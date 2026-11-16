Một phụ nữ góa chồng lặng lẽ nuôi giun 12 năm với vốn 150.000 đồng, nay có doanh thu thường niên hơn 2 tỷ

Vì sao một người phụ nữ góa chồng lại kiên trì với công việc ít ai ngờ tới, để rồi xây dựng được cơ sở kinh doanh tiền tỷ?

Từ một góc vườn nhỏ, những khu nuôi dựng bằng tre, lá cây và các vật liệu rẻ tiền dần được mở rộng. Công việc diễn ra lặng lẽ trong nhiều năm, với nguyên liệu chủ yếu là những thứ có sẵn ở nông thôn, thậm chí thường bị bỏ đi. Điều đặc biệt là người đứng sau mô hình này chưa từng được đào tạo bài bản về kinh doanh và ban đầu gần như không có vốn.

Ít ai nghĩ rằng từ những luống nuôi thô sơ ấy, một cơ sở sản xuất có khả năng cung cấp hàng chục tấn sản phẩm mỗi tháng đã hình thành.

Người phụ nữ góa chồng bắt đầu công việc ít ai nghĩ tới với 150.000 đồng

Người đứng sau mô hình này là Kanika Talukdar, sống tại làng Borjhar, huyện Nalbari, bang Assam, Ấn Độ. Theo Moneycontrol, năm 2008, khi mới 27 tuổi, bà mất chồng trong một vụ tai nạn giao thông. Khi đó, con gái bà mới 4 tháng tuổi.

Không có bằng cấp cao, cũng không có nguồn thu nhập ổn định, người phụ nữ góa chồng phải đưa con về sống cùng gia đình ngoại. Những năm sau đó, bà làm nhiều công việc nhỏ để trang trải cuộc sống nhưng thu nhập rất hạn chế.

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 2014, khi Kanika tham gia một khóa đào tạo tại Trung tâm Khoa học Nông nghiệp Nalbari (KVK). Tại đây, bà được giới thiệu nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, trong đó có kỹ thuật nuôi giun quế để tạo phân bón hữu cơ.

Theo 30Stades, Kanika nhận thấy phương pháp này phù hợp với hoàn cảnh của mình bởi không cần nhiều đất, nguyên liệu dễ tìm và chi phí đầu tư thấp. Phân bò, lá cây cùng các loại chất thải hữu cơ có thể được tận dụng làm thức ăn cho giun.

Sau khóa học, bà quyết định bắt đầu với số vốn chỉ 500 rupee, tương đương khoảng 150.000 đồng theo tỷ giá tham khảo.

Không đủ tiền đầu tư hệ thống sản xuất hiện đại, Kanika sử dụng tre để dựng khu nuôi đơn giản. Trung tâm Khoa học Nông nghiệp Nalbari hỗ trợ bà một kg giun quế thuộc loài Eisenia fetida, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và xử lý nguyên liệu.

Những con giun được nuôi trong môi trường có độ ẩm thích hợp, ăn các chất hữu cơ đang phân hủy và tạo ra phân trùn quế. Đây là loại phân hữu cơ có thể sử dụng để cải tạo đất, chăm sóc cây trồng và giảm phụ thuộc vào phân bón hóa học.

Theo 30Stades, mẻ sản xuất đầu tiên đạt khoảng 800 kg. Kanika đóng gói thành các túi nhỏ để bán, thu về khoảng 8.000 rupee.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất lúc ấy không nằm ở việc nuôi giun mà là tìm người mua sản phẩm.

Từ những luống nuôi thô sơ đến cơ sở sản xuất doanh thu hơn 2 tỷ đồng

Thời gian đầu, nhiều nông dân tại địa phương chưa quen sử dụng phân trùn quế. Phân bón hóa học vẫn là lựa chọn phổ biến, khiến sản phẩm của Kanika gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường.

Thay vì bỏ cuộc, bà trực tiếp gặp gỡ nông dân, giải thích cách sử dụng phân hữu cơ và giới thiệu những lợi ích đối với đất trồng. Kanika còn tận dụng các chương trình truyền thông địa phương để chia sẻ kiến thức về canh tác hữu cơ.

Khi có thêm khách hàng, bà dùng tiền bán sản phẩm để mở rộng khu nuôi. Những công trình bằng tre ban đầu dần được thay bằng các bể xây cố định, kết hợp hệ thống luống nuôi linh hoạt nhằm tăng sản lượng.

