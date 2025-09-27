Người mẹ có 3 dấu hiệu này, cả nhà nên làm tiệc ăn mừng!

Winnicott, một bác sĩ nhi khoa và nhà phân tâm học người Anh từng nói: "Bạn chỉ cần làm một người mẹ 'đủ tốt', thế là đủ rồi". "Đủ tốt" có nghĩa là: chúng ta không cần phải hoàn hảo, không cần trở thành bà mẹ 100 điểm. Chỉ cần với đứa trẻ, bạn là "đủ tốt", vậy là được.

Vậy, một người mẹ xuất sắc là như thế nào? Nếu bạn có 3 thói quen này, thì chứng tỏ bạn thật sự rất tuyệt vời.

Ảnh minh hoạ

1. Cảm xúc ổn định

Một bà mẹ chia sẻ: Cô dẫn con trai đi bơi. Hai mẹ con ban đầu còn vui vẻ, trò chuyện rôm rả. Đến cửa bể bơi, cậu bé phát hiện mình quên mang quần bơi.

Người mẹ đã nhắc mấy lần, thậm chí còn để sẵn trên ghế sofa, vậy mà con vẫn quên. Trong giây phút đó, chị tức giận muốn quát: "Thế thì khỏi bơi nữa, chuyện nhỏ vậy cũng không nhớ nổi thì đi bơi làm gì?".

Cơn giận bốc lên, nhưng rồi lý trí kịp kéo lại: "Thôi, đã xin nghỉ một ngày, con cũng mong chờ lâu rồi, chẳng lẽ lại bỏ cuộc vì một chiếc quần?". Chị quyết định mua cho con một chiếc. Nhưng nhìn giá, loại bình thường cũng bằng giá hàng đắt tiền ở ngoài, chị lại càng tức hơn.

Chị nghĩ: "Đều tại con, một việc nhỏ cũng không làm được, giờ vừa tốn tiền vừa mất vui". Thế nhưng, khi thấy bên cạnh có hai mẹ con tay nắm tay, vừa đi vừa cười, chị bỗng bừng tỉnh: Mình mong đợi chuyến đi này là để con vui vẻ, sao lại để một lỗi nhỏ phá hỏng cả ngày?

Thế là chị cắn răng mua quần bơi. Và quả thật, con đã có một buổi chiều đầy ắp tiếng cười. Chị mừng vì đã kiềm chế cảm xúc, không để cơn giận phá hỏng ký ức đẹp của con.

Mẹ có cảm xúc ổn định sẽ nuôi dạy nên những đứa trẻ có cảm giác an toàn. Trái lại, mẹ thường xuyên quát tháo, trách mắng con vì lỗi nhỏ, sẽ khiến trẻ sống trong lo lắng, bất an. Chúng sẽ dè dặt, sợ sai, thiếu tự tin.

2. Không đặt toàn bộ bản thân vào vai "người mẹ"

Tâm lý học cho rằng: Một người cần có nhiều vai trò nhận diện thì mới giữ được sức khỏe tinh thần. Điều đó có nghĩa: Sau khi làm mẹ, ta không nên để "mẹ" là vai trò duy nhất.

Nếu đi đâu bạn cũng giới thiệu: "Tôi là mẹ của bé A", thì tức là bạn đã gói gọn giá trị bản thân vào một danh xưng. Lúc ấy, để khẳng định giá trị, bạn chỉ còn một cách: làm "mẹ tốt".

Kết quả là: mọi sự chú ý đều dồn hết vào con. Con ăn có ngon không? Con có bị bạn bắt nạt không? Con học giỏi hay sa sút?

Chỉ cần có biến động nhỏ, mẹ sẽ lo lắng thái quá. Không gian của bản thân bị ép cạn kiệt, mà con cũng không còn chỗ để thở. Khi con lớn, giai đoạn nổi loạn sẽ bùng phát dữ dội, chống đối cha mẹ mạnh mẽ. Lúc đó, giá trị sống của mẹ sẽ sụp đổ.

Thực ra, ngoài việc là mẹ, phụ nữ còn có: công việc, sở thích, bạn bè, các mối quan hệ xã hội. Khi mẹ giữ được sự cân bằng, con mới lớn lên trong một tình yêu "vừa đủ", chứ không phải tình yêu ngột ngạt.

3. Biết cách bày tỏ tình yêu

Nhiều mẹ nghĩ: "Tôi đã làm nhiều như thế, chắc chắn con hiểu tôi yêu nó chứ?". Nhưng chưa chắc.

Một cô bé tuổi teen từng hét lên với mẹ trong lúc cãi vã: "Con chẳng cảm thấy mẹ yêu con. Toàn bộ ký ức chỉ là mẹ mắng, mẹ đánh. Nếu mẹ không yêu con, sao lại sinh con ra?".

Người mẹ òa khóc.

Thực tế, chị từng từ bỏ công việc lương cao để ở nhà chăm con. Khi con ốm, chị một mình ôm con chạy khắp bệnh viện, thức trắng đêm lo lắng. Chị nấu nướng từng bữa, sợ con đói khổ.

Nhưng với con, những điều ấy không được cảm nhận như "tình yêu". Vì chị chưa bao giờ nói: "Mẹ yêu con", chưa bao giờ ôm con, cười dịu dàng với con. Thay vào đó, là gương mặt nghiêm khắc, mệnh lệnh, và những trận đòn.

Trẻ con là những "sinh vật cảm xúc". Chúng cần lời nói, ánh mắt, vòng tay để chắc chắn rằng mình được yêu thương. Một cái ôm, một câu "Mẹ rất thích con", ánh mắt ấm áp… có sức mạnh hơn hàng ngàn bữa cơm âm thầm.

Bạn có dấu hiệu nào trong số này chưa? Chỉ cần có một thôi, bạn đã là một người mẹ rất đáng tự hào rồi.