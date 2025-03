Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) hiện đang là một tựa phim rất hot tại khắp các quốc gia châu Á. Ngoài thông tin về diễn viên, diễn biến trong phim thì mới đây, truyền thông Hàn còn bất ngờ khiến khán giả ngỡ ngàng khi tiết lộ hóa ra cặp Ae Soon (IU) - Gwan Sik (Park) Bo Gum) lại được lấy cảm hứng từ nhân vật có thật sinh sống tại chính đảo Jeju.

Cụ thể, ngay tập 1 của phim, NSX đã "hint" về việc nhân vật chính được lấy cảm hứng từ nguyên mẫu có thật. Trong cảnh các hải nữ tụ tập, có một chiếc tewak (phao chuyên dụng của hải nữ) ghi tên Hong Kyung Ja. Hóa ra không phải ngẫu nhiên mà NSX quay cận cảnh chiếc phao này. Lý do là bởi Hong Kyung Ja chính là nguyên mẫu của Ae Soon. Bà sinh năm 1950 tại Jeju và cuộc đời của bà thì có rất nhiều chi tiết được biên kịch Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đưa lên phim.

Chiếc phao ghi tên Hong Kyung Ja

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với truyền thông Hàn, bà Hong đã chia sẻ về việc mẹ mình mất khi bà mới 5 tuổi, khá giống với Ae Soon trên phim - người phải chăm sóc các em, làm trụ cột gia đình từ khi mới học tiểu học. "Tuổi thơ của tôi là chăm em gái, bơi ở bãi biển, bắt những thứ như bạch tuộc, bán chúng ở chợ và mua kem, đồ ăn nhẹ cho em" - bà Hong chia sẻ. Chỉ khác là ngoài đời, bà Hong sống với "mẹ mới" thay vì với cha dượng như trên phim. Chưa kể ngoài đời, Hong Kyung Ja còn là chị của tới 8 người em, bà không có thời gian để buồn bà, bi lụy vì luôn phải lao động vất vả từ nhỏ đến độ suýt không thể đi học cấp 2:

"Tôi đã khóc và làm ầm lên vì họ nói rằng họ thậm chí sẽ không cho tôi vào trường trung học cơ sở, nhưng tôi đã cố gắng lắm mới vào được cấp 2 vì tôi luôn đi muộn và nghỉ học. Lý do là khi mẹ kế tôi đi làm nông, tôi sẽ nấu ăn và cho các em ăn vào buổi sáng rồi mới được tới trường, vì lẽ đó tôi luôn đi muộn."

Những hình ảnh thời đi học của Hong Kyung Ja

Không chỉ tương đồng về tuổi thơ, hoàn cảnh xuất thân, Hong Kyung Ja còn có một người chồng y hệt, thậm chí là hoàn hảo hơn cả Gwan Sik trên phim. Người chồng đó cũng là bạn từ thời thơ ấu của bà Hong, hai người lớn lên lên cùng nhau, cùng đi bắt bạch tuộc, cá tráp biển. Họ trở thành người yêu như một lẽ dĩ nhiên và kết hôn sau 6 năm hẹn hò. Tương tự trên phim, Gwan Sik ngoài đời cũng ủng hộ vợ tuyệt đối, kể cả việc vợ đi làm trưởng làng chài.

Cặp chính trên phim và ngoài đời đều ở bên nhau từ ấu thơ đến tuổi xế chiều

Những hình ảnh của hai vợ chồng

Tình yêu của chồng bà Hong hoàn hảo đến mức năm 2002, ông thậm chí còn nhận được giải thưởng "Người chồng đẹp" từ Jeju YWCA nhân ngày 8/3 vì "thành công xây dựng một cộng đồng gia đình hòa thuận bằng tình yêu và sự tận tụy dành cho vợ, và trở thành hình mẫu cho những người xung quanh." Cặp đôi cũng sống hạnh phúc với hai con trai và một con gái, cuộc đời khó khăn nhưng hoàn mỹ hơn cả trên phim.

Chồng bà Hong

Đáng nói hơn khi bà Hong cũng chia sẻ, chồng bà, người hứa ở bên bà suốt đời, đã qua đời cách đây 7 năm. Điều này càng khiến khán giả lo lắng về việc trên phim, câu chuyện này sẽ được tái hiện khi nhân vật Gwan Sik cũng ra đi trước Ae Soon.

Người chồng tuyệt vời ngoài đời đã qua đời trước vợ

Điều này khiến khán giả lo lắng cho kết thúc của bộ phim

Nguồn ảnh: Naver