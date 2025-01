Người hại Lee Min Ho ê chề?

Những ngày qua, thất bại thảm hại của When The Stars Gossip trên mặt trận rating đã khiến Lee Min Ho rơi vào cảnh ê chề. Anh nhận vô số lời chê bai trên cả mạng xã hội lẫn các phương tiện truyền thông.

Lee Min Ho bị chê bai nhiều trong những ngày qua...

Hiện tại, Lee Min Ho đang hiện lên giống như "tội đồ" khiến việc đầu tư 34 triệu USD vào When The Stars Gossip giống như hành động ném tiền qua cửa sổ. Thế nhưng rõ ràng, Lee Min Ho không phải người duy nhất khiến bộ phim này thất bại thảm hại.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng cảm thấy thất vọng khi ekip sản xuất chọn Gong Hyo Jin cho vai nữ chính. Cô là diễn viên thực lực có diễn xuất tốt, tuy không sở hữu nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân nhưng lại có nét duyên dáng riêng.

... thế nhưng Gong Hyo Jin cũng là một nguyên nhân khiến When The Stars Gossip thất bại.



Dẫu vậy, Gong Hyo Jin hoàn toàn không phù hợp để đảm nhận nhân vật Eve Kim. Ở tuổi 44, có lẽ nữ diễn viên không nên nhận lời tham gia một bộ phim hài - lãng mạn, nhất là khi trông cô "trưởng thành" hơn Lee Min Ho quá nhiều, khiến cho hai người hoàn toàn không có chemistry - thứ vốn là điều tối quan trọng để tạo nên thành công cho một tác phẩm về chủ đề yêu đương.

Bình luận của netizen về vai nữ chính của Gong Hyo Jin trong When The Stars Gossip:

- Nói sự thật mất lòng, nhưng cũng một phần do nhìn nữ chính già hơn nam chính nhiều nên xem khó thấy hay. - Riêng tui thấy không hay. Nữ chính già quá, quay trên cái tàu không gian chả có gì đặc sắc. Mà hài cũng không hài lắm, xem tua hết nửa thời gian, nội dung không có gì hấp dẫn. Chưa thấy phim nào của Lee Min Ho dở tệ như phim này. - Xem được 30 phút đã phải tua qua và tắt vì nhạt nhẽo không có gì để xem. 2 người này thì trông không hợp nhau tí nào. Bó tay. - Bộ này tuần ra mắt đã thấy thở oxy rồi chứ tuần này coi như đóng hòm luôn được rồi ấy. Rating này là quá tệ hại cho bất cứ một bộ phim khung giờ vàng cuối tuần nào của tVN chứ đừng nói là phim của hai tên tuổi lớn như Gong Hyo Jin và Lee Min Ho. Hồi mới đọc nội dung rồi xem dàn cast là thấy có điềm rồi. Lee Min Ho đứng với Gong Hyo Jin nó không có cái điểm nào hợp luôn ấy. Như "Quân vương bất diệt" của Lee Min Ho trước rating cũng tệ nhưng nổi ở quốc tế, chứ phim này ở cả Hàn và quốc tế đều không có tí gió nào luôn. 50 tỷ won đổ bể rồi đó. - Không cảm nhận được chemistry của 2 nhân vật chính tí nào. Kịch bản hơi tệ. - Có loveline không vậy? Biết là chị này phái thực lực nhưng nếu là couple vậy thì chị già quá, không thấy miếng chemistry nào để theo phim. Mình chỉ xem 1 bộ chị này đóng là "Khi hoa trà nở" thôi. - Gong Hyo Jin hồi đóng phim gì với So Ji Sub là cũng đã thấy già hơn rồi. - Xem 1 tập, nội dung với nữ chính không hợp. Nghỉ luôn.

Bộ phim When The Stars Gossip do Lee Min Ho và Gong Hyo Jin đóng chính phát sóng vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên tvN.