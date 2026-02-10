Người nước ngoài đi làm SIM thẻ, nhân viên không biết tiếng đang loay hoay thì chú bảo vệ ra phiên dịch giúp, "bắn" tiếng Trung cực MƯỢT!

Cư dân mạng Việt Nam từng nhiều lần trầm trồ trước những "cao thủ học thuật ẩn dật", đó là một chú bán bánh mì có 2 bằng đại học, thạo 4 ngoại ngữ trước cổng trường ĐH Bách khoa TP.HCM; cô bán bánh mỳ tốt nghiệp cao đẳng ngành kinh doanh tổng hợp tại Swinburne University of Technology (Úc), hay một ông cụ 90 tuổi, nhìn vô cùng giản dị, đang ngồi sửa xe ở Hà Nội, hoá ra lại là GS.TS Phạm Huy Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học Thăng Long,... Cũng chính vì vậy mà nhiều cư dân mạng đùa rằng, Việt Nam là đất nước "ra ngõ là gặp anh hùng". Người mà bạn thấy trông rất bình thường, thực tế có thể sở hữu học vấn không hề bình thường chút nào!

Mới đây, một video ngắn được một cư dân mạng quay lại và chia sẻ từ năm 2025 bất ngờ viral lại trên mạng xã hội và thu hút rất nhiều bình luận tích cực. Theo đó, tại một cửa hàng viễn thông, một nam thanh niên người Trung đến làm dịch vụ SIM thẻ nhưng vì anh nói tiếng Trung nên nhân viên gặp khó. Và bất ngờ là chú bảo vệ của cửa hàng này đã xuất hiện để phiên dịch giúp. Trong đoạn video được một người có mặt ở cửa hàng ghi lại, chú bảo vệ trổ tài "bắn" tiếng Trung cực mượt, truyền tải cho nhân viên ý muốn của khách, cũng như những thông tin mà cửa hàng muốn thông báo.

Bác bảo vệ giúp nhân viên cửa hàng phiên dịch tiếng Trung

Dưới đoạn video, nhiều cư dân mạng hài hước cho biết, bản thân cũng từng gặp những chú bảo vệ bắn ngoại ngữ cực đỉnh. Một người cho biết: "Có lần mình đi công chuyện ở ngân hàng nọ và chứng kiến tận mắt chú bảo vệ phiên dịch tiếng Anh cho khách Tây, mà nói trơn tru, giọng Anh Mỹ rất hay chứ không hề bập bè". Hay một cư dân mạng khác nhắc lại: "Trước từng có bác Dũng, bảo vệ bãi xe trường Đại học Hà Nội, 'bắn' tiếng Nga như gió, nổi tiếng mạng xã hội một thời đấy";...



Bên cạnh đó, một ý kiến cho rằng, thực chất nhiều cán bộ về hưu hiện nay đều thích chọn công việc bảo vệ để làm thêm lúc tuổi già. Vậy nên việc các bác có thể nói trôi chảy tiếng nước ngoài không có gì lạ. Ý kiến này cũng nhận được nhiều lượt like đồng tình.