Một bước tiến quan trọng khác là việc xây dựng thương hiệu riêng. Sau khi nhận được hỗ trợ từ các đơn vị phát triển nông nghiệp, Kanika từng bước đưa sản phẩm ra ngoài thị trường địa phương.

Theo Startup Pedia tháng 5/2026, doanh nghiệp của bà mang tên Jayatu Organic Products, kinh doanh nhiều sản phẩm như phân trùn quế, phân hữu cơ cải tiến, chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp và nhang sản xuất từ phân bò.

Đáng chú ý, việc bán hàng không còn giới hạn ở những khu chợ hay cửa hàng vật tư nông nghiệp trong vùng. Sản phẩm được phân phối qua các nền tảng thương mại điện tử như Amazon, Flipkart và Government e-Marketplace (GeM), hệ thống mua sắm trực tuyến của Chính phủ Ấn Độ.

Theo 30Stades tháng 9/2025, cơ sở của Kanika có thời điểm sản xuất khoảng 90 tấn phân trùn quế mỗi tháng, ghi nhận doanh thu trên 700.000 rupee/tháng.

Đến tháng 5/2026, Startup Pedia cho biết sản lượng ở mức khoảng 70 tấn mỗi tháng, trong khi doanh thu thường niên đạt 7–7,5 triệu rupee, tương đương hơn 2 tỷ đồng theo tỷ giá tham khảo.

Đây là doanh thu của hoạt động kinh doanh, không phải lợi nhuận sau khi trừ chi phí. Các số liệu về quy mô sản xuất và doanh thu cũng có khác biệt giữa những nguồn công bố.

Dù vậy, sự thay đổi vẫn rất đáng chú ý nếu so với thời điểm Kanika chỉ có vài trăm rupee và một khu nuôi nhỏ trong vườn nhà.

Không chỉ tạo doanh thu tiền tỷ, mô hình còn mang lại việc làm cho nhiều người

Khi sản lượng ngày càng tăng, Kanika không thể tiếp tục tự mình thực hiện toàn bộ công việc. Theo 30Stades, đến tháng 9/2025, cơ sở của bà sử dụng khoảng 10 lao động, phụ trách chuẩn bị nguyên liệu, chăm sóc luống nuôi, thu hoạch, đóng gói và vận chuyển sản phẩm.

Hoạt động kinh doanh cũng mở rộng sang nhiều địa phương ngoài bang Assam. Theo The Sentinel ngày 12/7/2026, sản phẩm của Jayatu Organic Products được cung cấp tới các bang Meghalaya, Arunachal Pradesh, Tripura và Chhattisgarh.

Tờ báo này cho biết cơ sở duy trì sản lượng gần 700 tạ phân trùn quế mỗi tháng, tương đương khoảng 70 tấn. Lợi nhuận bình quân được ghi nhận ở mức 150.000 rupee/tháng, tương đương hơn 40 triệu đồng theo tỷ giá tham khảo.

Ngoài sản xuất, Kanika còn chia sẻ kinh nghiệm với những người muốn tìm hiểu mô hình nuôi giun làm phân bón, đặc biệt là phụ nữ nông thôn đang tìm kiếm sinh kế mới.

Thực tế, mô hình này không đòi hỏi nguyên liệu đắt đỏ nhưng cần kiểm soát độ ẩm, nhiệt độ, nguồn thức ăn và điều kiện vệ sinh. Nếu không có kỹ thuật phù hợp, giun có thể chết hoặc năng suất thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Câu chuyện của Kanika cũng cho thấy vai trò của việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Từ chỗ phải đi từng nơi giới thiệu phân bón, bà dần xây dựng được thương hiệu và mở rộng mạng lưới khách hàng, thay vì chỉ dựa vào khả năng sản xuất.

Sau 12 năm kể từ khi bắt đầu công việc vào năm 2014, người phụ nữ góa chồng từng chật vật kiếm sống đã biến mô hình nuôi giun bằng vật liệu đơn giản thành một cơ sở kinh doanh có doanh thu tiền tỷ theo ghi nhận của báo chí Ấn Độ. Những thứ từng bị xem là chất thải nay trở thành nguyên liệu cho các sản phẩm có giá trị, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Theo Moneycontrol; 30Stades; Startup Pedia; The Sentinel