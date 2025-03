Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt và cho khán giả tuyệt tác hay nhất 2025

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt sau tròn 1 tháng lên sóng thì đã khép lại cùng không ít những cảm xúc của khán giả. Hài lòng có, tiếc nuối có, khắc khoải và nhớ nhung cũng có. Một bộ phim 16 tập gói gọn cả một kiếp người với đủ những hỉ nộ ái ố, tuy nhiều mất mát và đớn đau nhưng cũng chẳng kém phần trọn vẹn.

Một bộ phim với rất nhiều những nỗi buồn

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt với 16 tập chia làm 4 chương Xuân - Hạ - Thu - Đông, đại diện cho 4 giai đoạn của cuộc đời con người. Mỗi chương trôi qua, nữ chính Ae Soon (IU, Moon So Ri) của chúng ta lại phải đối diện với một sự mất mát to lớn. Mất cha - mất mẹ - mất con trai - mất bà nội - mất “cả thế giới”.

Phim là trải dài những nỗi buồn của Ae Soon. Ngày nhỏ buồn vì gánh nặng thời cuộc, sự nghèo đói và số kiếp của một “người hầu”. Cô bé không được sống cùng mẹ, ngày ngày đều chạy cả một quãng đường dài để gọi tiếng mẹ ơi, không kể tiết trời ấm áp hay tuyết rơi phủ đường, cứ như vậy cho tới khi vào cấp 1, được những điểm số 100 đầu tiên. Đó là những ngày mà Ae Soon dần hình thành chấp niệm, rằng bản thân có số kiếp của một người hầu. Không được phép học quá giỏi, không được phép nhận điểm số cao, không được phép ăn cá đù, càng chẳng được phép ở với mẹ. Cách duy nhất để Ae Soon sinh tồn là làm thật tốt từ việc nhà đến chuyện đồng áng để chú ruột đồng ý “chứa chấp”. Về với mẹ chẳng được bao lâu, Ae Soon lại phải chia tay người mà cô yêu thương nhất, lại tiếp tục với chấp niệm bản thân mang “số kiếp con hầu”, phải làm ra những chiếc bắp cải ngọt lành, phải chăm lo cho 2 em nhỏ, phải quán xuyến hết việc nhà thì mới được cha dượng cho ở lại, thì mới có một chốn gọi tạm là nhà.

Lớn thêm một chút, Ae Soon lại buồn vì phải từ bỏ ước mơ. Chẳng có Seoul, chẳng có đại học, chẳng có nhà thơ nào cả. Cuộc sống túng thiếu, sự áp đặt của định kiến xã hội lên người phụ nữ khiến cô buộc lòng phải từ bỏ mọi thứ, chấp nhận chôn vùi những mộng mơ ở mảnh đất Jeju này. Cô làm vợ, làm mẹ, tưởng đâu ngày hạ cứ thể mà yên bình trôi đi. Ai ngờ, biển cướp mất con trai út của Ae Soon, lần này cô còn đau hơn cả khoảnh khắc rời xa mẹ, đau đớn, oán trách chính mình đến mức không còn biết làm cách nào để sống. Nếu năm đó không còn hai đứa nhỏ, có lẽ Ae Soon đã từ bỏ mọi thứ mà đi.

Những ngày thu, nỗi buồn nhẹ nhàng hơn đôi chút nhưng vẫn đau thấm tâm can. Ae Soon phải chứng kiến con gái mình chấp nhận cảnh “số kiếp con hầu” chỉ vì yêu. Tình yêu 7 năm chờ đến ngày hái quả ngọt thì cuộc đời giáng cho Geum Myeong một gáo nước lạnh. Mẹ của người yêu chưa bao giờ chấp nhận cô con dâu này còn người yêu thì không đủ sức bảo vệ cô. Ở nhà ương ngạnh nhưng trước mặt gia đình bạn trai, Geum Myeong lại không một lần dám phản kháng. Ae Soon nhận ra đứa con gái mà mình cố gắng dạy dỗ để nó có thể đi xe đạp, có thể lật bàn mà sống giờ lại rất giống bà. Những ngày tươi sáng hiếm hoi trong mùa thu là khi Geum Myeong thực sự “lật bàn”, hủy hôn, cho phép bản thân được đổ vỡ, được sai lầm, được làm lại. Lúc này con gái mới biết thậm chí mẹ còn chưa gửi thiệp mời cưới bởi bà biết chắc chắn đứa con gái mà mình đã nhọc công nuôi dạy này sẽ không đi sai đường. Rồi mùa thu lại tiếp tục đầy những nỗi buồn. Là khi nỗi đau mất con năm xưa chưa từng nguôi ngoai, khi con trai lớn liên tục gây họa, khi bà nội, “người lớn” cuối cùng trong cuộc đời Ae Soon cũng đã rời xa trần thế, để lại cho Ae Soon nỗi khắc khoải và ước mơ sau này nếu chết đi sẽ được chết cùng ngày với Gwan Sik.

