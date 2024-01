Người phụ nữ dừng đèn đỏ bị bắt cóc lên ô tô đưa đi

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang nhận tin báo về việc, một phụ nữ dừng chờ đèn đỏ trên đường Hoàng Hoa Thám (thành phố Bắc Giang) thì có 2 người đàn ông đi ô tô Inova màu sơn bạc, không rõ biển kiểm soát áp sát, mở cửa phụ rồi kéo người phụ nữ lên xe đưa đi...

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Bắc Giang đã phân công lực lượng tiến hành điều tra xác minh xác định, người phụ nữ bị bắt đưa đi là chị T.T.O (SN 1978, trú tại xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Đối tượng Nguyễn Duy Khanh.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an đã điều tra và vận động 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Duy Khanh (SN 1970, trú tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang); Nguyễn Duy Khánh (SN 1993, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang); Đặng Trần Dũng (SN 1970, trú thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi “Bắt người trái pháp luật”. Hiện cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra.