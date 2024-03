Người đàn ông Phú Thọ bị nghiền vụn bàn tay do sơ suất khi dùng máy công nghiệp

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho nạn nhân (Ảnh: BVCC)

Chiều 8/3, do sơ xuất trong lúc đang làm việc, tay anh Nguyễn Ngọc Kh. đã bị cuốn vào máy công nghiệp, gây nên vết thương cắt cụt đến 1/3 dưới cẳng tay trái. Bàn tay bị cỗ máy nghiền nát vụn kèm theo gãy xương cánh tay trái.

Ngay sau tai nạn, anh Kh. đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) sơ cấp cứu, sau đó được hộ tống chuyển tuyến an toàn đến Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ.

Tại đây, anh Kh. đã được các bác sĩ khoa Ngoại - Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ khẩn trương đưa vào mổ cấp cứu và xử lý các thương tổn. Hiện tại, sức khỏe của anh Kh. đã ổn định và đang được tiếp tục hồi sức, điều trị tại khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa thị xã Phú Thọ.

Đây là một trường hợp bị tai nạn lao động với chấn thương khá nghiêm trọng, nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời do mất quá nhiều máu.

Để phòng tránh tai nạn trong lao động, người dân cần thực hiện các giải pháp an toàn như mặc đồ bảo hộ lao động, thực hiện đúng kỹ thuật lao động, định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, máy móc theo quy chuẩn kỹ thuật về an toàn. Đồng thời, cần tập trung khi đang thao tác trực tiếp với máy móc, tránh những tai nạn nghiêm trọng xảy ra, đảm bảo an toàn cho sức khỏe, tính mạng.