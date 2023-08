Người nước ngoài phản ứng ra sao khi nghe Hoa hậu Ý Nhi nói tiếng Anh, đây là nhận xét đầy bất ngờ

Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi là nàng Hậu gây tranh cãi, lùm xùm bậc nhất hiện nay. Chưa tròn 1 tháng đăng quang, người đẹp sinh năm 2002 đến từ Bình Định đã phải nhận nhiều "gạch đá" vì loạt phát ngôn bất cẩn. Cô cũng là Hoa hậu đầu tiên có nhóm anti đến hàng trăm nghìn người và là hoa hậu bị cộng đồng mạng đòi tước vương miện nhanh nhất.

Song song đó, Ý Nhi cũng gặp phải nhiều tranh cãi về trình độ tiếng Anh. Cụ thể, cách đây không lâu, khi xuất hiện trên livestream của Á hậu Minh Kiên, Miss World Vietnam 2023 bị đánh giá nói ngoại ngữ còn kém, chưa trôi chảy, thiếu tự tin. Hay trong một lần khác, khi hát ca khúc Closer, phát âm của Ý Nhi cũng bị đánh giá không tốt.

Bản thân người đẹp cũng từng thừa nhận, khả năng ngoại ngữ của mình mới dừng ở mức độ giao tiếp và sẽ tiếp tục học hỏi để cải thiện, tiến bộ hơn. Đây cũng là lý do người đẹp đến từ Bình Định lựa chọn trả lời ứng xử bằng tiếng Việt, thay vì trả lời song ngữ tại đêm chung kết Miss World Vietnam 2023.

Bị nhiều khán giả trong nước nhận xét tiêu cực về trình độ tiếng Anh, nhưng với người nước ngoài, khi nghe Hoa hậu Ý Nhi nói, họ cảm thấy ra sao? Mới đây, đoạn video ghi lại nhận xét của một số người nước ngoài khi nghe top 3 Miss World Vietnam 2023 trả lời phỏng vấn sau đăng quang đã nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng.

Cụ thể, khi nghe Ý Nhi nói: "Hi guys my name is Huynh Tran Y Nhi. I'm crowned Miss World Vietnam 2023. I'm from Binh Dinh. I'm proud of myself. I would like to represent Binh Dinh in this journey. Now, I have a new journey. So I would like to receive a lot of support from the audience".

(Tạm dịch: "Xin chào các bạn, tôi là Huỳnh Trần Ý Nhi. Tôi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2023. Tôi đến từ Bình Định. Tôi tự hào về bản thân mình. Tôi muốn đại diện cho Bình Định tham gia hành trình này. Bây giờ, tôi có một hành trình mới, vì vậy tôi mong nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả").

Người nước ngoài nhận xét về tiếng Anh của Hoa hậu Ý Nhi. Nguồn: IELTS LangGo

Một số nhận xét của người nước ngoài như sau:

- "Tôi hiểu tất cả những gì cô ấy nói. Tôi để ý thấy những từ có chữ 'D' trong đó. Tôi cũng không thực sự nghe thấy âm 'D'".

- "Tôi nghĩ tiếng Anh của cô ấy rất tốt. Cô ấy cũng nói chậm hơn, làm cho nó dễ hiểu hơn".

- "Khoảng 8/10 điểm, ngữ pháp lúc đầu khá hoàn hảo. Những gì cô ấy nói, bạn vẫn có thể hiểu".

- "Phát âm của cô ấy chủ yếu là tốt. Tôi nghĩ chỉ bị một vài từ, khi cô ấy nói 'proud' (tự hào), tôi đã không nghe thấy âm D, hay khi cô ấy nói 'audience' thiếu âm 's'".

- "Tôi nghĩ cô ấy nói chậm nhưng tôi nghĩ điều đó là bình thường".

Mặc dù có một chỗ về phát âm và ngữ pháp còn chưa hoàn hảo nhưng đa phần người nước ngoài đều nhận xét, họ có thể nghe hiểu những điều nàng Hoa hậu đến từ Bình Định nói.

Bên cạnh đó, nhóm người nước ngoài cũng đưa ra nhận xét về trình độ ngoại ngữ của Á hậu 1 Đào Thị Hiền và Á hậu 2 Huỳnh Minh Kiên. Với Á hậu 1, nhóm người nước ngoài nhận xét cô nói trôi chảy hơn, cách phát âm tốt hơn, tự nhiên hơn so với Hoa hậu. Dù vậy, Á hậu 1 cũng mắc một số lỗi ngữ pháp.

Á hậu 2 Minh Kiên được nhận xét nói tiếng Anh tốt nhất, nhưng chưa nói trôi chảy bằng Á hậu 1. Ngoài ra, người đẹp cũng bị mắc lỗi ở âm "D". Dù vậy, tốc độ nói của cô được đánh giá gần giống người nước ngoài.

Sau khi nghe cả 3 người đẹp Miss World Vietnam 2023 nói tiếng Anh, những người nước ngoài đã xếp hạng Á hậu 2 Minh Kiên nói tiếng Anh tốt nhất, sau đó đến Á hậu 1 Đào Thị Hiền và cuối cùng là Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.