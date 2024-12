Người phụ nữ béo nhất thế giới với cân nặng 353kg bây giờ ra sao sau khi giảm được 200kg?

Charity Pierce (đến từ Cedar Rapids, Iowa, Mỹ) từng gây chú ý khi đã giảm được hơn một nửa trọng lượng cơ thể sau khi cân nặng lên tới gần 360kg. Tuy nhiên, cô vẫn phải đối mặt với nhiều cuộc phẫu thuật da để đạt được vóc dáng mơ ước.

Charity Pierce từng được mệnh danh là người phụ nữ béo nhất thế giới sau khi mắc chứng nghiện ăn uống mất kiểm soát nguy hiểm. Cô đã phải cầu xin các bác sĩ thực hiện phẫu thuật dạ dày khi cân nặng lên tới 353kg.

Cân nặng quá khổ của người phụ nữ được cho là béo nhất thế giới

Charity bên con gái và bạn trai lúc trước

Người phụ nữ này cũng mắc một chứng bệnh khiến chân trái của cô sưng to đến mức khổng lồ. Ban đầu, Charity muốn giảm cân để tổ chức đám cưới của mình với Tony Sauer, người bạn đời kém cô 17 tuổi.

Hai năm sau, ngôi sao của chương trình My 600lb Life; Where Are They Now? của TLC đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, bao gồm các ca phẫu thuật cắt bỏ khối mỡ nặng ở chân và phẫu thuật loại bỏ 17kg da thừa để có được vóc dáng thon gọn hơn.

"Ở mức gần 360kg, tôi là một tù nhân trong chính cơ thể mình. Nhưng việc giảm cân khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều", Charity chia sẻ. Các cuộc phẫu thuật da cũng gây ra những biến chứng: "Kể từ khi tôi giảm rất nhiều cân, phần da thừa trên bụng đã gây ra nhiều vấn đề. Tôi đã bị nhiễm trùng mô tế bào nhiều lần. Tôi đã phải quay lại bệnh viện nhiều lần để điều trị, và điều đó thật khó chịu vì thật khó để tiếp tục tiến bộ với những biến chứng này. Và cơ thể tôi vẫn còn rất biến dạng".

Năm 2014, Charity, người bị hạn chế đi lại vì quá nặng, đã đồng ý để đài truyền hình TLC quay câu chuyện của mình vì cô tin rằng đó là cách duy nhất để cứu sống cô. Cô cảm thấy việc quay chương trình sẽ thúc đẩy cô giảm đủ cân để có thể đi lại và gặp mẹ mình, người đang hấp hối vì bệnh ung thư não.

Vào thời điểm đó, mặc dù cô nặng hơn gần 90kg so với cân nặng khuyến nghị cho phẫu thuật dạ dày, bác sĩ phẫu thuật Younan Nowzaradan (Houston) đã nhận điều trị cho cô. Ông đã giúp cô giảm xuống còn 295kg trong 5 tháng để có thể thực hiện thủ thuật thu nhỏ dạ dày của cô xuống bằng kích thước của một quả bóng chày.

Nhưng đáng buồn thay, ca phẫu thuật đã đến quá muộn đối với Charity - người sống cùng con gái Charly và hôn phu Tony Sauer (24 tuổi). Cô không thể gặp mẹ mình, người đã qua đời khi cô đang hồi phục sau phẫu thuật. Ngoài phẫu thuật dạ dày, Charity cũng phải trải qua một ca phẫu thuật để loại bỏ các khối mỡ lớn trên chân, nặng tới 26kg.

Hình ảnh của Charity trước và sau khi giảm cân

Được biết, người phụ nữ mắc chứng nghiện ăn do bệnh tâm lý nặng từ thời thơ ấu liên tục phải chứng kiến cha đánh đập mẹ mình. Thức ăn là "liều thuốc an ủi" độc hại của cô trong hàng chục năm.

Hơn một năm sau cuộc giảm cân và phẫu thuật lớn, cô còn suýt chết sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật nữa để loại bỏ 17kg da thừa và vết thương bị nhiễm trùng. Charity được đưa trở lại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vì sốc nhiễm trùng.

Trong khi Charity chiến đấu giành giật sự sống, con gái Charly của cô cũng phải đối mặt với cơn ác mộng về cân nặng của chính mình sau nhiều năm bắt chước thói quen ăn uống của mẹ, khiến cô có cân nặng tới mức 181kg.

Con gái cô (phải) hiện có cân nặng còn hơn cả mẹ

Một số hình ảnh gần đây của Charity, cô được cho là đã giảm được hơn 200kg sau rất nhiều nỗ lực

Người phụ nữ tiết lộ một yếu tố quan trọng nữa giúp cô giảm cân thành công là các liệu pháp tâm lý. Trị liệu tâm lý đã đóng một vai trò rất lớn trong lối sống mới của cô, cho phép cô giải quyết tâm lý của sự phụ thuộc nguy hiểm vào thức ăn để hỗ trợ cảm xúc.

Nguồn: Daily Mail