uy nghiêm", cô nói với SSENSE.

Những câu đùa trên bục, như câu "cắn miếng to hơn" ở phiên bán Gus, thì không được soạn trước. "Không, chúng tự bật ra", Kao nói. Cô kể khoảnh khắc mình thích nhất là khi một lô hàng giá trị cao tưởng như sắp phải rút vì không ai trả, rồi đột nhiên có người nhảy vào ở giây cuối. Lúc đó, cô phải tỏ ra như thể mình đã biết trước sẽ như vậy. "Thời gian bị bóp méo", cô nói. Những khoảng lặng trên bục dài như vô tận, nhưng xem lại băng thì chỉ trong chớp mắt.

Trang phục cũng là một phần của nghề. "Chiếc áo khoác là món quan trọng nhất", Kao nói, vì đó là thứ khán giả nhìn thấy gần như suốt phiên, và nó phải vừa vặn, dễ cử động, có chỗ giấu bộ phát micro. Phiên buổi tối cô mặc quần âu, phiên từ thiện cầm micro tay thì có khi mặc váy. Phiên đồng hồ cô chọn chiếc áo vest hai hàng khuy Yves Saint Laurent cổ điển, còn phiên tranh cổ điển châu Âu là chiếc áo nhung xanh của Etro, hợp với gam màu của các bức tranh. Có một thứ không bao giờ thay đổi: "Tôi luôn đeo chiếc nhẫn của ông nội."

"Chiếc áo khoác là món quan trọng nhất", Kao nói về trang phục khi đứng bục. Ảnh: Observer

Đấu giá viên trong kỷ nguyên livestream

Nghề đấu giá từng là sân khấu khép kín của giới nhà giàu. Giờ đây, các phiên lớn đều được phát trực tiếp, cắt clip và lan đi trên mạng xã hội. Kao kể với SSENSE rằng cô hiện phải tổng duyệt đầy đủ như một chương trình truyền hình, có máy nhắc chữ và đội quay phim, vì ở các phiên buổi tối "có hàng nghìn người đang xem". Một đoạn clip cô nghiêng người về phía khán phòng và tuyên bố "Emily là người đổ máu đầu tiên" đã trở thành meme.

Các phiên đấu giá lớn của Sotheby's đều được phát trực tiếp và cắt clip lên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình YouTube Sotheby's

Với nhà đấu giá, đó không chỉ là chuyện vui. Tháng 8/2026, podcast Side Projects mời Kao nói về cách Sotheby's chinh phục "nền kinh tế chú ý" và thu hút thế hệ người đấu giá mới. Trong một ngành bán những món đồ giá hàng chục triệu USD, một người cầm búa vừa giữ được nhịp phòng đấu giá, vừa đủ duyên để thành clip lan truyền, là tài sản thương hiệu khó thay thế. Các tỷ phú ngồi trong phòng chỉ là một phần khán giả. Phần còn lại là những người đang lướt điện thoại, và một ngày nào đó có thể sẽ thành khách hàng.

Phyllis Kao trong phóng sự của TaiwanPlus. Ảnh: TaiwanPlus

Khi được hỏi còn muốn bán thứ gì, Kao nói cô mơ được gõ búa bán một chiếc xe hơi, chẳng hạn một chiếc xe đua cổ.

Kao điều hành một phiên đấu giá buổi tối của Sotheby's tại New York. Ảnh: Sotheby's

Nguồn: Sotheby's, SSENSE, AP, NBC News, Goldsea