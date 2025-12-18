Bật ngay 3 tính năng này trên Zalo để chặn đứng nguy cơ bị theo dõi và chiếm đoạt tài khoản

Hiện nay, Zalo đã trở thành ứng dụng "quốc dân" tại Việt Nam, phủ sóng từ gia đình, trường học cho đến các cơ quan hành chính và doanh nghiệp. Sự tiện lợi trong việc gửi tài liệu, chuyển file dung lượng lớn và nhận thông báo hành chính công khiến đời sống số của người dùng gắn chặt với nền tảng này.

Tuy nhiên, mặt trái của sự phổ biến là sự gia tăng chóng mặt các chiêu trò tấn công mạng. Kẻ xấu liên tục tìm cách chiếm quyền kiểm soát tài khoản để thực hiện hành vi lừa đảo vay tiền, đánh cắp danh bạ hoặc tống tiền bằng dữ liệu nhạy cảm. Chỉ cần một phút lơ là bấm vào đường link lạ hay lộ mã xác thực, người dùng có thể đối mặt với những rắc rối pháp lý và tài chính nghiêm trọng.

Để chủ động phòng vệ, người dùng cần kích hoạt ngay 3 tính năng bảo mật dưới đây, giúp tạo nên lớp "áo giáp" kiên cố cho tài khoản Zalo của mình.

1. Thiết lập mã khóa màn hình riêng cho ứng dụng

Đây là lớp bảo vệ cơ bản nhưng hiệu quả nhất để ngăn chặn sự tò mò từ những người xung quanh khi mượn điện thoại. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi điện thoại đang mở khóa, nội dung tin nhắn bên trong Zalo vẫn được bảo mật tuyệt đối.

Bước 1: Khởi động ứng dụng Zalo trên điện thoại. Sau đó chọn mục Cá nhân. Người dùng nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc phải trên của màn hình để thực hiện cài đặt.

Bước 2: Tiếp theo, chọn vào mục Tài khoản và bảo mật.

Bước 3: Nhấn chọn vào mục Đặt mã khóa Zalo.

Bước 4: Kéo nút bật từ trái qua phải để kích hoạt chức năng Đặt mã khóa của ứng dụng.

Bước 5: Sau khi kích hoạt tính năng thành công, người dùng nhập mã khóa cho Zalo là thực hiện thành công.

Sau khi hoàn tất các bước trên, tài khoản Zalo của người dùng đã được kích hoạt mã khóa. Từ nay, mỗi lần mở Zalo, ứng dụng sẽ yêu cầu nhập mật khẩu đã thiết lập để truy cập, giúp bảo vệ tài khoản an toàn hơn.

2. Siết chặt nguồn kết bạn để tránh bị làm phiền

Để tránh việc bị người lạ tìm kiếm, theo dõi hoặc spam tin nhắn quảng cáo, người dùng nên kiểm soát chặt chẽ các nguồn cho phép kết bạn.

Bước 1: Khởi động ứng dụng Zalo trên điện thoại. Sau đó chọn mục Cá nhân. Người dùng nhấn vào biểu tượng bánh răng ở góc phải trên của màn hình để thực hiện cài đặt.

﻿Bước 2: Tiếp theo, chọn mục Quyền riêng tư.

Bước 3: Chọn mục Nguồn kết bạn. ﻿

Bước 4: Người dùng tắt hết các nguồn dùng để gửi lời mời kết bạn bằng cách kéo nút tắt từ phải sang trái.﻿

Sau khi thực hiện các bước trên, người dùng đã tăng cường đáng kể lớp bảo vệ cho tài khoản Zalo của mình. Tuy vậy, chỉ thiết lập bảo mật thôi là chưa đủ. Trong quá trình sử dụng hằng ngày, vẫn cần chú ý thêm một số thói quen an toàn để tránh bị lừa đảo hoặc mất quyền truy cập.

3. Kích hoạt tính năng tin nhắn tự xóa cho hội thoại quan trọng

Đối với những cuộc trò chuyện chứa thông tin nhạy cảm như mật khẩu, tài khoản ngân hàng, hồ sơ công việc hay các bí mật đời tư, tính năng tin nhắn tự xóa là công cụ đắc lực để "phi tang" dấu vết kỹ thuật số.

Sau khi kích hoạt, hệ thống sẽ tự động dọn dẹp nội dung tin nhắn theo đúng lịch trình đã chọn mà không cần thao tác thủ công, giúp giảm thiểu rủi ro rò rỉ dữ liệu trong trường hợp bị mất thiết bị hoặc bị xâm nhập tài khoản.

Bên cạnh các thiết lập kỹ thuật, yếu tố con người vẫn đóng vai trò quyết định. Người dùng cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc "không tin tưởng" đối với các liên kết lạ hoặc tệp tin không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn. Đặc biệt, mã OTP và mật khẩu đăng nhập là "chìa khóa vàng" của tài khoản, tuyệt đối không được cung cấp cho bất kỳ ai, kể cả những người tự xưng là nhân viên ngân hàng hay hỗ trợ kỹ thuật của Zalo. Việc duy trì thói quen kiểm tra định kỳ các thiết bị đang đăng nhập và cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất cũng là những thao tác nhỏ nhưng mang lại hiệu quả bảo mật to lớn.