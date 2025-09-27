Nhiều người hốt hoảng khi biết danh tính 2 người trong bức ảnh: Làm ơn, tránh 3 "vùng cấm" này nếu muốn gia đình an yên

Người xưa có câu: "Con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha". Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại có nhiều ông bố khó giữ được ranh giới.

Khi con gái còn bé, những cái ôm, cái hôn có thể khiến trẻ thấy ấm áp. Nhưng khi bước vào tuổi dậy thì, sự thân mật quá mức lại dễ khiến người ngoài hiểu sai, thậm chí gây khó xử cho chính con. Ví dụ, từng có nghệ sĩ bị chỉ trích khi đăng ảnh hôn con gái tuổi thiếu niên. Dù xuất phát từ tình thương, nhưng ở giai đoạn nhạy cảm, những hành động như ôm hôn môi, đụng chạm quá thân mật đã không còn phù hợp.

Diễn viên Lý Quốc Lân (Trung Quốc) người từng đóng Thiên Long Bát Bộ từng đăng ảnh mừng sinh nhật cô con gái 15 tuổi. Trong đó, 1 bức ảnh ông hôn môi con gái thân mật. Hình ảnh ấy lập tức khiến cộng đồng mạng bàn tán, nhiều người châm biếm: "Không biết còn tưởng đây là ảnh đôi tình nhân!". Nhìn bức ảnh, dù biết rõ đó là cha con, ai xem cũng thấy có phần khó xử.

Những cử chỉ ấy dường như khá phổ biến trong giới nghệ sĩ. Phần đông có thể hiểu, đó đơn thuần là sự cưng chiều của người cha dành cho con gái. Tuy nhiên, theo thời gian, khi con gái dần trưởng thành, đây lại là vấn đề đáng để suy ngẫm.

Cảnh giác "lạm dụng dưới danh nghĩa yêu thương"

Đáng lo ngại hơn, có những trường hợp cha lợi dụng danh nghĩa "yêu thương" để có hành vi vượt ranh giới với con gái.

Các chuyên gia nhấn mạnh: trẻ em rất dễ nhầm lẫn giữa sự yêu thương và sự xâm hại. Khi còn nhỏ, các con không phân biệt được, nhưng bước vào tuổi dậy thì, cảm giác sợ hãi và xấu hổ có thể ám ảnh lâu dài, ảnh hưởng đến học tập và nhân cách. Thống kê cho thấy, phần lớn các vụ xâm hại trẻ em lại đến từ người quen, người thân. Đây chính là lý do cha mẹ phải đặc biệt cảnh giác, không chỉ với bản thân mà còn với những người xung quanh con.

Ba ranh giới cha cần lưu ý để nuôi dạy con gái biết tự trọng

Giáo dục giới tính và quyền riêng tư từ sớm

Ngay từ 2–3 tuổi, trẻ cần được dạy về bộ phận riêng tư và biết rằng "chỉ có con mới có quyền với cơ thể mình". Cha mẹ tuyệt đối không được tùy tiện chạm vào những vùng kín khi con đã đủ tuổi tự lập trong vệ sinh cá nhân.

Thể hiện tình cảm có chừng mực

Cha có thể thể hiện tình yêu bằng cái ôm, hôn lên trán hay nắm tay, nhưng cần tránh hôn môi hoặc những hành vi gây hiểu lầm. Điều này vừa giúp con gái thấy mình được yêu thương, vừa hình thành ý thức bảo vệ bản thân khi tiếp xúc với nam giới khác.

Giữ ranh giới cảm xúc

Quá bao bọc hoặc quá gắn bó dễ khiến con gái hình thành "hội chứng ái phụ", khó xây dựng quan hệ lành mạnh với bạn khác giới sau này. Cha cần vừa yêu thương, vừa khuyến khích con độc lập, để con biết cách tự bảo vệ mình trong các mối quan hệ.

Tình yêu thương của cha dành cho con gái là vô giá, nhưng cách thể hiện phải đi kèm giới hạn và sự tôn trọng. Đặt đúng ranh giới không làm tình cảm cha – con xa cách, mà ngược lại, giúp con gái lớn lên với sự tự tin, tự trọng và khả năng tự bảo vệ bản thân.