Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện liên quan đến ship hàng

Theo cảnh báo từ Công an tỉnh Khánh Hòa, các đối tượng lừa đảo hiện nay không chọn cách gọi điện hù dọa trực tiếp mà tiếp cận con mồi qua vỏ bọc nhân viên giao hàng của các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada hay TikTok Shop. Chúng thu thập dữ liệu cá nhân từ các nguồn rò rỉ trên "chợ đen", nắm rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại của khách hàng. Thời điểm ra tay thường là giờ hành chính, khi nạn nhân đang bận rộn công việc công sở và không có mặt ở nhà để nhận hàng trực tiếp.

Kẻ gian sẽ gọi điện thông báo có đơn hàng và yêu cầu khách chuyển khoản trước để gửi hàng tại quầy bảo vệ hoặc nhờ người thân nhận hộ. Ngay sau khi nạn nhân chuyển tiền, chúng lập tức thông báo giao dịch bị lỗi, tiền chưa về hệ thống hoặc sai cú pháp chuyển khoản. Để gia tăng áp lực tâm lý, đối tượng dọa rằng tài khoản của nạn nhân sẽ bị kích hoạt tính năng trừ tiền định kỳ hoặc đơn hàng bị "treo" nếu không xử lý ngay lập tức. Đây chính là lúc chiếc bẫy công nghệ được tung ra: chúng gửi một đường link giả mạo qua tin nhắn SMS hoặc Zalo, dụ dỗ nạn nhân truy cập để "xác minh lại" hoặc "hoàn tiền".

Mối nguy hiểm thực sự không nằm ở số tiền hàng nhỏ lẻ bị mất, mà nằm ở đường link lạ mà kẻ gian gửi tới. Khi người dân mất cảnh giác và nhấp vào, thiết bị có nguy cơ cao bị nhiễm mã độc (malware). Loại mã độc này cho phép kẻ gian âm thầm chiếm quyền điều khiển điện thoại từ xa, theo dõi thao tác bàn phím để đánh cắp tên đăng nhập, mật khẩu ngân hàng, mã OTP và vét sạch tiền trong tài khoản mà nạn nhân không hề hay biết.

Trước tình trạng tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân cần thiết lập "tường lửa" ý thức.

- Tuyệt đối cảnh giác với các cuộc gọi từ số lạ yêu cầu chuyển khoản khi chưa cầm hàng trên tay.

- Người mua nên chủ động tra cứu mã vận đơn trên ứng dụng chính thức của sàn thương mại điện tử để xác thực hành trình đơn hàng.

- Đặc biệt, nguyên tắc sống còn là không bao giờ truy cập vào các đường link lạ hoặc tải ứng dụng không rõ nguồn gốc do shipper gửi đến, bất kể lý do là gì.

- Nếu lỡ dính bẫy hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo và tìm phương án ngăn chặn kịp thời.