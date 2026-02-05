Người dùng 3 mẫu iPhone đời cũ sau cần làm điều này ngay

Động thái này cho thấy mức độ ưu tiên cao của "Táo khuyết" đối với sự an toàn của khách hàng, bất chấp việc các thiết bị này đã có tuổi đời lên tới 8 năm. Bản cập nhật mới nhất không mang đến tính năng mới hào nhoáng nhưng lại đóng vai trò sống còn trong việc đảm bảo khả năng kết nối khi xảy ra tình huống nguy cấp.

Trọng tâm của bản cập nhật iOS 16.7.14 là giải quyết triệt để sự cố khiến điện thoại không thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Vấn đề này phát sinh sau khi người dùng nâng cấp lên phiên bản iOS 16.7.13 được phát hành vào cuối tháng 1/2026. Trước đó, phiên bản 16.7.13 vốn được tung ra để gia hạn chứng nhận cho các dịch vụ cốt lõi như iMessage và FaceTime nhằm tránh việc chúng ngừng hoạt động vào năm sau. Tuy nhiên, bản cập nhật này lại vô tình gây xung đột hệ thống, đặc biệt nghiêm trọng tại thị trường Úc khi các nhà mạng tại đây nâng cấp hạ tầng, dẫn đến việc gián đoạn kết nối khẩn cấp.

Nhận thấy tính chất nguy hiểm của lỗi kỹ thuật này, Apple đã nhanh chóng phối hợp với nhà mạng Telstra để tung ra bản cài đặt nhà mạng tạm thời. Tuy nhiên, để đảm bảo sự ổn định lâu dài và an toàn tuyệt đối, hãng quyết định phát hành iOS 16.7.14 như một giải pháp xử lý triệt để nhất cho người dùng toàn cầu.

Bản cập nhật quan trọng này được thiết kế dành riêng cho ba mẫu máy gồm iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Đây là những thiết bị mang tính biểu tượng ra mắt từ năm 2017 và hiện vẫn được một lượng lớn người dùng sử dụng. Cùng thời điểm này, Apple cũng đồng loạt phát hành iPadOS 16.7.14 cùng các bản vá lỗi tương ứng cho watchOS và macOS để đảm bảo sự đồng bộ cho hệ sinh thái thiết bị cũ.

Để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp, người dùng các dòng máy trên được khuyến cáo truy cập ngay vào phần Cài đặt (Settings) > Cài đặt chung (General) > Cập nhật phần mềm (Software Update) để tải về và cài đặt phiên bản mới nhất. Việc Apple vẫn duy trì hỗ trợ kỹ thuật và tung bản vá lỗi cho các thiết bị đã gần một thập kỷ tuổi đời tiếp tục khẳng định cam kết của hãng trong việc không bỏ rơi người dùng các dòng sản phẩm cũ.