Mùa đông, mùa cuối cùng trong cuộc đời, Ae Soon chứng kiến trụ gang đúc của mình sụp đổ. Biển không cướp Gwan Sik đi nhưng anh lại sống những ngày tháng cuối cùng bệnh tật. Thứ bệnh tật quái ác đến vội sau bao năm gánh vác cả gia đình, bao năm chưa từng một lần được nghỉ ngơi, đến cả khi con trai mất cũng chỉ dám ngã gục đúng 3 ngày. Gwan Sik không giữ lời hứa hẹn, anh đã ra đi trước Ae Soon, sau một đời trọn vẹn bên nhau và ước mơ sau cuối là chỉ mong Ae Soon đừng đớn đau quá nhiều.

Nhưng Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt vẫn là một câu chuyện thật dịu dàng

Đúng, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt có quá nhiều những nỗi buồn nhưng sự buồn bã không hề quá bi lụy. Thay vào đó, phim là những lát cắt cuộc sống, đưa con người qua nhiều cảm xúc khác nhau và cũng có không ít những khoảnh khắc vỗ về người xem. Thực tế những bộ phim về cuộc đời của một con người, trải dài từ khi họ còn bé đến lúc già đi, thậm chí là qua đời thì chuyện đau thương, mất mát là không thể tránh khỏi. Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt cũng vậy, có lẽ ngoài sự ra đi của con trai Ae Soon ra thì tất cả những mất mát trong đời cô đều là điều định sẵn phải xảy đến. Cách Ae Soon và cả Gwan Sik từng bước, từng bước nếm trải, vượt qua những nỗi đau là hành trình khán giả được thấy cuộc đời còn rất nhiều những “quả quýt” tử tế.

Mẹ mất từ khi Ae Soon còn quá nhỏ, cô lớn lên bởi sự bao bọc của Gwan Sik, người anh, người bạn thực tế chỉ hơn cô có 1 tuổi. Gwan Sik lén mẹ đem cá đù và cả thịt đến cho Ae Soon, cùng cô chăm lo cho cánh đồng bắp cải. Khi cưới Gwan Sik và ra ở riêng, một nhà ba người vượt qua năm tháng đói nghèo nhờ sự yêu thương của những kẻ không cùng máu mủ. Đó là người đã cưới cha dượng của Ae Soon, đã cho cô một khoản “học bổng” và cả chiếc xe đạp mà Geum Myeong rất thích, là hai ông bà chủ nhà trọ cứ đêm tới là lén đổ vào chum gạo nhà hai vợ chồng phần gạo đủ cho 1 ngày dùng. Là những người hàng xóm, những hải nữ từ bao năm qua đã tự nhận cho mình thứ trọng trách là phải thay mẹ Ae Soon chăm lo cho cô bé tội nghiệp này.

