Người đàn ông bị bò đá xuống vuông tôm tử vong

Ngày 4/1, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, cơ quan chức năng huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã bàn giao thi thể người đàn ông tử vong do bị bò đá về cho gia đình lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, chiều 2/1, ông Đ.V.N. nhìn thấy ông Đ.V.Đ. (47 tuổi), ngụ ấp 4, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình (em ruột của ông N.) dắt bò đi ăn cỏ trên bờ vuông tôm của gia đình.

Một lúc sau, ông N. thấy con bò đứng một mình trên bờ vuông tôm, đang đá chân về phía sau nhiều cái nhưng không thấy em trai của mình.

Ông N. đến kiểm tra thì bị con bò đá nhưng không trúng. Sau đó, ông N. phát hiện em trai chết trong tư thế úp mặt xuống vuông tôm, cách vị trí con bò đứng khoảng 4m.

Qua làm việc, gia đình xác định nạn nhân tử vong do bị con bò đá trúng sườn phía bên phải làm ngất xỉu, rơi xuống vuông tôm rồi bị ngạt nước dẫn đến tử vong chứ không có ai tác động. Do vậy, công an đã bàn giao tử thi ông Đ. cho gia đình để mai táng.