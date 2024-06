Vừa qua, đấu tố căng thẳng giữa tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc HYBE và Min Hee Jin có bước chuyển quan trọng. Theo phán quyết từ toà án, yêu cầu họp cổ đông bất thường để miễn chức Min Hee Jin bị từ chối, nữ CEO tạm thời tiếp tục được ở lại ADOR và đồng hành cùng NewJeans. Chiều 31/5, CEO ADOR một lần nữa khuấy đảo MXH khi tổ chức họp báo lần hai, đưa ra những phát ngôn liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Min Hee Jin tiếp tục được đồng hành cùng NewJeans

Ngoài những quyết định mang tính "sống còn" được fan Kpop đặc biệt quan tâm, ở lần thứ hai xuất hiện, Min Hee Jin xuất hiện như một ngôi sao mạng xã hội. Khắp cõi mạng đều dõi theo nữ CEO, mọi thứ từ trang phục, thần thái cho đến các phát ngôn, cử chỉ đều được quan sát kỹ càng.

Kể từ lần "quậy đục nước" khiến cả Kpop lao đao, Min Hee Jin đã trở thành biểu tượng mạng thế hệ mới, thậm chí sold out trang phục và tạo loạt trend viral khắp châu Á. Sức ảnh hưởng của Min Hee Jin thời điểm này còn được ví "một chín một mười" với các con gái NewJeans, cư dân mạng gọi đùa cô là "IT girl thế hệ 5" (cô gái có sức ảnh hưởng). Do đó, mọi động thái của Min Hee Jin đều không thoát khỏi tầm ngắm của cư dân hệ hóng biến.

Thần sắc vui vẻ của Min Hee Jin tại buổi họp báo ngày 31/5

Tạm giành được chiến thắng trước HYBE, những ngày gần đây có thể thấy Min Hee Jin rất vui vẻ và cởi mở trên MXH. Mới đây, nữ CEO đăng ảnh chụp cùng hai nữ idol đời đầu nhà SM - Eugene và Bada (S.E.S) ở tài khoản Instagram chính chủ. Bài đăng chú thích ảnh được chụp từ năm 2016. Khung hình chung giữa người phụ nữ hot nhất Kpop hiện tại với hai idol huyền thoại khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Trong bức hình, Min Hee Jin cười tươi rạng rỡ, khoe visual nổi bật cạnh Eugene và Bada. Những năm đầu 2000, S.E.S là nhóm nhạc đi đầu làn sóng Hallyu, Eugene là biểu tượng nhan sắc thời kỳ đầu. Dù vậy, Min Hee Jin cũng không về kém cạnh về khí chất. Thậm chí ngũ quan của nữ CEO còn trẻ trung, hài hoà như một idol.

Min Hee Jin cười tươi rạng rỡ, khoe visual nổi bật cạnh Eugene và Bada

Nữ CEO không hề kém cạnh về khí chất

Nhìn khung hình này, ai nấy đều bất ngờ trước khí chất hiếm có của Min Hee Jin. Nhiều người cho rằng đây chính là lý do mà Min Hee Jin dù chỉ đóng vai trò sản xuất, phía sau hậu trường nhưng luôn là tâm điểm bàn tán những năm qua. Kể cả khi còn làm ở SM hay đặc biệt là thời điểm nhạy cảm hiện tại, Min Hee Jin luôn là tâm điểm. Sự thành công của NewJeans cũng liên tục được đính kèm bên cạnh tên tuổi Min Hee Jin.

Eugene công khai ủng hộ NewJeans và Min Hee Jin ngay sau khi phát quyết của toà án được thông báo

Việc Min Hee Jin bỗng dưng đăng lại ảnh từ ngót nghét 10 năm trước cùng hai "chị đại" Kpop cũng được dân tình mổ xẻ. Trước đó, Eugene công khai ủng hộ NewJeans và Min Hee Jin ngay sau khi phát quyết của toà án được thông báo.

Cụ thể, trên Instagram chính chủ, nữ diễn viên Penthouse chia sẻ hình ảnh bìa album của NewJeans cùng tâm thư dài: "...Dù chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khi thực hiện album kỷ niệm 20 năm thành lập SES nhưng Min Hee Jin đã để lại ấn tượng lâu dài trong tôi, là một người chị rất ngầu và có tài năng tuyệt vời. Và chị ấy đã tạo nên NewJeans! Với các thành viên đáng yêu, âm nhạc của nhóm và cái vibe lấy cảm hứng từ retro, đã quá đủ để khiến tôi trở thành một fan hâm mộ... Với tư cách là fan, tôi rất rất vui khi Min Heejin và NewJeans không bị chia tách... Sau này NewJeans hãy tiếp tục hoạt động thật tuyệt nhé...!"

Bada từng lên tiếng an ủi NewJeans ngay giữa tâm bão đấu tố

Về phần Bada, cô từng lên tiếng an ủi NewJeans ngay giữa tâm bão đấu tố. Chứng kiến những sóng gió bủa vây 5 cô gái nhỏ, Bada đồng cảm: “Chuẩn bị album thôi đã khó khăn rồi, những bạn nhỏ này hẳn phải khó khăn biết bao khi chuẩn bị album giữa sóng gió do người lớn tạo ra..." Bài đăng này từng gây sốt cộng đồng fan.

Dù không có quá nhiều cơ hội hợp tác, S.E.S và Min Hee Jin vẫn có mối quan hệ khăng khít

Min Hee Jin gia nhập SM năm 2002, khi này S.E.S đã tan rã, do đó nữ GĐST không có cơ hội thực hiện các dự án cho nhóm. Như Eugene chia sẻ, cô chỉ có dịp hợp tác với Min Hee Jin khi thực hiện album kỷ niệm 20 năm của S.E.S. Dù có nhiều "lời ra tiếng vào" và đồn đoán không hay liên quan đến nữ CEO, nhưng có thể thấy mối liên hệ giữa Min Hee Jin và các nghệ sĩ SM rất bền vững.

