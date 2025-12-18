“Chuột sắt khổng lồ” Trung Quốc dài 148 mét, nặng 4.000 tấn, lập kỷ lục bấm nút là đào 10.000m không nghỉ

Siêu máy đào hầm Linghang lập kỷ lục

Tập đoàn Truyền thông Trung Quốc (CMG) vừa đưa tin về một bước tiến chấn động trong ngành xây dựng hạ tầng khi siêu máy đào hầm đường sắt tốc độ cao có đường kính lớn nhất thế giới mang tên Lĩnh Hàng (Linghang) đã chính thức vượt qua cột mốc 10.000 mét chiều dài vào đầu tuần này.

Đây là thiết bị chủ lực được phát triển hoàn toàn trong nước để phục vụ dự án đường hầm Sùng Minh – Thái Châu. Hiện tại, cỗ máy khổng lồ này chỉ còn cách đích đến ở bờ nam sông Trường Giang khoảng 1.000 mét cuối cùng.

Đáng chú ý, Lĩnh Hàng đã đi vào lịch sử với tư cách là máy khiên đào đường kính 15 mét đầu tiên trên thế giới đạt được chiều dài đào hầm liên tục lên tới năm chữ số.

Thành tựu này không chỉ là một kỷ lục về mặt kỹ thuật mà còn là chìa khóa để hoàn thiện tuyến đường hầm xuyên sông, mở đường cho các đoàn tàu cao tốc vận hành an toàn dưới lòng đất. Khi đi vào hoạt động, công trình sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và thắt chặt sợi dây liên kết giữa các đô thị trọng yếu dọc hạ lưu sông Trường Giang như Thượng Hải, Nam Kinh và Hợp Phì.

Sức mạnh đột phá của Lĩnh Hàng nằm ở "bộ não" là hệ thống điều khiển thông minh tiên tiến. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào con người, hệ thống này có khả năng tự động điều chỉnh áp suất, phân tích dữ liệu lịch sử để dự báo điều kiện địa chất và tự định hướng hành trình di chuyển.

Tờ Science and Technology Daily nhấn mạnh rằng việc ứng dụng công nghệ học máy đã giúp quá trình đào hầm, xử lý bùn thải và vận hành máy móc đạt được độ ổn định vượt trội so với các phương pháp thủ công. Nhờ cơ chế vận hành không người lái trên toàn hệ thống, cỗ máy đã thiết lập một kỷ lục thế giới mới khi hoàn thành 718 mét hầm chỉ trong vòng một tháng.

Chấm dứt sự thống trị của nước ngoài

Về quy mô vật lý, Lĩnh Hàng sở hữu bánh cắt lớn nhất thế giới với đường kính 15,4 mét, chiều dài toàn thân đạt 148 mét và trọng lượng lên tới 4.000 tấn. Ông Li Bin, kỹ sư trưởng của dự án, khẳng định đây là lần đầu tiên trong lịch sử ngành xây dựng toàn cầu, một máy khiên đào cỡ 15 mét có thể thực hiện hành trình đào liên tục dài hơn 10.000 mét chỉ trong một lần kích đẩy duy nhất mà không cần dừng lại thay thế thiết bị phức tạp.

Theo báo cáo từ nhà thầu dự án là Công ty Tập đoàn Đường hầm Đường sắt Trung Quốc, công trình đường hầm đơn đường đôi này đang liên tiếp xác lập các tiêu chuẩn mới cho ngành đường sắt. Bên cạnh khoảng cách đào đơn dài nhất thế giới đạt 11,32 km, dự án còn sở hữu tốc độ thiết kế dưới nước cao nhất toàn cầu là 350 km/h và nằm ở độ sâu kỷ lục 89 mét dưới đáy sông Trường Giang. Ông Wang Yi, phó quản lý thiết bị, chia sẻ rằng hệ thống thông minh của máy được xây dựng trên hàng trăm tập dữ liệu lịch sử, cho phép đưa ra các quyết định vận hành tự chủ dưới sự giám sát từ xa của các chuyên gia.

Song hành với các kỷ lục về công nghệ, yếu tố bảo tồn môi trường cũng được đội ngũ thi công đặc biệt chú trọng. Do lộ trình hầm đi qua nhiều khu dân cư đông đúc, hệ thống đê điều nhạy cảm và các khu bảo tồn sinh vật thủy sinh, nhóm dự án phải tuân thủ những quy chuẩn bảo vệ môi trường khắt khe nhất. Khi bước vào giai đoạn khoan dưới nước cuối cùng, mọi công tác kiểm tra, bảo trì và quản lý bằng hệ thống xây dựng thông minh đều được siết chặt để đảm bảo dự án về đích suôn sẻ vào cuối năm 2026.

Dự án cao tốc Thượng Hải – Nam Kinh – Hợp Phì không chỉ là một phần trong mạng lưới đường sắt quốc gia mà còn là động cơ thúc đẩy sự hội nhập sâu rộng của vùng đồng bằng sông Trường Giang. Kể từ khi ra mắt máy đào hầm cấp 15 mét nội địa đầu tiên vào năm 2017 để chấm dứt sự thống trị của các tập đoàn nước ngoài, đến nay Trung Quốc đã vươn lên mạnh mẽ, chiếm lĩnh gần 70% thị phần máy đào hầm (TBM) trên toàn thế giới theo ghi nhận của tờ Nhân dân Nhật báo .