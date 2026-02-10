1 CON SỐ ngày cuối năm khiến hàng ngàn cha mẹ và những đứa con xa nhà rơi nước mắt: Bạn có giật mình không?

Đừng vội than phiền con không nghe lời, làm bài tập chậm chạp, lề mề. Bởi đến một ngày, khi con đã lên đại học, rời xa nhà, bạn có thể sẽ ước: giá như con vẫn còn ngồi dưới chiếc đèn bàn quen thuộc, cặm cụi làm bài, để bạn còn có thể gọi con dậy mỗi sáng đi học. Nhưng lúc ấy, căn phòng đã trống vắng, con không còn ở bên nữa…

Ngày tiễn con nhập học, nhiều bậc cha mẹ đứng trước cổng trường đại học, nước mắt rơi không kìm được. Quay lưng rời đi mà lòng nặng trĩu, mỗi bước chân đều ngoái đầu nhìn lại. Chỉ vì một đứa con mà thương nhớ cả một thành phố. Từ hôm ấy, cha mẹ bắt đầu quan tâm đến bản tin thời tiết nơi con sống, để ý từng tin tức lớn nhỏ liên quan đến thành phố đó. Bởi ở đó, có con mình.

Càng lớn, thời gian con ở bên cha mẹ càng ít. Vì vậy, xin đừng chỉ nhìn thấy sự nghịch ngợm, bướng bỉnh của con mà quên mất rằng: thời gian được ở cạnh con là hữu hạn. Và với những người con, quãng thời gian ấy cũng ngắn ngủi chẳng kém bởi rồi sẽ đến lúc, điều con mong nhất chỉ là được quay về những ngày còn bé, được ở cạnh cha mẹ nhiều hơn một chút.

1. Thời gian cha mẹ dành cho con thực ra có “hạn sử dụng” - chỉ 91 tháng

Khi con mới chào đời, hầu như cha mẹ nào cũng từng nói: “Sau này ngày nào cũng sẽ dành thời gian cho con, được nhìn con lớn lên là hạnh phúc nhất”. Nhưng rồi khi con vào mẫu giáo, cha mẹ ngày càng bận rộn. Có người thậm chí không sắp xếp nổi thời gian tham gia một buổi sinh hoạt phụ huynh.

Cha mẹ bận kiếm tiền, muốn cho con một tương lai tốt hơn. Nhưng con đâu có đứng yên chờ ta rảnh rỗi mới lớn? Từ những bước đi chập chững, con bước vào tiểu học, rồi THCS, THPT… Chớp mắt một cái, con đã rời nhà đi học xa.

Nhìn lại mới thấy, thời gian thật sự ở bên con hóa ra chẳng nhiều.

Báo Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc) từng công bố một bảng tính thời gian cha mẹ có thể đồng hành cùng con và đặt ra câu hỏi: Bạn đã bao giờ nghiêm túc tính xem mình có bao nhiêu thời gian bên con chưa? Nhiều phụ huynh trả lời: “Cả đời”.

Nhưng “cả đời” là bao lâu? Tuổi thọ trung bình của con người khoảng 75 tuổi, độ tuổi sinh con trung bình của phụ nữ là 29. Như vậy, về mặt lý thuyết, cha mẹ có thể ở bên con khoảng 46 năm, tương đương 552 tháng. Nhưng đó chỉ là con số trên giấy. Trừ đi thời gian ngủ, đi làm, giao tiếp xã hội…, thời gian thực sự dành cho con còn lại rất ít.

Theo bảng thống kê của Nhân Dân Nhật Báo, từ khi trẻ chào đời cho đến lúc vào đại học, tổng thời gian cha mẹ có thể ở bên con chỉ khoảng 91 tháng.

So với 552 tháng của cả một đời, 91 tháng ấy quá ngắn ngủi. Đó là con số khiến không ít bậc cha mẹ giật mình, chợt nhận ra những ngày con còn ở trong tầm tay đang trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Và cũng là con số khiến nhiều người con khi đã rời xa mái nhà, bất giác thấy mắt mình cay cay bởi hóa ra, quãng thời gian được ở cạnh cha mẹ đã quá ít ỏi rồi.

