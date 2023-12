Cựu CSGT bắt cóc bé trai ở Hà Nội kể về con đường sa ngã

Sáng 29/12, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Trước khi gây án, Trung từng mang cấp bậc thượng úy, công tác tại Đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại phiên toà, trên bục khai báo, bị cáo Trung thừa nhận mọi hành vi như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo mong nhận được sự tha thứ của gia đình cháu bé.

Nguyễn Đức Trung khai, ngày 13/8, bị cáo đi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Do trước đó, năm 2019, bị cáo vay nợ của nhiều người, đến khoảng thời gian trên không còn khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Tính đến thời điểm hiện tại, khai tại toà, cựu CSGT công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, mình đang nợ khoảng 6-7 tỷ đồng do đầu tư tiền ảo.

Khi xuống Hà Nội, bị cáo đi nhiều nơi, sau đó xác định đến khu đô thị Vinhomes và Việt Hưng (quận Long Biên - Hà Nội), là nơi có nhiều gia đình có điều kiện sinh sống. Do không trộm cắp được, đến 18h ngày 13/8 thì bị cáo quay trở về nhà.

Ngày 14/8, bị cáo tiếp tục quay trở lại Hà Nội, đi quanh khu đô thị Vinhomes và Việt Hưng, nhưng không trộm cắp được.

Đi loanh quanh nhiều vòng thăm dò, chiều cùng ngày, gặp bé trai N.H.P. (7 tuổi) đang đạp xe tại tuyến đường nội khu. "Bị cáo mở cửa ô tô, hỏi cháu bé "nhà anh Tuấn ở đâu" để đánh lạc hướng. Khi cháu bé dừng xe, bị cáo kéo cháu lên xe và trói tay nhằm bắt cóc", Trung kể lại.

Bắt cóc được cháu bé lên xe, Trung biết được bố cháu là Giám đốc, gia đình có điều kiện. Khi được cháu bé cho số điện thoại của mẹ, cựu CSGT thông báo cho chị H., là mẹ cháu bé về việc con mình đã bị bắt cóc và đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng.

Đồng thời, bị cáo dặn chị H. không được báo công an, nếu không sẽ không gặp lại được con.

Khi HĐXX truy vấn "Tại sao bị cáo đòi 15 tỷ mà không phải con số khác?". Bị cáo Trung nói "do bị cáo nghĩ ra một con số".

Trả lời câu hỏi của HĐXX "nếu cháu bé không biết số điện thoại của gia đình, bị cáo sẽ xử lý thế nào?", lúc này cựu CSGT cho biết, sẽ tìm đoạn đường nào vắng thả cháu xuống.

Quá trình gọi điện thoại đòi tiền chuộc, bị cáo Trung tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm tránh sự kiểm soát của công an.

Bị cáo cũng khai nhận thêm, trong quá trình bỏ trốn, bị cáo tháo biển số giả xuống đường đê Long Biên và sau mỗi cuộc điện thoại cho mẹ cháu bé, Trung tắt máy nhằm tránh bị phát hiện.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về nguồn gốc của khẩu súng, Trung cho biết mua trên mạng từ năm 2021 do sở thích, mặc dù biết hành vi này là trái pháp luật. Khẩu súng này còn có 37 viên đạn.

Khi bắt cháu P lên xe, bị cáo khống chế, trói tay cháu và không làm gì nhưng có giơ súng dọa cháu: Nếu không ngoan sẽ không được về gia đình.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi được mẹ cháu bé thông báo chuẩn bị được 13 tỷ đồng, cựu CSGT đồng ý lấy số tiền trên và hướng dẫn mẹ cháu đến địa điểm lấy tiền để chuộc con.

Trả lời câu hỏi của HĐXX "nếu con bị cáo bị bắt cóc thì bị cáo thấy thế nào", bị cáo Trung nói rằng, con của mình 2 tuổi, bị cáo cũng rất thương con, nếu con bị bắt cóc bị cáo cũng rất sợ.

Qua vụ việc này, bị cáo bày tỏ sự hối hận, xin lỗi gia đình nạn nhân.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Trung là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân.

Hành vi phạm tội của bị cáo còn đồng thời xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, quyền tự do thân thể của người khác được pháp luật bảo vệ.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Trung đã nhằm vào trẻ em với mục đích chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, gây dư luận rất xấu trong quần chúng nhân dân.

"Hành vi phạm tội của bị cáo, thể hiện sự liều lĩnh coi thường pháp luật, có nhiều thủ đoạn che giấu tội phạm, đối phó với cơ quan công an sau khi gây án, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn thủ đô, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của người cảnh sát nhân dân. Do vậy, cần có mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung" - HĐXX nhận định.

Tuy nhiên, theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Đức Trung sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, nhân thân tốt. Trong quá trình công tác, được tặng thưởng nhiều giấy khen của công an tỉnh Vĩnh Phúc qua đó giảm cho bị cáo một phần hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Đức Trung 20 năm tù tính từ ngày 15/8/2023.