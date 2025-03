Ngày 28/3, bộ phim truyền hình Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã bước vào những tập cuối và hé lộ hình ảnh chú rể Park Chung Seop (Kim Seon Ho đóng) trong hôn lễ với nữ chính Geum Myeong (IU).

Trước đó, tạo hình cô dâu với phong cách trang điểm khá lòe loẹt lỗi thời, nhìn sến rện của Geum Myeong từng khiến khán giả cười bò. Dẫu vậy sự đáng yêu cùng nụ cười toả nắng của IU vẫn giúp cô chiếm trọn trái tim mọi người. Tuy nhiên nhiều netizen lại tỏ ra lo lắng cho chú rể Park Chung Seop khi anh luôn xuất hiện trong bộ dạng tóc tai bù xù, ăn mặc rất lôi thôi.

Trước đó, cô dâu IU từng khiến dân tình choáng váng với phong cách thời trang sến rện.

Thế nhưng điều này không ảnh hưởng mấy đến nhan sắc của IU

Nhưng nhà đài đã đem đến một bất ngờ cực lớn cho người xem khi chú rể Park Chung Seop xuất hiện với trang phục chỉn chu, lấy lại vẻ điển trai vốn có. Không những vậy, anh chàng còn nghiêng đầu, nháy mắt với vợ như một lời khen "em hôm nay đẹp quá". Hành động dễ thương của Park Chung Seop ngay lập tức làm dậy sóng MXH, khiến rất nhiều cô gái nhận anh làm "chồng".

Màn xuất hiện dễ thương của Kim Seon Ho làm tan chảy trái tim khán giả

Khán giả phát cuồng với chú rể điển trai Kim Seon Ho: - Nhìn ảnh nháy mắt cái muốn đẻ luôn! - Theo thoại của biên kịch thì tấm thứ 2 ảnh đang kiểu: "Trời ơi vợ mình dễ thương quá!" - Tính ra con gái nghe lời mẹ quá chứ, mẹ khuyên phải lấy trai đẹp mà anh này thì quá đẹp rồi! - Đẹp quá vậy! - Đẹp trai dữ! - Cưới vợ cái ảnh bật mode bảnh liền! - Kim Seon Hoo đẹp và diễn tốt quá mà ảnh hay đóng vai phụ.



Trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) Kim Seon Ho vào vai họa sĩ Park Cheong Seop, chàng trai định mệnh của nữ chính Jang Geum Myeong. Anh có vẻ ngoài bất cần, trầm lặng nhưng lại vô cùng ấm áp và tinh tế. Park Cheong Seop không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói, nhưng lại luôn âm thầm quan tâm đến nữ chính Geum Myeong (IU thủ vai).

Nhân vật của Kim Seon Ho từng gây tranh cãi về ngoại hình

Ở cuối chương 3, trong những cảnh lần đầu xuất hiện, ngoại hình xấu tàn canh gió lạnh của anh khiến khán giả "chết lặng. Gương mặt nhợt nhạt, để râu, nuôi tóc dài còn ăn mặc rất "chán đời" để ra dáng một nghệ sĩ bất cần khiến Kim Seon Ho trở thành meme khắp MXH vì tạo hình không thể mê nổi của mình. Thậm chí nhiều người còn cho rằng ngoại hình của Kim Seon Ho không khác gì Trấn Thành trong Cua Lại Vợ Bầu.

Để khán giả không phải tiếp tục thất vọng, trong chương 4 của phim, sau khi nhân vật Park Cheong Seop xuất ngũ, Kim Seon Ho đã có một màn lột xác ngoại hình ngoạn mục khi cắt tóc, cạo râu, ăn diện bảnh bao. Nhìn hình ảnh mới của Kim Seon Ho trong phim, cư dân mạng có thể thở phào nhẹ nhõm vì "tổ trưởng Hong" cuối cùng cũng quay trở lại. Nhiều người thậm chí còn thi nhau xin lỗi Kim Seon Ho trên mạng xã hội vì trước đó đã lỡ chê cười và biến anh thành meme.

Vẻ ngoài đậm chất dân văn nghệ của chú rể Park Cheong Seop trong lần đầu xuất hiện

May mắn anh đã sớm lấy lại được vẻ ngoài điển trai

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt là tác phẩm gây bão với nhiều thành tích xuất sắc trong suốt một tháng qua. Bộ phim đứng top 1 bảng xếp hạng độ hot trên hơn 100 quốc gia và khiến khán giả khóc cười cùng mỗi tình tiết cảm động trong phim.