Người đàn ông SN 1970 ở Nghệ An chuyển khoản 25.000.000 đồng vào tài khoản VPBANK có tên DAO TUAN ANH: Công an vào cuộc rà soát giao dịch

Ngày 14/9/2026, Công an xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ ông L.V.T. (SN 1970, trú tại phường Vĩnh Hưng, tỉnh Nghệ An) nhận lại 25.000.000 đồng sau khi chuyển nhầm vào tài khoản của một người dân trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã La Dạ tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Công an phường Vĩnh Hưng về trường hợp ông L.V.T. chuyển nhầm 25.000.000 đồng vào tài khoản của một người dân tại xã La Dạ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã La Dạ tiến hành xác minh và xác định tài khoản nhận tiền thuộc ông N.H.T. Lực lượng Công an sau đó mời ông N.H.T. đến làm việc, đồng thời giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc tiếp nhận và hoàn trả tài sản do chuyển nhầm.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông N.H.T. đã tự nguyện chuyển trả toàn bộ 25.000.000 đồng cho người chuyển nhầm.

Ảnh chụp màn hình điện thoại giao dịch chuyển tiền nhầm

Theo Công an xã La Dạ, cùng với sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt, những sai sót như nhập nhầm số tài khoản, chọn sai người nhận hoặc chuyển nhầm số tiền vẫn có thể xảy ra nếu người thực hiện giao dịch không kiểm tra kỹ trước khi xác nhận.

Về nguyên tắc, người chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác hoặc được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật có nghĩa vụ hoàn trả. Trong trường hợp cố tình không trả lại tài sản bị giao nhầm sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Để hạn chế rủi ro khi giao dịch, Công an xã La Dạ khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản, ngân hàng và số tiền trước khi xác nhận chuyển khoản.

Nếu phát hiện chuyển nhầm, người chuyển nên giữ lại biên lai, chụp màn hình giao dịch và liên hệ ngay với ngân hàng để được hướng dẫn. Trong trường hợp xác định được thông tin người nhận, việc phối hợp thông qua ngân hàng hoặc cơ quan Công an được khuyến nghị để bảo đảm quá trình hoàn trả đúng người, đúng tài khoản.

Nếu người nhận không hợp tác, cố tình không hoàn trả hoặc cắt liên lạc, người chuyển cần trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn giải quyết theo quy định, thay vì tự ý đe dọa, gây áp lực hoặc có hành vi vi phạm pháp luật.

Ở chiều ngược lại, người bất ngờ nhận được một khoản tiền không rõ nguồn gốc cũng cần thận trọng. Công an khuyến cáo không sử dụng số tiền này hoặc tự ý chuyển sang một tài khoản khác theo yêu cầu của người lạ. Thay vào đó, cần chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để xác minh và được hướng dẫn hoàn trả đúng quy định.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)