Mất con, Ae Soon lại được bảo bọc bởi cả một ngôi làng. Cô đã nhiều lần muốn ngã gục nhưng nhìn căn bếp trống nay lại có đầy thịt, gạo, bí ngô và trứng gà so,... Ae Soon biết bản thân phải bước tiếp. Rất nhiều người yêu thương và muốn cô ở lại, rất nhiều người đã cứu Ae Soon khỏi sự bi lụy lớn lao nhất cuộc đời. Những khoảnh khắc như vậy khiến nỗi buồn trong phim trở nên đẹp đẽ chứ không hề quá bi lụy. Ngay cả kết phim cũng vậy, dù không thể thực hiện mong muốn cùng Gwan Sik mất nhưng Ae Soon đã có một đời trọn vẹn. 50 năm gắn bó cùng người mình thương, được trở thành nhà thơ ở tuổi xế chiều, thấy con gái được sống một đời hạnh phúc đúng như bà từng mơ ước. Chưa kể phim còn có lồng ghép một chút yếu tố ly kỳ ở đoạn kết. Rằng mẹ của Ae Soon đã trở lại ở một kiếp người khác. Cô bé nhặt được chiếc nhẫn của Gwan Sik ở cánh đồng hoa cải dầu khi lớn lên có ngoại hình như hệt mẹ Ae Soon. Chỉ khác là hình hài đó hiện có một cuộc sống đủ đầy, cũng thích biển, thích lặn, yêu văn chương và đã khóc rất nhiều khi đọc những áng thơ mà Ae Soon viết về cuộc đời bà. Dù chẳng có một lời khẳng định nào nhưng sự kết nối vô hình giữa hai con người xa lạ vẫn khiến khán giả tin rằng, mẹ Ae Soon đã trở lại ở một cuộc đời tươi sáng hơn. Và biết đâu chừng Gwan Sik cũng đi trước và chuẩn bị sẵn sàng để chờ Ae Soon ở một cuộc đời vẹn tròn khác?!

Sự ra đi của Gwan Sik hay những người khác để lại nhiều vết thương cho khán giả nhưng rõ ràng, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt không biến những nỗi đau thành sự bi lụy. Thay vào đó, phim lồng ghép rất nhiều thông điệp về sự chữa lành từ chính những nỗi đau đó. Rằng cứ sống rồi sẽ sống, dù cuộc đời toàn nghịch cảnh, thời đại và số phận, nhưng vẫn có rất nhiều người dang tay ra để ôm ấp, vỗ về và níu giữ Ae Soon ở lại.

Tiếc gì mà không khẳng định Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt là bộ phim hay nhất năm nay

2025 mới chỉ đi hết được quý đầu tiên cũng giống như việc Ae Soon mới chỉ đi qua mùa xuân của cuộc đời nhưng sẽ chẳng quá vội vàng nếu khẳng định Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt chính là “Gwan Sik” của phim Hàn năm nay. Một Gwan Sik vẹn tròn, đủ đầy cảm xúc, biết cách khiến khán giả day dứt cũng biết cách vỗ về xúc cảm người xem.

Không đao to búa lớn, chỉ là những lát cắt cuộc sống đơn thuần nhưng Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã chạm đến trái tim khán giả bằng những cảm xúc sâu sắc, đầy nỗi niềm. Câu chuyện trong phim không chỉ là những tình tiết lãng mạn hay bi thương đơn thuần, mà là một hành trình nơi mà mỗi nhân vật đều mang trong mình những vết thương và những ước mơ chưa thành. Chính sự giản dị và chân thành của bộ phim đã làm cho từng phút giây trở nên đáng nhớ, để lại trong lòng người xem những cảm xúc không thể nguôi ngoai.

Sự tuyệt vời của dàn cast đa thế hệ cũng khiến mỗi nhân vật đều được khắc họa rõ nét, không chỉ qua lời thoại mà còn qua từng ánh mắt, từng cử chỉ đầy xúc cảm. Những nhân vật trong phim không phải là những hình mẫu lý tưởng, họ là những con người thật, với những tổn thương, những giằng xé nội tâm mà ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng tìm thấy hình bóng của chính mình trong đó. Ae Soon, Gwan Sik hay Geum Myeong, họ đều không hoàn hảo, họ đối diện với những đau đớn, những sự lựa chọn sai lầm, nhưng chính từ những đau khổ ấy, họ học cách trưởng thành, tìm thấy sự tha thứ và cách yêu thương không chỉ đối với người khác mà còn với chính bản thân mình. Những sự kiện trong cuộc sống đôi khi không diễn ra theo ý muốn, nhưng sự kiên cường và lòng hy vọng luôn giúp họ vươn lên, tiếp tục yêu và sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc. Chính những nét vẽ này đã làm cho từng nhân vật trở nên thật gần gũi và đáng trân trọng.

Sau cùng Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt không chỉ làm cho người xem phải rơi nước mắt mà còn khắc sâu vào tâm trí những thông điệp nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ về sự sống, giá trị giản đơn của tình yêu, gia đình, sự hy sinh và cả chữa lành.