2. Đừng chỉ than vãn những năm tháng ở bên con

Người ta nói: Một cặp cha mẹ tốt còn hơn 200 người thầy giỏi. Nhưng ngay cả khi có 91 tháng ở bên con, liệu cha mẹ đã thật sự dành trọn vẹn thời gian ấy một cách chất lượng hay chưa? Rất nhiều phụ huynh thường xuyên than mệt, than con nghịch, không nghe lời, dạy con quá vất vả, rồi không kìm được mà nổi nóng.

Có người nói: “Chơi với con còn mệt hơn đi làm”. Quả bóng ném qua ném lại, con có thể chơi cả tiếng. Xếp hình, ghép lego, phải ngồi cùng con rất lâu, lại còn phải tỏ ra hào hứng. Những việc nhỏ nhặt ấy, ngày nào cũng lặp lại, khiến nhiều cha mẹ cảm thấy kiệt sức.

3. Dạy con học - thử thách lớn nhất của cha mẹ

Không làm bài tập thì mẹ hiền con ngoan, vừa cầm bút làm bài là cả nhà náo loạn – câu nói này không hề quá. Nhiều phụ huynh thừa nhận, chỉ cần ngồi kèm con học là đã muốn sụp đổ tinh thần. Có người vì tức giận, huyết áp tăng cao, phải vào viện. Nghe thì buồn cười, nhưng đó là thực tế. Con không nghe lời, làm sai, nghịch ngợm… đều là những “mảnh ghép” trên hành trình trưởng thành. Chính vì có những khoảnh khắc ấy, ký ức tuổi thơ mới trở nên sống động và đáng nhớ.

4. Điều con cần là sự đồng hành chất lượng

Bạn muốn con trở thành người thế nào, trước hết chính bạn phải là người như thế. Khi mới sinh ra, con như tờ giấy trắng. Mỗi ngày cha mẹ ở bên, đều để lại dấu vết lên cuộc đời con. Con có thể lớn lên chỉ sau một đêm. Không còn thích đồ chơi cũ, bắt đầu có suy nghĩ riêng, áp lực học tập và những nỗi buồn của tuổi lớn. Vì thế, hãy trân trọng thời gian bên con. Quan tâm con nhiều hơn trong học tập và cuộc sống, tạo cho con một môi trường gia đình ấm áp, để con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.

Rồi một ngày, con sẽ rời tổ ấm, bay đến những chân trời xa hơn. Nghĩ vậy, ta càng phải nâng niu từng khoảnh khắc được ở bên con hôm nay.

Có bà mẹ từng nói: “Nếu được nghỉ cuối tuần đầy đủ nhưng lương giảm, tôi vẫn sẵn sàng, chỉ để có thêm thời gian ở bên con”. Với nhiều gia đình, cha mẹ có 91 tháng bên con đã là may mắn. Với những đứa trẻ trong gia đình đơn thân, trẻ em ở lại quê cho cha mẹ đi làm xa, con số ấy còn ít hơn rất nhiều.

Đáng buồn hơn, có những cha mẹ tưởng rằng mình đang “ở bên con”, nhưng tay vẫn cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình. Đó là sự đồng hành vô hiệu.

Dạy con không hề dễ. Đó là bài kiểm tra về sự kiên nhẫn, bao dung và trưởng thành của chính cha mẹ. Những đứa trẻ lớn lên vững vàng, phần nhiều đều được nuôi dưỡng bằng sự đồng hành chất lượng.

Nuôi dạy con là hành trình dài và khó. Cha mẹ cần cùng con trưởng thành, trước khi con lớn, trước khi ta già đi. Hãy dành thời gian, dùng sự kiên nhẫn và yêu thương để đồng hành cùng con, đó là sự nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người làm cha, làm mẹ.