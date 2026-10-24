Ngân hàng cảnh báo khẩn: Tin nhắn giả nằm lẫn ngay trong hộp thư SMS chính chủ

Một ngân hàng vừa cảnh báo tình trạng kẻ gian giả mạo tên hiển thị để gửi SMS chứa link lừa đảo, tin nhắn có thể nằm chung luồng với SMS thật nên khách hàng dễ mắc bẫy.

Ngày 23/10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) phát đi cảnh báo về tình trạng đối tượng lừa đảo giả mạo tên hiển thị của ngân hàng để gửi tin nhắn SMS chứa đường link dẫn đến website giả. Điểm đáng lo ngại là những tin nhắn này có thể nằm ngay trong luồng hội thoại với các SMS thật mà ngân hàng từng gửi, khiến khách hàng dễ tin đây là thông báo chính thức.

Mượn danh "tài khoản bị khóa", "nhận quà" để dụ bấm link

Theo Vietbank, nội dung tin nhắn giả mạo thường đánh vào tâm lý lo lắng của khách hàng khi thông báo tài khoản bị khóa, phát sinh giao dịch bất thường, hoặc yêu cầu cập nhật thông tin và xác thực sinh trắc học gấp. Một kịch bản khác là mời nhận quà, hoàn tiền hay ưu đãi, đi kèm yêu cầu truy cập đường link được gửi sẵn.

Khi người dùng nhấn vào, đường link sẽ dẫn tới một website giả mạo, nơi khách hàng bị yêu cầu nhập tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ, hoặc tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Không cung cấp OTP, kể cả cho người xưng là nhân viên ngân hàng

Trước tình trạng này, Vietbank khuyến cáo khách hàng không nhấn vào đường link, tải tệp hay cài đặt ứng dụng từ SMS hoặc email đáng ngờ. Khách hàng tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN hay mã bảo mật thẻ (CVV/CVC) cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên Vietbank, đồng thời không gọi điện hay liên hệ theo số điện thoại, đường dẫn được cung cấp trong tin nhắn nghi vấn.

Để kiểm tra thông báo và giao dịch, ngân hàng khuyên khách hàng chủ động mở ứng dụng đã cài đặt từ nguồn chính thức thay vì truy cập qua đường link trong tin nhắn. Khi cần xác minh, khách hàng có thể gọi hotline 1800 1122 hoặc đến trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch của Vietbank.

Lỡ bấm link thì xử lý thế nào?

Trường hợp đã nhấn vào đường link hoặc cung cấp thông tin, Vietbank đề nghị khách hàng dừng ngay mọi thao tác trên website đáng ngờ, không tiếp tục nhập thông tin, mã OTP và không cài ứng dụng theo hướng dẫn của đối tượng. Sau đó, khách hàng cần liên hệ ngay hotline 1800 1122 hoặc đến trung tâm kinh doanh của Vietbank để được hướng dẫn các biện pháp bảo vệ tài khoản.

Ngân hàng cũng lưu ý khách hàng giữ lại tin nhắn, đường link, ảnh chụp màn hình cùng các thông tin liên quan để phục vụ công tác kiểm tra sau này.