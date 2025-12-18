Người mua iPhone năm 2026 sẽ "lỗ nặng"

Không phải do những đột phá về thiết kế hay tính năng, nguyên nhân sâu xa đến từ một cuộc khủng hoảng ngầm đang diễn ra trong chuỗi cung ứng toàn cầu: cơn bão giá chip nhớ chưa từng có tiền lệ.

Dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất không đến từ Cupertino mà lại xuất phát từ chính đối thủ truyền kiếp Samsung. Giới thạo tin cho biết một cuộc "nội chiến" về giá đang diễn ra trong lòng tập đoàn Hàn Quốc khi bộ phận sản xuất chip nhớ quyết định chấm dứt các hợp đồng ưu đãi dài hạn cho chính "người anh em" Samsung Mobile.

Thay vào đó, họ áp dụng cơ chế định giá thả nổi theo thị trường, cập nhật theo từng quý. Động thái cứng rắn này khiến ông TM Roh - người đứng đầu mảng di động của Samsung rơi vào thế bị động và phải gấp rút tìm gặp lãnh đạo Micron để đàm phán nguồn cung DRAM cho Galaxy S26 nhằm tránh bị chính công ty mẹ ép giá.

Khi Samsung Mobile - một "gã khổng lồ" được ưu ái ngay sân nhà còn điêu đứng, Apple chắc chắn không thể đứng ngoài vòng xoáy này. Nhà Táo hiện phụ thuộc rất lớn vào Samsung và SK Hynix cho nguồn cung DRAM trên iPhone, iPad và Mac.

Vấn đề cốt lõi nằm ở việc các thỏa thuận cung ứng dài hạn (LTA) với mức giá tốt dự kiến sẽ hết hạn ngay trong tháng 1/2026. Khi hai nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất thế giới đồng loạt rục rịch tăng giá, Apple chỉ còn ba con đường: cắt giảm cấu hình (điều tối kỵ với dòng Pro), chấp nhận giảm biên lợi nhuận (điều cổ đông không bao giờ muốn), hoặc chuyển gánh nặng chi phí đó sang vai người tiêu dùng.

Giới phân tích nhận định kịch bản thứ ba là thực tế nhất.

Thực tế, cuộc chiến về giá bán lẻ cho các sản phẩm năm 2026 đã bắt đầu ngay từ bây giờ trên các bàn đàm phán linh kiện. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi nhu cầu DRAM cho các hệ thống AI và trung tâm dữ liệu đang tăng vọt, trong khi nguồn cung lại bị siết chặt.

Nếu Apple buộc phải gật đầu với mức giá nhập linh kiện mới, không chỉ iPhone 18 series mà cả hệ sinh thái gồm iPhone màn hình gập, MacBook Air M5 hay MacBook Pro M6 đều sẽ chịu ảnh hưởng dây chuyền. Nguy cơ tăng giá không còn là dự báo xa vời mà đang hiện hữu ngay trước mắt.

Dù Apple vẫn còn những "lá bài tẩy" như lượng tiền mặt khổng lồ để hấp thụ chi phí ngắn hạn hay chiến lược tự chủ chip modem 5G (như modem C1 trên iPhone 16e giúp tiết kiệm khoảng 10 USD/máy), nhưng chừng đó có thể là chưa đủ để trở thành đê chắn sóng trước cơn bão giá linh kiện toàn cầu.

Các chuyên gia đang đưa ra lời khuyên thực dụng nhất cho người dùng lúc này: nếu có ý định nâng cấp thiết bị, hãy cân nhắc thực hiện sớm. Bởi lẽ, khi năm 2026 gõ cửa cùng các thỏa thuận mới, mức giá "dễ chịu" của các thiết bị Apple hiện tại rất có thể sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ.