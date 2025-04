Bên cạnh Park Bo Gum thì nhắc đến vai Gwan Sik trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, khán giả không thể nào không nhớ tới Park Hae Joon, người đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả ở hồi kết của tác phẩm. So với 2 đàn em là Park Bo Gum và Kim Seon Ho, Park Hae Joon không phải là một gương mặt quá đình đám thế nhưng diễn xuất, cách xây dựng hình tượng nhân vật của anh trong phim lại được cho là hơn các đàn em một bậc. Vẫn là Gwan Sik nhưng với Park Hae Joon, đó là một Gwan Sik thậm chí còn tĩnh lặng, ôn nhu và ấm áp hơn, một người chồng thực sự tuyệt vời, khiến khán giả càng day dứt về kết thúc của nhân vật.

Không chỉ mang tới màn thể hiện tuyệt vời mà với Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, Park Hae Joon còn khiến khán giả quá sốc với màn lột xác xuất sắc của mình. Gwan Sik giúp nam diễn viên thoát khỏi cái bóng của những vai diễn phản diện trước đây và chứng minh được rằng mình có thể đảm nhận những nhân vật đầy chiều sâu, xúc động.

Park Hae Joon trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Hành trình từ những vai phụ mờ nhạt đến ngôi sao thực lực

Park Hae Joon tên thật là Park Sang Woo, sinh năm 1976 tại Hàn Quốc. Dù không xuất thân từ một gia đình nghệ thuật, nhưng với niềm đam mê mãnh liệt, anh đã quyết định theo học tại Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc – một trong những ngôi trường danh giá nhất trong lĩnh vực này.

Sự nghiệp của Park Hae Joon không phải là một con đường trải đầy hoa hồng. Anh khởi đầu với những vai phụ trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh, chấp nhận làm nền cho những diễn viên nổi tiếng hơn. Xuất hiện trong Doctor Stranger (2014) và Misaeng (2014), anh vẫn chỉ được nhớ đến như một gương mặt quen thuộc, chứ chưa phải là một cái tên được săn đón. Tuy nhiên, chính sự kiên trì và lối diễn xuất tinh tế đã giúp anh từng bước tiến xa hơn.

Năm 2016, Park Hae Joon có một bước tiến quan trọng với bộ phim Fourth Place, nơi anh vào vai một huấn luyện viên bơi lội nghiêm khắc. Bộ phim này mang đến cho anh nhiều lời khen về khả năng diễn xuất nội tâm, giúp anh dần thoát ra khỏi hình ảnh của một diễn viên phụ đơn thuần.

Sau đó, anh tiếp tục khẳng định bản thân qua các vai diễn trong Believer (2018) – một bộ phim hành động kịch tính, nơi anh hóa thân thành một cảnh sát điều tra, và Arthdal Chronicles (2019), một bộ phim giả tưởng quy mô lớn của Hàn Quốc. Dù chưa phải vai chính, nhưng những gì anh thể hiện đã giúp anh gây ấn tượng mạnh với khán giả và giới chuyên môn.

Bước ngoặt lớn với Thế Giới Hôn Nhân

Năm 2020 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Park Hae Joon khi anh đảm nhận vai nam chính trong Thế Giới Hôn Nhân (The World Of The Married). Bộ phim nhanh chóng trở thành một hiện tượng truyền hình, đạt tỷ lệ người xem kỷ lục và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả khán giả lẫn giới phê bình.

Trong phim, Park Hae Joon vào vai Lee Tae Oh – một người đàn ông có vẻ ngoài hoàn hảo nhưng lại ngoại tình, phản bội vợ mình dù vẫn còn yêu cô. Nhân vật này không đơn thuần là một kẻ phản diện mà mang đầy sự mâu thuẫn, khiến khán giả vừa căm ghét vừa không thể hoàn toàn ghét bỏ. Chính sự chân thực trong diễn xuất của Park Hae Joon đã làm nên thành công của bộ phim, đồng thời giúp anh trở thành một trong những nam diễn viên thực lực hàng đầu của Hàn Quốc.

