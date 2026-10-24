Người đàn ông trúng độc đắc 64 tỷ đồng nhờ chọn 2 bộ số 8622 và 5765

Không phải tự nhiên mà người đàn ông này lại chọn 2 bộ số 8622 và 5765.

Ở tuổi 54, một nhà thầu xây dựng tại bang Sarawak, Malaysia, bất ngờ trúng giải độc đắc Toto 4D Jackpot 1 trị giá hơn 10,17 triệu Ringgit (khoảng 64 tỷ đồng), nhờ hai bộ số thấy trong mơ theo đúng nghĩa đen. Sau hơn 30 năm thường xuyên mua vé số và thành công giật giải to nhất, đến nay, người đàn ông này vẫn chưa đưa ra quyết định lớn nào với khoản tiền thưởng vừa nhận được.

Theo The Star, người đàn ông đã trúng giải trong kỳ quay số ngày 26/9. Hai bộ số mang lại may mắn cho ông là 8622 và 5765, được lựa chọn sau khi xuất hiện trong một giấc mơ.

Người đàn ông cho biết thời điểm mua tấm vé trúng thưởng cũng diễn ra khá tình cờ. Khi đang ăn trưa gần một công trình cải tạo mà mình phụ trách, ông nhận thấy một điểm bán vé Sports Toto nằm ngay cạnh nhà hàng. Nghĩ đến hai bộ số trong giấc mơ hôm trước, ông quyết định mua lại chúng thêm một lần nữa.

"Lúc mua, tôi thậm chí còn chẳng dám chắc mình có nhớ đúng những con số đã mơ hay không. Chính tôi cũng không ngờ chúng lại mang đến cho mình khoản tiền thưởng lớn đến vậy" - Người đàn ông chia sẻ.

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Ông thừa nhận vẫn đang cần thời gian để tiếp nhận sự thật rằng mình đã trúng giải độc đắc. Dù vậy, khi nghĩ đến việc sử dụng khoản tiền thưởng, người đàn ông chưa vội đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào mà muốn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động.

"Hiện tại, tôi dự định quản lý số tiền một cách thận trọng và dành riêng một phần cho tương lai của các con. Tôi tin rằng việc lên kế hoạch cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định lớn là rất quan trọng" - Ông nói.

Theo thông tin được công bố, người đàn ông nhận tổng cộng 10.169.557,55 Ringgit (khoảng 64 tỷ đồng) tiền thưởng độc đắc, cùng khoản thưởng bổ sung 672 Ringgit (khoảng 4,2 triệu đồng) từ hình thức System Play.

Trước khi trở thành triệu phú nhờ xổ số, ông đã là khách hàng trung thành của Sports Toto trong hơn 30 năm. Ông duy trì thói quen chi khoảng 50 Ringgit (khoảng 315.000 đồng) mỗi tuần để mua vé Toto 4D Jackpot.

Sau khi biết mình trúng thưởng, người đàn ông kiểm tra kết quả trên trang web chính thức của Sports Toto. Ông sau đó đến trụ sở STM Lottery tại Kuala Lumpur để nhận giải.

Dù khoản tiền hơn 10 triệu Ringgit có thể mở ra nhiều lựa chọn mới về nhà cửa, công việc và cuộc sống gia đình, người đàn ông hiện chưa công bố kế hoạch mua sắm hay đầu tư cụ thể. Trước mắt, ông muốn giữ gìn khoản tiền một cách thận trọng và bảo đảm một phần tài sản dành cho tương lai của hai người con.

(Nguồn: The Star)