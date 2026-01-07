Người đàn ông xuống tiền mua con cá nặng 242kg giá 85 tỷ đồng

Một con cá ngừ vây xanh khổng lồ, có kích thước và trọng lượng tương đương một chiếc xe máy thông thường, đã được ông chủ một chuỗi nhà hàng sushi được mệnh danh là "Vua Cá Ngừ" mua với giá kỷ lục 510,3 triệu yên (85 tỷ đồng) - tại một cuộc đấu giá.

Con cá ngừ nặng khoảng 242kg đã được bán tại chợ cá Toyosu ở Tokyo, Nhật Bản, trong phiên đấu giá thường niên đầu năm cho tập đoàn Kiyomura, đơn vị điều hành nhà hàng Sushi Zanmai, thuộc sở hữu của "Vua cá ngừ" Kiyoshi Kimura.

Con cá ngừ được mua với giá 510,3 triệu yên (85 tỷ đồng). Ảnh: REUTERS

Kimura đã phá vỡ kỷ lục trước đó mà chính anh thiết lập tại phiên đấu giá năm 2019 khi mua một con cá ngừ vây xanh nặng 277kg với giá khoảng 2,1 triệu USD (55 tỷ đồng).

Cá ngừ vây xanh dự kiến sẽ được bán với giá lên tới 13.360 USD (351 triệu đồng) mỗi kilogram, hoặc 6.060 USD (159 triệu đồng) 0,45kg.

Kimura hy vọng sẽ trả giá thấp nhưng "giá đã tăng vọt nhanh chóng đến mức không kịp nhận ra".

"Một phần là để cầu may. Nhưng khi thấy con cá ngừ nào ngon, tôi không thể cưỡng lại được. Tôi chưa nếm thử nhưng chắc chắn nó rất ngon", ông nói.

Ở Nhật Bản, cá ngừ vây xanh là biểu tượng tối cao của địa vị và uy tín, đồng thời là món ăn được giới thượng lưu ưa chuộng, theo Hiệp hội Cá.

Con cá ngừ lớn nhất được đánh bắt ngoài khơi Oma, một thị trấn thuộc tỉnh Aomori, nơi nổi tiếng với một số loại cá ngon nhất cả nước. Vùng Aomori tự hào có các loài sinh vật biển sống ở cả dòng hải lưu lạnh và ấm, từ sò điệp đến cá bơn và là khu vực dẫn đầu trong ngành công nghiệp đánh bắt cá của cả nước.

Giá cá ngừ đánh bắt ở vùng biển Oma luôn cao hơn.

Tập đoàn Onodera, chuỗi nhà hàng sushi điều hành một số nhà hàng đạt sao Michelin, đã mua được con cá ngừ nặng 275kg tại cuộc đấu giá năm ngoái. Tập đoàn này luôn cạnh tranh sát sao với tập đoàn Kiyomura tại các phiên đấu giá thường niên, mặc dù tập đoàn Onodera đã chi nhiều tiền nhất so với bất kỳ người đấu giá tham gia nào.

Theo Cơ quan Khí tượng và Hải dương học Quốc gia (NOAA ), cá ngừ vây xanh được xếp vào danh sách loài dễ bị tổn thương vào năm 2014 do biến đổi khí hậu và đánh bắt quá mức, nhưng nhờ các nỗ lực bảo tồn, quần thể của loài này đã tăng đều đặn.