Bài viết tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.

Sau gần 1 tháng gây ra cơn sốt tại nhiều quốc gia châu Á, cuối cùng Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) cũng đã chính thức lên sóng 4 tập cuối vào chiều ngày 28/2. Ngay lập tức, những thông tin xoay quanh hồi kết của các nhân vật trở thành chủ đề hot được cư dân mạng chia sẻ khắp MXH.

Hai chủ đề hot nhất được khán giả nhắc tới ở hồi kết của bộ phim phải kể đến đám cưới của Geum Myeong (IU) với hoàng tử thực sự của cuộc đời cô và kết thúc của nhân vật Gwan Sik. Đúng như những gì khán giả đã dự đoán khi xem trailer, ở hồi kết, Gwan Sik thực sự rời đi sau 50 năm đồng hành cùng vợ. Chỉ khác là cái chết của anh không phải do biển, một cái kết có phần yên bình hơn đôi chút so với những người thân khác của Ae Soon.

Cảnh đám cưới của Geum Myeong đang là chủ đề hot

Cụ thể, sau khi được thấy ước mơ của vợ đã hoàn thành, là việc thơ của Ae Soon được xuất bản trong một cuốn sách, Gwan Sik đêm đó nằm cạnh vợ, vỗ về, động viên và nói những lời sau cuối. Anh mong dù mình có chuyện gì thì Ae Soon cũng đừng khóc quá nhiều: "Mỗi khi Ae Soon khóc, anh cảm thấy như mình sắp rời khỏi trần thế. Vậy anh sẽ không thể dang cánh bay đi đâu." Sau đó là hình ảnh cả nhà tức tưởi đưa Gwan Sik đi cấp cứu, dần dần nhìn "trụ gang đúc" của gia đình sụp đổ. Câu thoại của Geum Myeong trong khoảnh khắc này khiến khán giả chết lặng, nghẹn ngào như thấy chính hoàn cảnh mà ai cũng từng phải trải qua trong đời: "Vẻ mặt cuối cùng mà bố nhìn thấy chúng tôi là vẻ mặt đau đớn".

Đêm cuối Gwan Sik được ở bên vợ

Khoảnh khắc Gwan Sik nhập viện cấp cứu và phản ứng của những người ở lại

"Vẻ mặt cuối cùng mà bố nhìn thấy chúng tôi là vẻ mặt đau đớn".

Cuối phim, sau khi Gwan Sik rời đi, Ae Soon vẫn sống trong căn nhà của hai người, chờ những ngày con gái về thăm. Những cảnh tượng thời trẻ của hai người trên cánh đồng hoa cải dầu cũng hiện lên, tươi đẹp, bình yên đúng như tiêu đề của tập cuối: "Chúc mừng bố mẹ đã sống đời trọn vẹn". Dù vậy, tiêu đề tập phim hay cảnh kết bình yên cũng chẳng xoa dịu được khán giả. Ngay sau khi tập cuối lên sóng, những hình ảnh đau lòng của Gwan Sik và Ae Soon được người xem chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhiều người chia sẻ họ khóc nức nở vì tập cuối, không ít người lại quyết định bỏ xem đoạn kết này.

Bình luận của khán giả: - Thay vì kết thúc phim bằng cảnh 2 ông bà nắm tay nhau nhìn con cháu hạnh phúc thì biên kịch kiểu "cho bây khóc cái nữa". - Quá mệt để khóc thêm rồi. Tôi sẽ chỉ xem đến cảnh đám cưới của Geum Myeong thôi, thế là quá đủ cho trái tim này rồi. - Đang đi làm mà lén xem phim trên công ty xong khóc luôn, đồng nghiệp tưởng đau ốm gì. - Sao mà ác đến tận cùng vậy biên kịch ơi. - Xem hình đã khóc thì dũng khí đâu để xem cả phim đây. - Khóc 1 dòng sông.

Phân cảnh hồi tưởng khép lại bộ phim

Nguồn ảnh: Netflix