Thế Giới Hôn Nhân

Tuy nhiên, thành công của Thế Giới Hôn Nhân cũng vô tình đặt Park Hae Joon vào một tình thế khó xử: anh bị đóng khung vào hình tượng người đàn ông phản diện, đầy mưu mô hoặc có tính cách phức tạp. Trong các tác phẩm sau đó như I Haven’t Done My Best Yet (2022) hay The 8 Show (2024), dù nội dung phim có phần khác biệt, nhưng hình ảnh Park Hae Joon vẫn gắn liền với những nhân vật có nội tâm giằng xé, đôi khi đáng sợ hoặc khó đoán. Dù là một diễn viên có thực lực, anh vẫn phải đối mặt với bài toán thoát khỏi cái bóng của Lee Tae Oh, để khán giả có thể đón nhận anh trong những vai diễn mang màu sắc mới mẻ hơn.

The 8 Show

Một Park Hae Joon khác hoàn toàn ở Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt

Sau khi gây tiếng vang với hình ảnh một người đàn ông ngoại tình trong Thế Giới Hôn Nhân, Park Hae Joon đã không ngừng tìm kiếm những vai diễn mới để làm mới bản thân. Và năm nay, anh đã có một bước chuyển mình mạnh mẽ với Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) – một bộ phim mang màu sắc hoàn toàn khác biệt, giúp anh thể hiện những khía cạnh mới trong diễn xuất.

Trong phim, Park Hae Joon vào vai Gwan Sik, một người đàn ông tần tảo suốt cả cuộc đời để chăm lo cho gia đình. Nam diễn viên đảm nhận vai Gwan Sik từ thời trung niên đến khi ông già yếu và qua đời, khắc họa một nhân vật với đầy đủ những cung bậc cảm xúc: một người chồng tận tụy, một người cha yêu thương con cái và một con người bình dị nhưng đầy nghị lực. Không còn là những nhân vật mưu mô hay đáng ghét, Gwan Sik là một hình mẫu người đàn ông ấm áp, đáng kính trọng, và đó chính là điểm giúp Park Hae Joon khẳng định khả năng hóa thân xuất sắc của mình.

Ở giai đoạn cuối phim, khi Gwan Sik mắc bệnh hiểm nghèo, Park Hae Joon đã thể hiện một diễn xuất vô cùng xuất sắc. Ánh mắt của anh không còn sự mạnh mẽ của một trụ cột gia đình, mà thay vào đó là sự mệt mỏi, lo âu nhưng vẫn chứa đựng tình yêu thương dành cho vợ con. Đặc biệt, những cảnh quay cuối cùng, khi Gwan Sik mường tượng ra cảnh vợ cô đơn một mình, đêm cuối cùng nằm cạnh vợ đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán. Sự thay đổi về diện mạo, tạo hình và cả phong thái của nhân vật ở giai đoạn này đã chứng minh đẳng cấp diễn xuất của Park Hae Joon.

Có thể nói, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt không chỉ là một bộ phim hay mà còn là một cột mốc quan trọng giúp Park Hae Joon chứng minh rằng anh có thể làm nhiều hơn thế – không chỉ là một diễn viên giỏi với những vai phản diện mà còn là một nghệ sĩ thực thụ, có thể khiến khán giả rung động với những câu chuyện chân thành nhất.

Tựu chung lại, Park Hae Joon không phải là ngôi sao nổi tiếng theo kiểu thần tượng, cũng không phải là một diễn viên có sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nhưng chính sự bền bỉ, khả năng diễn xuất xuất sắc và tinh thần không ngừng học hỏi đã giúp anh trở thành một trong những nam diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hàn Quốc. Từ một diễn viên phụ ít người biết đến, đến nam chính trong một bộ phim truyền hình đình đám và tiếp tục thử sức với nhiều vai diễn đa dạng, hành trình của Park Hae Joon chắc chắn sẽ còn nối dài và mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

